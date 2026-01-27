Trump letos vynechá Super Bowl. Má to daleko, pustil se i do vystupujících umělců

Trump to řekl v rozhovoru pro americký The New York Post.
Uvedl, že není spokojený s tím, že budou vystupovat latinskoamerická rapová superstar Bad Bunny a kapela Green Day, kteří před prezidentskými volbami v roce 2024 podporovali jeho soupeřku Kamalu Harrisovou.
„Jsem proti nim. Myslím, že to je hrozná volba. Jen šíří nenávist,“ prohlásil Trump.
O raperovi Bad Bunnym, který má na platformě Spotify přes 80 milionů posluchačů měsíčně už dřív pro NewsMax řekl, že o něm nikdy neslyšel a jeho volbu označil za směšnou.
Zpěvák Green Day Billie Joe Armstrong podle CNN označil Trumpovu administrativu za „fašistickou vládu“ a na koncertě řekl: „Je na nás, abychom se bránili.“
Podle NYT je ale hlavním důvodem jeho neúčasti vzdálenost. „Je to prostě moc daleko,“ řekl. „Šel bych, kdyby to bylo trochu blíž,“ dodal.
CNN uvádí, že důvodem prezidentovy neúčasti může být i to, že v oblasti Sanfranciského zálivu nevlastní žádné nemovitosti. Při cestování po zemi se Trump jen zřídka ubytuje v hotelech, které nejsou propojeny s jeho vlastními nemovitostmi.
Trump se během svého druhého prezidentského období zúčastnil už řady sportovních akcí. Například golfového Ryder Cupu v New Yorku, zápasu baseballové MLB či wrestlingu v Philadelphii.
Se smíšenými reakcemi, kdy někteří lidé jásali a jiní bučeli, se pak setkal například na loňském tenisovém US Open v New Yorku.
Loňský Super Bowl vyhráli hráči Philadephia Eagles, když nedali šanci obhájcům titulu Kansas City Chiefs a zvítězili 40:22.
Letošní finále odehrají 8. února New England Patriots proti Seattle Seahawks. Patriots si Super Bowl zahrají po sedmi letech a poprvé po odchodu legendárního Toma Bradyho.
Seattle je ve finále počtvrté, jediný dosavadní úspěch zaznamenal v roce 2013.