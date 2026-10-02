Jezdec McLarenu po Velké ceně Ázerbájdžánu požadoval, aby Mezinárodní automobilová federace (FIA) potrestala Colapinta zákazem startu. Argentinec totiž v Baku zavinil hromadnou nehodu, která ze závodu vyřadila nejen Norrise, ale také jeho samotného a Pierra Gaslyho.
Norris se následně stal terčem ostrých útoků na sociálních sítích, načež se za svá slova omluvil.
Nejde přitom o první případ útoků ze strany Colapintových fanoušků na ostatní piloty. Také Gasly nedávno čelil výhrůžkám, které podle webu ESPN zasáhly i jeho blízké. Hněv příznivců vyvolal tím, že Argentince neúmyslně zdržel během Velké ceny Španělska.
Loni se zase snesla vlna rasistických urážek na Júkiho Cunodu a letos v březnu musel Colapintův management zasáhnout kvůli výhrůžkám smrtí Estebanu Oconovi. Oba se s argentinským závodníkem dostali v závodech do kolizí.
Colapinto podobné chování opakovaně odsuzuje. Připomněl to před Velkou cenou Bahrajnu, která se kvůli situaci na blízkém východě jede tento víkend výjimečně v Malajsii.
„Lidé si někdy neuvědomují, co mohou svými slovy na internetu způsobit. Jsme také jen lidé a není pro nás jednoduché, když musíme čelit podobným útokům,“ prohlásil.
Zároveň zdůraznil, že viníky nelze hledat pouze mezi argentinskými příznivci. „Jsou nesmírně vášniví a hodně mě podporují. Jenže někdy se chovají opravdu špatně. Totéž ale platí i pro fanoušky z jiných zemí a dalších jezdců,“ vysvětlil.
|
V F1 jsou piloti, kteří tam nemají co dělat, zuřil Norris. Žádá, aby zakročila FIA
„I já dostávám obrovské množství takových zpráv, ale nikdo o tom moc nemluví. Mně osobně to tolik nevadí, protože sociální sítě příliš nesleduji. Vím však, že spoustu lidí to zasahuje mnohem víc než mě. Trpí tím další závodníci i jejich rodiny,“ přiznal.
Zastavit agresivní fanoušky je však podle něj téměř nemožné. „Už dlouho je žádám, aby své chování změnili. Snažíme se situaci zlepšovat vlastními silami. Já o tom mluvím už od loňska a dělám, co můžu. Jednoduché to ale není,“ uvedl Colapinto.