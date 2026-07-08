Třídenní maraton i legendární finále. Připomeňte si nejdelší duely Wimbledonu

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  16:46
Diváci sledují osmifinále Wimbledonu mezi Marií Bouzkovou a Elise Mertensovou. Čtrvrtfinále mezi Novakem Djokovičem a Félixem Auger-Aliassimem Čtrvrtfinále mezi Novakem Djokovičem a Félixem Auger-Aliassimem John Isner a Nicolas Mahut odehráli v roce 2010 nejdelší zápas v historii.... John Isner a Nicolas Mahut odehráli v roce 2010 nejdelší zápas v historii.... Zápas mezi Kevinem Andersonem a Johnem Isnerem v roce 2018 trval 6 hodin a 36... Zápas mezi Kevinem Andersonem a Johnem Isnerem v roce 2018 trval 6 hodin a 36... Sam Querrey se chystá na úder během třetího kola Wimledonu 2012. Marin Čilič během třetího kola WImbledonu 2012. Novak Djokovič a Rafael Nadal se utkali v semifinále v roce 2018 Novak Djokovič a Rafael Nadal se utkali v semifinále v roce 2018 Novak Djokovič a Roger Federer sehráli v roce 2019 nejdelší wimbledonské...
Novak Djokovič musel ve čtvrtfinále Wimbledonu strávit na kurtu pět hodin a patnáct minut, než udolal Kanaďana Félixe Augera-Aliassima 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6. Šlo o nejdelší čtvrtfinále v historii turnaje. Na absolutní rekord ale legendární Srb zdaleka nedosáhl. Ten totiž drží zápas, který trval neuvěřitelných 11 hodin a hrál se tři dny. Připomeňte si nejdelší wimbledonské maratony moderní historie.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Dinamo Minsk vs. SileksFotbal - - 9. 7. 2026:Dinamo Minsk vs. Sileks //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 15.00
  • 3.80
  • 1.31
Marsaxlokk vs. PjunikFotbal - - 9. 7. 2026:Marsaxlokk vs. Pjunik //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 600.00
  • 170.00
  • -
Bohemians Dublin vs. St Joseph'sFotbal - - 9. 7. 2026:Bohemians Dublin vs. St Joseph's //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.06
  • 9.00
  • 60.00
Velež Mostar vs. MilsamiFotbal - - 9. 7. 2026:Velež Mostar vs. Milsami //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 15.00
  • 3.90
  • 1.31
Šeriff Tiraspol vs. KidričevoFotbal - - 9. 7. 2026:Šeriff Tiraspol vs. Kidričevo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 1.70
  • 8.00
Dynamo Kyjev vs. Universitatea KlužFotbal - - 9. 7. 2026:Dynamo Kyjev vs. Universitatea Kluž //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.05
  • 2.00
  • 9.50
Program a výsledky
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