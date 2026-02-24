Z nejlepšího výkonu nebylo nic. Běžce diskvalifikovali kvůli gestu v cílové rovince

  12:19
Pyšnil se třetím nejlepším výkonem sezony a národním rekordem. Ale jen krátce. Botswanský vytrvalec Tshepiso Masalela na halovém mítinku v Polsku ukázal v cílové rovince soupeři gesto, po němž ho rozhodčí diskvalifikovali. S protestem neuspěl.
Tshepiso Masalela v cíli závodu na 1 500 metrů v polské Toruni. (22. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Stalo se na halovém mítinku v Toruni o víkendu. Masalela vyhrál závod na 1 500 metrů, v těsném finiši porazil Azzednina Habze z Francie. Časem 3:32,55 minuty vytvořil národní rekord a stanovil jeden z nejlepších časů sezony.

Z vítězství se ale radoval jen krátce, než ho rozhodčí diskvalifikovali za nesportovní gesto.

Botswaňan svého soupeře udolal v cílové rovince. Snad z radosti, snad z pocitu výhry, se k Francouzovi otočil a z prstů ruky udělal pistoli a namířil ji k soupeři, který běžel vedle něho.

Jeho chování se ovšem nelíbilo Habzovu týmu, který podal návrh, aby rozhodčí šestadvacetiletého atleta diskvalifikovali. Což se nakonec stalo.

Podle kanadského webu Runningmagazine šla za Masalelu orodovat ještě jeho trenérka Caster Semenayová, rozhodčí její protest ale zamítli.

Rozhodnutí rychle vyvolalo debatu mezi sportovci a fanoušky, někteří jej označili za příliš kruté. Někdejší mistr světa na 100 metrů Fred Kerley napsal. „Musíte dostat ty staré hlavy pryč z tohoto sportu, abyste si užili trochu zábavy.“

Jiné hlasy rozhodnutí rozhodčích podpořily. „Užijte si vítězný okamžik, ale nezatracujte soupeře a nedělejte neslušná gesta. Nevypadá to dobře,“ uvedl například atletický komentátor Geoff Wightman.

Masalela není prvním, kdo podobné gesto ukázal. V roce 2022 americký sprinter Noah Lyles totéž provedl ve finiši běhu na 200 metrů. Trest nedostal.

