Tumáš, kup si nové. Hokejista v NHL rozlil fanouškovi pivo, pak mu dal peníze

Před utkáním totiž po nárazu do mantinelu nešťastnou náhodou rozlil jednomu z diváků pivo.
Pro příznivce, který si chtěl před zápasem vychutnat občerstvení přímo u ledové plochy, to nebyl zrovna ideální začátek večera. McCarron však situaci nenechal bez povšimnutí a rozhodl se, že mu vše vynahradí.
K fanouškovi se vrátil a přes otvor v plexiskle mu podal dvacetidolarovou bankovku. Ta měla posloužit jako náhrada za převržený nápoj.
Podobné gesto není v zámořské soutěži úplnou novinkou. V roce 2021 se do podobné situace dostal také Dylan Larkin z Detroitu, který nechal fanouškovi rovněž vynahradit rozlité pivo dvacetidolarovou bankovkou.
Minnesota nakonec zvládla utkání v Seattlu vítězně, domácí porazila 5:1. Wild rozhodli především ve druhé třetině, v níž třikrát skórovali.
Dvakrát se prosadil Blake Coleman, po jednom gólu přidali Kirill Kaprizov, Olli Määttä a Joel Eriksson Ek. Seattle se zmohl pouze na jedinou trefu Berklyho Cattona.