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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé
Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Šéf rozhodčích odmítl kritiku a nařčení Egypťanů
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové
Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu přemohla Američanku Coco Gauffovou 6:2, 1:6, 7:6 a o grandslamový titul si zahraje proti...
Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...
Anaheim si Carlssona vzít nenechal, zaplatí mu rekordní sumu. Jasná volba, zní z klubu
Největší hokejové téma posledního týdne našlo rozuzlení. Leo Carlsson se nestěhuje, Anaheim dorovnal offer sheet Philadelphie. Ze své největší hvězdy udělá nejštědřeji odměňovaného hráče NHL, švédský...
Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové
Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu přemohla Američanku Coco Gauffovou 6:2, 1:6, 7:6 a o grandslamový titul si zahraje proti...
Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité
Tour de France 2026 odstartuje 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci hlavních...
Emoce, šok i nevěřícné pohledy. Jak vypadala česká wimbledonská pohádka
Fantazie! Bezprecedentní moment! Historická událost českého tenisu! Velké množství expresivních výrazů je v tomhle případě oprávněné. V sobotním finále Wimbledonu proti sobě nastoupí Karolína Muchová...
6. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa, profil a výsledky
Pyrenejská část Tour de France 2026 vyvrcholí ve čtvrtek 9. července. Šestá etapa nabídne cyklistům zkoušku na trase z Pau do střediska Gavarnie-Gèdre. Během 186,2 kilometru budou muset jezdci...
Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie
Tenisový Wimbledon 2026 přinesl úchvatný český příběh. V pavouku ženské dvouhry už zbývají pouze dvě jména: Karolína Muchová a Linda Nosková. Jejich finálový souboj uvidíme v sobotu 11. července....
Volejbalistky nenašly recept na Nizozemky, v Lize národů si čtvrtfinále nezahrají
České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0:3 po setech 21:25, 21:25 a 18:25. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovaly ani ve druhém duelu a celkově mají...
Pogačar rozdrtil konkurenci. Na Tourmaletu vládl, má vítězství i žlutý dres
Je letošní Tour de France po 6. etapě rozhodnutá? To bude samozřejmě jisté až v Paříži, po čtvrtečním dějství se však zdá, že ano. Při pyrenejském horském testu nasadil tým UAE likvidační tempo a ve...
PŘEHLEDNĚ: Koho na Tour sledovat? Průvodce týmy. Odstoupilo už 7 jezdců
Celkem 23 týmů a 184 cyklistů se pouští na start letošního 113. ročníku Tour de France. O jaká jména se jedná? Kdo jednotlivé stáje vede, v jaké jsou formě, na jaké cíle míří a kdo z nich kromě lídrů...
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
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Pelého věštba se odkládá. Evropa i přes rozšíření stále vládne. Už napořád?
Pelé, brazilský fotbalový král, často a rád zdůrazňoval: „Africký tým jednou vyhraje mistrovství světa, uvidíte!“ Když šampionát před dvaatřiceti lety poprvé hostily Spojené státy, čekalo se, že se...
Deadline se blíží, Anaheim čelí rozhodnutí. Jak dopadly krádeže hráčů v minulosti?
Do pátka se musí rozhodnout. On už ví, že se stane nejlépe placeným hráčem v NHL. Jde jen o to, kdo mu bude výplatu posílat. Dorovná Anaheim offer sheet Philadelphie, nebo se bude hokejový útočník...