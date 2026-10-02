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Trpí tím i naši blízcí. Colapinto poslal vzkaz agresivním fanouškům F1

Autor:
  16:40
Franco Colapinto

Franco Colapinto | foto: Profimedia.cz

Franco Colapinto
Franco Colapinto
Franco Colapinto
Franco Colapinto
7 fotografií
Argentinský pilot formule 1 Franco Colapinto vyzval fanoušky, aby přestali útočit na jeho soupeře. Terčem nenávistných komentářů se naposledy stal úřadující mistr světa Lando Norris.

Jezdec McLarenu po Velké ceně Ázerbájdžánu požadoval, aby Mezinárodní automobilová federace (FIA) potrestala Colapinta zákazem startu. Argentinec totiž v Baku zavinil hromadnou nehodu, která ze závodu vyřadila nejen Norrise, ale také jeho samotného a Pierra Gaslyho.

Norris se následně stal terčem ostrých útoků na sociálních sítích, načež se za svá slova omluvil.

Nejde přitom o první případ útoků ze strany Colapintových fanoušků na ostatní piloty. Také Gasly nedávno čelil výhrůžkám, které podle webu ESPN zasáhly i jeho blízké. Hněv příznivců vyvolal tím, že Argentince neúmyslně zdržel během Velké ceny Španělska.

Loni se zase snesla vlna rasistických urážek na Júkiho Cunodu a letos v březnu musel Colapintův management zasáhnout kvůli výhrůžkám smrtí Estebanu Oconovi. Oba se s argentinským závodníkem dostali v závodech do kolizí.

Colapinto podobné chování opakovaně odsuzuje. Připomněl to před Velkou cenou Bahrajnu, která se kvůli situaci na blízkém východě jede tento víkend výjimečně v Malajsii.

„Lidé si někdy neuvědomují, co mohou svými slovy na internetu způsobit. Jsme také jen lidé a není pro nás jednoduché, když musíme čelit podobným útokům,“ prohlásil.

Zároveň zdůraznil, že viníky nelze hledat pouze mezi argentinskými příznivci. „Jsou nesmírně vášniví a hodně mě podporují. Jenže někdy se chovají opravdu špatně. Totéž ale platí i pro fanoušky z jiných zemí a dalších jezdců,“ vysvětlil.

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„I já dostávám obrovské množství takových zpráv, ale nikdo o tom moc nemluví. Mně osobně to tolik nevadí, protože sociální sítě příliš nesleduji. Vím však, že spoustu lidí to zasahuje mnohem víc než mě. Trpí tím další závodníci i jejich rodiny,“ přiznal.

Zastavit agresivní fanoušky je však podle něj téměř nemožné. „Už dlouho je žádám, aby své chování změnili. Snažíme se situaci zlepšovat vlastními silami. Já o tom mluvím už od loňska a dělám, co můžu. Jednoduché to ale není,“ uvedl Colapinto.

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