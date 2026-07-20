Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Autor:
  11:33
Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026 David a Victoria Beckhamovi Cruz Beckham a jeho přítelkyně Jackie Apostelová a Romeo Beckham s partnerkou... Herec Matt Damon a jeho manželka Luciana Damon Herečka Ana Taylor-Joy a její manžel, hudebník Malcolm McRae Herec Tom Cruise patřil mezi hvězdy večera Rapper a producent Jay-Z a jeho manželka, zpěvačka Beyoncé Řadu před hvězdným manželským párem seděla mimo jiné i Hailey Bieberová... Zpěvák Robbie Williams a jeho manželka Ayda Field Madonna během svého vystoupení s fotbalovými legendami, Ronaldem a Ronaldinhem Madonna ve společnosti přítele Akeema Morrise Kontroverzní influencer a boxer Jake Paul a jeho snoubenka, nizozemská...
Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt Damon či Javier Bardem, fotbalová legenda Zinédine Zidane nebo hudební hvězdy Ed Sheeran a Mick Jagger.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Kao vs. TaggerováTenis - - 21. 7. 2026:Kao vs. Taggerová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Alcalá vs. KrumichTenis - - 21. 7. 2026:Alcalá vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 6:6
  • 1.25
  • -
  • 3.60
Kovačková vs. TararudíováTenis - - 21. 7. 2026:Kovačková vs. Tararudíová //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 0:1
  • 15.00
  • -
  • 1.01
Blinkovová vs. BejlekTenis - - 21. 7. 2026:Blinkovová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Fruhvirtová vs. KrejčíkováTenis - - 21. 7. 2026:Fruhvirtová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
21. 7. 17:00
  • 5.17
  • -
  • 1.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Tour ONLINE: Otruba zajel časovku skvěle, v cíli drží první desítku

Sledujeme online
Pavel Bittner na trati individuální časovky Tour.

Kulisy k 16. etapě cyklistické Tour de France poskytne v úterý francouzská strana Ženevského jezera. Nepůjde ale o žádnou idylku, 26 kilometrů dlouhá časovka dokonale prověří připravenost favoritů na...

21. července 2026  12:55,  aktualizováno  14:48

Výsledky letní přípravy fotbalistů Sparty na sezonu 2026/27

Hugo Sochůrek ze Sparty během utkání s Alkmaarem.

Jak si vedli sparťanští fotbalisté před startem nového ročníku? V našem přehledu najdete kompletní výsledky letní přípravy Sparty na sezonu 2026/27. Pražský klub absolvoval herní kemp v Německu a...

21. července 2026  14:43

Cucurella dostal před finále tajný úkol. Na hřišti zopakoval šťastný rituál z roku 2010

Španělský obránce Marc Cucurella během utkání s Kapverdami

Marc Cucurella krátce před výkopem finále fotbalového mistrovství světa zamířil k postranní čáře, sklonil se k trávníku a něco do něj nenápadně ukryl. Záběry po zápase obletěly sociální sítě a...

21. července 2026  14:36

Jak hrála Plzeň? Výsledky letní přípravy na sezonu 2026/27

Momentka z tréninku fotbalové Viktorie Plzeň. Na snímku Patrik Hrošovský...

Jak se plzeňští fotbalisté připravovali na nový ligový ročník? V našem přehledu najdete kompletní výsledky hráčů Viktorie v letní přípravě na sezonu 2026/27. Tým absolvoval herní kemp v Rakousku a...

21. července 2026  14:33

Jak hrál Baník? Výsledky letní přípravy na sezonu 2026/27

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy, se snaží vyhnout...

Jak se ostravští fotbalisté připravovali na nový ligový ročník? V našem přehledu najdete kompletní výsledky hráčů Baníku v letní přípravě na sezonu 2026/27. Tým absolvoval herní kemp v Polsku a...

21. července 2026  14:27

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia posílá slovenského obránce do Bohemians

Sledujeme online
Slovenský krajní hráč Dominik Javorček v dresu bundesligového Holsteinu Kiel.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

21. července 2026  14:01

Bartůňková postoupila v Praze do druhého kola, proti Číňance ustála těžké momenty

Nikola Bartůňková v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Nikola Bartůňková otočila na turnaji WTA v Praze utkání s Číňankou Jüan Jüe a po vítězství 3:6, 6:4, 6:1 postoupila do 2. kola. Dvacetiletá česká tenistka, která plní na Štvanici roli nasazené...

21. července 2026  13:52

Rychlejší než Bolová. V Česku roste obří talent, vyzdvihla ji i Světová atletika

Linda Botková se dvěma zlatými medailemi z mistrovství Evropy dorostenců v Rieti

Když jste si v úterý rozklikli web Světové atletiky, fotografie Lindy Botkové se na vás smála z hlavního příspěvku. Hned vedle se vyjímala zpráva o světovém rekordu Brita Joshe Kerra na jednu míli,...

21. července 2026  13:50

Jak hrál český mistr? Výsledky Slavie v letní přípravě na sezonu 2026/27

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Jak se čeští šampioni připravovali na další boj o titul? V našem přehledu najdete výsledky fotbalistů Slavie v přípravě na sezonu 2026/27.

21. července 2026  13:26

Dalo se to čekat. O tom, kdo poběží Pražský půlmaraton, rozhodne poprvé los

Běžci zaplnili centrum hlavního města, v Praze se konal půlmaraton.

Největší běžecký závod v Česku dozná v příštím roce výrazné změny. Účast na Pražském půlmaratonu se bude vůbec poprvé losovat. Dlouho očekávaný krok potvrdili organizátoři největšího běžeckého...

21. července 2026  13:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lepší podmínky pro děti i mládež. Novým trenérům a do regionů míří přes 16 milionů

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda (vpravo) a generální ředitel ČSOB...

Fotbalová asociace ČR (FAČR) ve spolupráci se ČSOB spouští další z projektů dlouhodobého programu Společně měníme český fotbal. Nové trenéry podpoří částkou 8,5 milionu korun, dotační výzva Podpora...

21. července 2026  12:55

Domácí násilí kustoda Floridy. Několikrát měl udeřit manželku, klub ho suspendoval

Kustod amerického týmu Teddy Richards (vpravo) s útočníkem Dylanem Larkinem.

Na Floridě musí řešit nepříjemné starosti. Kustod tamního hokejového celku z NHL Teddy Richards měl totiž podle policie několikrát udeřit manželku, za což je trestně stíhán. Klub člena realizačního...

21. července 2026  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×