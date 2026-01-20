Čech vyhrál mistrovství světa v hodu plyšovým aligátorem. S rekordem navrch

Kdo si hraje, nezlobí! Nejsilnější a možná i nejdrsnější chlapi planety se před pár dny v Orlandu na Floridě utkali o titul mistra světa – podržte se – v hodu plyšovým aligátorem. A titul šampiona vybojoval český bivoj Vladislav Tuláček, legenda skotských her. Se zelenou hračkou se roztočil a mrštil ji do rekordní vzdálenosti.

„Šlo o doplňkovou disciplínu Gator Challenge, protože na Floridě jsou aligátoři všude, kam se podíváte. I já nějaké potkal,“ líčil statný Tepličan. „Myslel jsem si, že plyšák bude lehoučký a nebude lítat, ale když jsem ho chytil, byl docela těžký. Vyztužili ho železem, takže vážil osm kilogramů.“

Neobvyklé náčiní poslal Tuláček na značku 94 stop, což je 28,65 metru. „Překonal jsem tři roky starý světový rekord a soupeře jsem dost opepřil, ostatní banda házela kolem 22 metrů,“ prozradil letošní mistr světa skotských her na americkém území a několikanásobný šampion přímo ze Skotska, kde mu gratulovali i britská královna Alžběta II. a král Karel III.

Po děsivé bouračce zápisy do historie. Silák Tuláček otočil neotočitelné klády

Bývalý reprezentant ve vrhu koulí, který získal stříbro na mistrovství světa sedmnáctiletých, už házel i jinými podivnostmi.

„Na Aljašce to bývá velký gumový losos, váží kolem 25 kilogramů a měří metr dvacet. V Německu, ale to jsem tu čest neměl, se na vánočním mítinku hází ozdobeným vánočním stromem. V Americe se napichuje na vidle balík slámy a mrští se do výšky, jenže pro ně to je klasická disciplína, ne rarita,“ vykreslil Tuláček.

Česká hvězda skotských her Vladislav Tuláček na závodech v zámoří.
Česká hvězda skotských her Vladislav Tuláček s otcem, který ho trénuje.
Česká hvězda skotských her Vladislav Tuláček s otcem, který ho trénuje.
Česká hvězda skotských her Vladislav Tuláček s trofejí pro mistra světa.
Král letošní sezony obsadil na závodech Central Florida Highland Games až sedmé místo, jenže jen kvůli zdržení na letištích. Do dějiště dorazil až na poslední čtyři disciplíny, první čtyři prošvihl.

„Všechny, v nichž jsem startoval, jsem vyhrál a prokousal jsem se na celkové sedmé místo. A taky jsem přetočil challenge kládu, kterou ještě nikdo neotočil,“ pochlubil se nejúspěšnější „krotitel“ aligátorů.

