Třináct koček, kůň i známý člen paddocku. Podívejte se na mazlíčky pilotů formule 1
OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026
Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...
Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu
Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...
Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?
Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala
Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...
Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie
Když před víc než dekádou zaťukal jako fanoušek na dveře ligové Slavie, že by ji chtěl pozvednout pomocí datové analýzy stávajících hráčů i posil, možná ho považovali tak trochu za mimozemšťana....
Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk
Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment...
OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal
Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...
Drama při tréninku. Nadějný cyklista Žitný se v Jablonci srazil s autem
Trénink, který měl být součástí běžné přípravy na sezonu, skončil nečekaným dramatem. Talentovaný cyklista Adam Žitný se v neděli v poledne vydal na silničním kole do jabloneckých ulic. Po srážce s...
Knobloch před vrcholem futsalové sezony: Bude to boj. Plzeň už zase vyzve Chrudim
Ve dvaceti letech přestoupil z Liberce do plzeňského Interobalu, kde naplno rozjel svoji futsalovou kariéru. Adam Knobloch získal na západě Čech dvakrát mistrovský titul, zahrál si Ligu mistrů a...
Střelcem dne minnesotský Edwards. Detroit padl a už zase není nejlepší
Anthony Edwards se v NBA blýskl 41 body a pomohl basketbalistům Minnesoty k vítězství 117:110 nad Memphisem. Oslabené Oklahoma City vyhrálo 116:108 v Chicagu a znovu získalo navrch v přetahované s...
Zasáhla blízkovýchodní krize, Choupenitch a spol. přišli o víkendové Světové poháry
Světový pohár fleretistů a fleretistek v Káhiře, kde měl startovat Alexander Choupenitch, se kvůli potížím s leteckou dopravou způsobeným situací na Blízkém východě o víkendu neuskuteční. Světová...
Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru
V srpnu 2022 dorazil do Edenu z estonského Paide jako další z nadějí pro budoucnost. „Hodně jsme ho sledovali. Přestup byl ekonomicky výhodný a my si vyhodnotili, že by pro nás jednou mohl být...
Slovan ať jde cestou Chomutova. Za Piráty se semklo celé město, radí Hübl rivalům
Extraligu zachraňoval v Litvínově jako hráč, první ligu v Chomutově coby trenér. V prvním případě měl Viktor Hübl propocené tričko z pohybu, ve druhém z nervů. „Už jsem zažil zápas o všechno. A spíš...
Sabalenková se fanouškům pochlubila čtyřnohým přírůstkem do rodiny
Aryna Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells pochlubila novým členem svého týmu. Světová jednička představila fanouškům štěně plemene kavalír King Charles španěl. A podle reakcí na...
Nečas překonal Dostála, Nosek se vrátil do sestavy Floridy po zranění
V úterý hokejová NHL nabídla jedenáct zápasů. Skvělou formu opět potvrdil colorádský Martin Nečas, jenž jednou překonal krajana v bráně Anaheimu Lukáše Dostála a podpořil tak výhru lídra soutěže 5:1....
Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off
Je mu sedmadvacet, už trénoval i s reprezentací, ale play off? Pro kladenského brankáře Adama Brízgalu v dospělém hokeji neznámá kapitola. V extralize ani ťuk, v první lize jediný zápas. Teď může...