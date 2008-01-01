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Novak Djokovič musel ve čtvrtfinále Wimbledonu strávit na kurtu pět hodin a patnáct minut, než udolal Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6. Šlo o nejdelší čtvrtfinále v historii turnaje. Na absolutní rekord ale legendární Srb zdaleka nedosáhl. Ten totiž drží zápas, který trval neuvěřitelných 11 hodin a hrál se tři dny. Připomeňte si nejdelší wimbledonské maratony moderní historie.
Autor: AP
Ve čtvrtfinále Wimbledonu 2026 porazil Novak Djokovič Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6. Pětisetový duel trval 5 hodin a 15 minut a stal se nejdelším čtvrtfinále v historii turnaje.
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Djokovič po něm postoupil do dalšího wimbledonského semifinále a živí tak naději na osmý titul na londýnském grandslamu.
Autor: Profimedia.cz
Nejdelší zápas v historii Wimbledonu i celého tenisu sehráli v 1. kole roku 2010 Američan John Isner a Francouz Nicolas Mahut. Isner zvítězil 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. Duel se hrál na kurtu číslo 18 tři dny, od 22. do 24. června. Důvodem byla tehdejší pravidla: v rozhodujícím setu se za stavu 6:6 nehrál tie-break, ale pokračovalo se, dokud jeden z hráčů nezískal náskok dvou gamů.
Autor: Profimedia.cz
První den se stihly čtyři sety, druhý den narostl pátý set až na 59:59 a utkání znovu přerušila tma. Třetí den Isner po dalších 67 minutách prolomil Mahutovo podání a vyhrál. Samotný pátý set trval 8 hodin a 11 minut
Autor: Profimedia.cz
Druhý nejdelší wimbledonský zápas, který trval 6 hodin a 36 minut, sehráli v semifinále roku 2018 Kevin Anderson a opět John Isner. Jihoafričan Anderson vyhrál 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24 a po mimořádně vyčerpávajícím maratonu postoupil do finále.
Autor: Profimedia.cz
Pátý set trval téměř tři hodiny a Anderson měl před finále minimum času na regeneraci. Wimbledon po tomto zápase změnil pravidla.
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V roce 2012 se ve třetím kole turnaje Marin Čilič se Samem Querreym přetahovali pět hodin a jednatřicet minut.
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Po setech 7:6, 6:4, 6:7, 6:7 a 17:15 nakonec uspěl Čilič. I vinou únavy ale Chorvat hned v dalším kole podlehl Andymu Murraymu.
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Semifinále mezi Novakem Djokovičem a Rafaelem Nadalem v roce 2018 patří k nejvýraznějším kapitolám jejich rivality. Djokovič po více než pěti hodinách vyhrál 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8.
Autor: Profimedia.cz
Zápas se kvůli programu a večerce hrál ve dvou dnech. Šlo o mimořádně kvalitní a fyzicky náročný duel, po kterém Djokovič postoupil do finále a následně získal titul.
Autor: Profimedia.cz
Finále Wimbledonu 2019 mezi Novakem Djokovičem a Rogerem Federerem je dodnes nejdelším finále v historii turnaje. Djokovič vyhrál 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.
Autor: Profimedia.cz
Duel trval 4 hodiny a 57 minut a jako první singlové finále Wimbledonu ho rozhodl tie-break v pátém setu. Zápas byl pro oba hráče vysoce vyčerpávající.
Autor: ČTK
Finále Wimbledonu 2008 mezi Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem bývá označováno za jeden z nejlepších zápasů tenisové historie. Nadal zvítězil 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7.
Autor: Profimedia.cz
Utkání trvalo 4 hodiny a 48 minut, prodlužoval ho dešť a dohrávalo se za zhoršujícího se světla.
Autor: Profimedia.cz
V semifinále Wimbledonu 2013 porazil Novak Djokovič Juana Martína del Potra 7:5, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3. Zápas trval 4 hodiny a 43 minut.
Autor: ČTK
V době svého odehrání byl duel Djokovči - Del Potro nejdelším semifinále v historii Wimbledonu. Djokovič po něm postoupil do finále proti Andymu Murraymu.
Autor: Profimedia.cz
Ve finále wimbledonu 2009 získal Roger Federer svůj 15. grandslamový titul a překonal rekord Peta Samprase. Soupeř Andy Roddick mu však ale titul nedal zadarmo.
Autor: Profimedia.cz
Duel trval 4 hodiny a 16 minut a nabídl tehdy rekordně dlouhý pátý set ve finále grandslamu. Nakonec zápas skončil 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14.
Autor: Profimedia.cz