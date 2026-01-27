Trump letos vynechá Super Bowl. Má to daleko, pustil se i do vystupujících umělců

  10:20
Loni se ho účastnil jako první prezident v úřadu. Letos ale Donald Trump slavný Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu (NFL), vynechá. Nechal se slyšet, že zápas v Santa Claře v Sanfranciském zálivu je pro něj příliš daleko. Nelíbí se mu však i umělci, kteří budou vystupovat v poločasovém programu.

Trump to řekl v rozhovoru pro americký The New York Post.

Uvedl, že není spokojený s tím, že budou vystupovat latinskoamerická rapová superstar Bad Bunny a kapela Green Day, kteří před prezidentskými volbami v roce 2024 podporovali jeho soupeřku Kamalu Harrisovou.

„Jsem proti nim. Myslím, že to je hrozná volba. Jen šíří nenávist,“ prohlásil Trump.

Prezident Donald Trump, po jeho levé ruce stojí dcera Ivanka a její syn Theodore.
Donald Trump před super Super Bowlem zavítal na hřiště.
Donald Trump si třese rukou s hráčem Chiefs Chrisem Jonesem.
Taylor Swift napjatě sleduje Super Bowl.
70 fotografií

O raperovi Bad Bunnym, který má na platformě Spotify přes 80 milionů posluchačů měsíčně už dřív pro NewsMax řekl, že o něm nikdy neslyšel a jeho volbu označil za směšnou.

Zpěvák Green Day Billie Joe Armstrong podle CNN označil Trumpovu administrativu za „fašistickou vládu“ a na koncertě řekl: „Je na nás, abychom se bránili.“

OBRAZEM: Trump, Messi, Serena W. či Swift. Jak celebrity prožívaly Super Bowl

Podle NYT je ale hlavním důvodem jeho neúčasti vzdálenost. „Je to prostě moc daleko,“ řekl. „Šel bych, kdyby to bylo trochu blíž,“ dodal.

CNN uvádí, že důvodem prezidentovy neúčasti může být i to, že v oblasti Sanfranciského zálivu nevlastní žádné nemovitosti. Při cestování po zemi se Trump jen zřídka ubytuje v hotelech, které nejsou propojeny s jeho vlastními nemovitostmi.

Reklamy Super Bowlu se odklonily od diverzity a inkluze, ceny lámaly rekordy

Trump se během svého druhého prezidentského období zúčastnil už řady sportovních akcí. Například golfového Ryder Cupu v New Yorku, zápasu baseballové MLB či wrestlingu v Philadelphii.

Se smíšenými reakcemi, kdy někteří lidé jásali a jiní bučeli, se pak setkal například na loňském tenisovém US Open v New Yorku.

New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle

Loňský Super Bowl vyhráli hráči Philadephia Eagles, když nedali šanci obhájcům titulu Kansas City Chiefs a zvítězili 40:22.

Letošní finále odehrají 8. února New England Patriots proti Seattle Seahawks. Patriots si Super Bowl zahrají po sedmi letech a poprvé po odchodu legendárního Toma Bradyho.

Seattle je ve finále počtvrté, jediný dosavadní úspěch zaznamenal v roce 2013.

