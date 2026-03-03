Třináct koček, kůň i známý člen paddocku. Podívejte se na mazlíčky pilotů formule 1

Krásná nevěsta, elegantní ženich – a neodolatelný svědek. Přesně tak fanoušci na internetu hodnotí fotografie ze svatby pilota formule 1 Charlese Leclerca a Alexandry Saint Mleux. Po boku ženicha nebyl nikdo jiný než jezevčík Leo ve smokingu a s motýlkem. Diváci F1 Lea znají moc dobře, Leclerca nezřídka doprovází po paddocku. A není jediný. Podívejte se na čtyřnohé mazlíčky, kteří dělají pilotům formule 1 společnost doma i na závodech.
Jezevčík Charlese Leclerca Leo během svatby. Jezevčík Leo Charlese Leclerca a Alexandry Saint Mleux. Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleux se svým jezevčíkem Leem v paddocku F1 Kočky Alexe Albona Blue Bear, Gigi, Hippo a Tiger. Dohromady má Albon třináct... Pes Alexe Albona Otti. Carlos Sainz a jeho pes Piňon Roscoe, buldok Lewise Hamiltona Pes Pierra Gaslyho Simba Simba a Leo při svém dovádění v paddocku F1 Jezevčík Maxe Verstapenna Nino. Kočky Sassy a Jimmy Maxe Verstappena a Kelly Piquetové, Kočka Maxe Verstappena Donatello v náručí Kelly Piquetové

