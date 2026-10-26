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Tumáš, kup si nové. Hokejista v NHL rozlil fanouškovi pivo, pak mu dal peníze

Autor:
  19:30
Centr Minnesoty Wild Michael McCarron v zápase proti Seattlu.

Centr Minnesoty Wild Michael McCarron v zápase proti Seattlu. | foto: ČTK

Centr Minnesoty Wild Michael McCarron v zápase proti Seattlu.
Centr Minnesoty Wild Michael McCarron.
Michael McCarron z USA ve čtvrtfinále proti FInsku.
Americký útočník Michael McCarron se snaží dorážet v utkání proti Kazachstánu.
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Hokejisté NHL dokážou fanoušky zaujmout i ve chvílích, kdy se zrovna nehraje. Michael McCarron, útočník Minnesoty, se o to postaral před utkáním se Seattlem. Během rozbruslení se dostal do situace, kterou nechtěl nechat bez odezvy. Nakonec kvůli ní sáhl i do vlastní peněženky.

Před utkáním totiž po nárazu do mantinelu nešťastnou náhodou rozlil jednomu z diváků pivo.

Pro příznivce, který si chtěl před zápasem vychutnat občerstvení přímo u ledové plochy, to nebyl zrovna ideální začátek večera. McCarron však situaci nenechal bez povšimnutí a rozhodl se, že mu vše vynahradí.

K fanouškovi se vrátil a přes otvor v plexiskle mu podal dvacetidolarovou bankovku. Ta měla posloužit jako náhrada za převržený nápoj.

Podobné gesto není v zámořské soutěži úplnou novinkou. V roce 2021 se do podobné situace dostal také Dylan Larkin z Detroitu, který nechal fanouškovi rovněž vynahradit rozlité pivo dvacetidolarovou bankovkou.

Centr Minnesoty Wild Michael McCarron v zápase proti Seattlu.

Minnesota nakonec zvládla utkání v Seattlu vítězně, domácí porazila 5:1. Wild rozhodli především ve druhé třetině, v níž třikrát skórovali.

Dvakrát se prosadil Blake Coleman, po jednom gólu přidali Kirill Kaprizov, Olli Määttä a Joel Eriksson Ek. Seattle se zmohl pouze na jedinou trefu Berklyho Cattona.

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