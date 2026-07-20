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Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt Damon či Javier Bardem, fotbalová legenda Zinédine Zidane nebo hudební hvězdy Ed Sheeran a Mick Jagger.
Autor: iDNES.cz
David a Victoria Beckhamovi patřili mezi čestné hosty během celého turnaje. Finále si nenechali ujít.
Autor: Profimedia.cz
Spolu s Beckhamovými přišli i jejich synové Cruz a Romeo s partnerkami Jackie Apostelovou a Kim Turnbullovou.
Autor: Profimedia.cz
Herec Matt Damon nyní v kinech září jako Odysseus. Velkofilm Odyssea zaznamenal divácky veleúspěšný první víkend. Na finále MS úspěšného herce doprovodila jeho manželka Luciana.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Anya Taylor-Joy si finále MS užívala ve společnosti manžela, hudebníka Malcolma McRae.
Autor: Profimedia.cz
Herec Tom Cruise patřil mezi hvězdy večera. Během doprovodného programu pronesl projev, pak si užíval zápas z VIP tribuny.
Autor: Profimedia.cz
Mezi hosty byl nepřehlédnutelný i jeden z nejvlivnějších párů showbyznysu, rapper a producent Jay-Z a zpěvačka Beyoncé.
Autor: Profimedia.cz
Řadu před hvězdným manželským párem seděla mimo jiné i Hailey Bieberová (vlevo), jejíž manžel byl jedním z umělců, kteří vystoupili během zápasu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Robbie Williams během programu vystoupil s písní Desire. Posléze zápas sledoval ve společnosti manželky Aydy.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Madonna zářila během svého vystoupení po boku fotbalový legend, Ronalda a Ronaldinha.
Autor: ČTK
Mezi hvězdami nechyběli ani kontroverzní influencer a boxer Jake Paul a jeho snoubenka, nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová
Autor: Profimedia.cz
Herec Timothée Chalamet přinesl při zahájení na hřiště míč pro finálový zápas. Na tribuně seděl s partnerkou, americkou modelkou a podnikatelkou Kylie Jennerovou.
Autor: Profimedia.cz
Hned za Chalametem a Jennerovou sledoval zápas francouzský legendární fotbalista Zinedine Zidane.
Autor: Profimedia.cz
Poblíž herců Javiera Bardema a Richarda Gera seděla herečka Jessica Alba a její partner, herec Danny Ramirez, představitel Joaquina Torrese alias Falcona ve filmech Marvel.
Autor: Profimedia.cz
Španělský herec Javier Bardem po celou dobu finále fandil na tribuně. Na konci šel na hřiště vítězům gratulovat. Na snímku s Borjou Iglesiasem.
Autor: Profimedia.cz
Záběr, který obletěl svět: španělští mistři světa z roku 2010 Xavi, David Villa, Iker Casillas, Carles Puyol, Jesus Navas a Sergio Ramos společně sledují finále.
Autor: Profimedia.cz
Lyžařka Lindsey Vonnová se na sociálních sítích pochlubila záběry z finále.
Autor: Instagram/@lindseyvonn
Lyžařka Lindsey Vonnová se vyfotila se tenisty Juanem Martínem del Potrem a Carlosem Alcarazem, který během slavnostního ceremoniálu přinesl na hřiště vítěznou trofej.
Autor: Instagram/@lindseyvonn
Na finále nechyběla ani tenistka Serena Williamsová.
Autor: Instagram/@serenawilliams
Tenista Félix Auger-Aliassime dorazil s manželkou Ninou
Autor: Instagram/@felixaliassime
Lyžařka Mikaela Shiffrinová během finále ve společnosti partnera, lyžaře Aleksandera Aamodt Kildea, atletky Anne Hall Slaytonové a jejího manžela, amerického fotbalisty Dariuse Slaytona.
Autor: Instagram/@mikaelashiffrin