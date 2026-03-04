Podle záběrů, které tenistka sdílela na sociálních sítích, poklekl Frangulis u bazénu ozdobeného svíčkami a květinami a své partnerce předal prsten s výrazným diamantem. Sabalenková byla žádostí viditelně zaskočená, po chvíli se ale neubránila širokému úsměvu a nadšeně souhlasila.
Video zveřejnila na Instagramu s jednoduchým popiskem „Ty a já navždy“, doplněným o symbol nekonečna, prstenu a bílého srdce. Gratulace se rychle začaly hrnout z celého světa. Mezi prvními reagovali například Novak Djokovič s manželkou Jelenou, herečka Eiza Gonzálezová nebo americký tenista Ben Shelton.
Sabalenková přitom už dříve naznačila, že by podobný krok svého partnera uvítala. Po lednovém triumfu na turnaji v Brisbane při slavnostním ceremoniálu uvedla: „Děkuji svému týmu, protože jsem asi ta nejtěžší osoba na zvládnutí. A děkuji i svému příteli. Snad mu brzy budu říkat trochu jinak, že?“
Podobně vtipkovala také během loňského US Open, když jeden z fanoušků požádal svou partnerku o ruku přímo v hledišti. Sabalenková tehdy poznamenala, že se „bez jakéhokoli nátlaku“ významně podívala směrem ke svému příteli.
Samotná žádost o ruku ji ale přesto překvapila. V Instastories s nadhledem poznamenala, že na takovou chvíli nebyla zrovna připravená. Tenistka, která je od letoška ambasadorkou značky Gucci a je známá svým zájmem o módu, byla totiž v tu chvíli nenalíčená, s rozpuštěnými vlasy a v obyčejných džínách.