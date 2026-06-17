Trump i další lídři G7 dostali od Macrona kola. Francie tak láká na cyklistické MS

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  15:40
Prezidenti a premiéři zemí skupiny G7 si ze summitu ve francouzském Évian-les-Bains odvezou netradiční sportovní dárek. Prezident Emmanuel Macron pro ně nechal připravit personalizovaná jízdní kola.
Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových...

Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7, na němž by se i za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa mělo diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války USA s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. (15. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových...
Tour de Trump měl ambici stát se americkou obdobou Tour de France. Projekt však...
V dresu mistra světa startoval na Tour de Trump také Američan Greg LeMond.
Momentka z trati Tour de France v Horním Savojsku
30 fotografií

Gesto má podle šéfa Mezinárodní cyklistické unie (UCI) Davida Lappartienta upozornit na mistrovství světa v cyklistice, které se uskuteční příští rok v regionu Horní Savojsko. Na sociálních sítích zároveň zveřejnil fotografie kol připravených pro jednotlivé státníky.

O jejich zhotovení se postarala francouzská značka Look, která patří mezi nejznámější výrobce silničních kol na světě. Nejde však jen o kuriózní suvenýr.

Francie tím připomíná blížící se světový „superšampionát“, který v roce 2027 přivede do regionu kolem 10 tisíc sportovců z více než 130 zemí. Během třinácti dnů se bude bojovat o 281 titulů mistrů světa napříč dvaceti cyklistickými disciplínami.

Jedním z obdarovaných je i americký prezident Donald Trump, který má s cyklistikou vlastní historii. Právě on totiž stál na konci osmdesátých let za vznikem etapového závodu Tour de Trump, který měl být americkou odpovědí na slavnou Tour de France.

Cyklistický „superšampionát“ zamíří v roce 2027 do Horního Savojska

Ambiciózní projekt nabízel na svou dobu vysoké finanční odměny, přilákal hvězdy světové cyklistiky a vysílal se ve více než stovce zemí. Trump tehdy trval na tom, aby závod nesl jeho jméno. „Mnoho jezdců přijelo právě kvůli tomu názvu,“ vysvětloval později.

První ročník odstartoval v roce 1989 a vedl napříč severovýchodem Spojených států. Na startu nechyběl ani pozdější vítěz Tour de France Greg LeMond.

Tour de Trump měl ambici stát se americkou obdobou Tour de France. Projekt však...
V dresu mistra světa startoval na Tour de Trump také Američan Greg LeMond.

Závod však pod Trumpovým patronátem vydržel jen dva roky. Kvůli rostoucím dluhům ve svém podnikatelském impériu americký miliardář podporu ukončil. Soutěž následně pokračovala pod jinými sponzory až do roku 1996, kdy její poslední dva ročníky ovládl mladý Lance Armstrong.

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