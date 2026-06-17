Gesto má podle šéfa Mezinárodní cyklistické unie (UCI) Davida Lappartienta upozornit na mistrovství světa v cyklistice, které se uskuteční příští rok v regionu Horní Savojsko. Na sociálních sítích zároveň zveřejnil fotografie kol připravených pro jednotlivé státníky.
O jejich zhotovení se postarala francouzská značka Look, která patří mezi nejznámější výrobce silničních kol na světě. Nejde však jen o kuriózní suvenýr.
Francie tím připomíná blížící se světový „superšampionát“, který v roce 2027 přivede do regionu kolem 10 tisíc sportovců z více než 130 zemí. Během třinácti dnů se bude bojovat o 281 titulů mistrů světa napříč dvaceti cyklistickými disciplínami.
Jedním z obdarovaných je i americký prezident Donald Trump, který má s cyklistikou vlastní historii. Právě on totiž stál na konci osmdesátých let za vznikem etapového závodu Tour de Trump, který měl být americkou odpovědí na slavnou Tour de France.
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Cyklistický „superšampionát“ zamíří v roce 2027 do Horního Savojska
Ambiciózní projekt nabízel na svou dobu vysoké finanční odměny, přilákal hvězdy světové cyklistiky a vysílal se ve více než stovce zemí. Trump tehdy trval na tom, aby závod nesl jeho jméno. „Mnoho jezdců přijelo právě kvůli tomu názvu,“ vysvětloval později.
První ročník odstartoval v roce 1989 a vedl napříč severovýchodem Spojených států. Na startu nechyběl ani pozdější vítěz Tour de France Greg LeMond.
Závod však pod Trumpovým patronátem vydržel jen dva roky. Kvůli rostoucím dluhům ve svém podnikatelském impériu americký miliardář podporu ukončil. Soutěž následně pokračovala pod jinými sponzory až do roku 1996, kdy její poslední dva ročníky ovládl mladý Lance Armstrong.