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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy
Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...
Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...
OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?
Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...
Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní
Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....
Tour ONLINE: Otruba zajel časovku skvěle, v cíli drží první desítku
Kulisy k 16. etapě cyklistické Tour de France poskytne v úterý francouzská strana Ženevského jezera. Nepůjde ale o žádnou idylku, 26 kilometrů dlouhá časovka dokonale prověří připravenost favoritů na...
Výsledky letní přípravy fotbalistů Sparty na sezonu 2026/27
Jak si vedli sparťanští fotbalisté před startem nového ročníku? V našem přehledu najdete kompletní výsledky letní přípravy Sparty na sezonu 2026/27. Pražský klub absolvoval herní kemp v Německu a...
Cucurella dostal před finále tajný úkol. Na hřišti zopakoval šťastný rituál z roku 2010
Marc Cucurella krátce před výkopem finále fotbalového mistrovství světa zamířil k postranní čáře, sklonil se k trávníku a něco do něj nenápadně ukryl. Záběry po zápase obletěly sociální sítě a...
Jak hrála Plzeň? Výsledky letní přípravy na sezonu 2026/27
Jak se plzeňští fotbalisté připravovali na nový ligový ročník? V našem přehledu najdete kompletní výsledky hráčů Viktorie v letní přípravě na sezonu 2026/27. Tým absolvoval herní kemp v Rakousku a...
Jak hrál Baník? Výsledky letní přípravy na sezonu 2026/27
Jak se ostravští fotbalisté připravovali na nový ligový ročník? V našem přehledu najdete kompletní výsledky hráčů Baníku v letní přípravě na sezonu 2026/27. Tým absolvoval herní kemp v Polsku a...
Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia posílá slovenského obránce do Bohemians
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.
Bartůňková postoupila v Praze do druhého kola, proti Číňance ustála těžké momenty
Nikola Bartůňková otočila na turnaji WTA v Praze utkání s Číňankou Jüan Jüe a po vítězství 3:6, 6:4, 6:1 postoupila do 2. kola. Dvacetiletá česká tenistka, která plní na Štvanici roli nasazené...
Rychlejší než Bolová. V Česku roste obří talent, vyzdvihla ji i Světová atletika
Když jste si v úterý rozklikli web Světové atletiky, fotografie Lindy Botkové se na vás smála z hlavního příspěvku. Hned vedle se vyjímala zpráva o světovém rekordu Brita Joshe Kerra na jednu míli,...
Jak hrál český mistr? Výsledky Slavie v letní přípravě na sezonu 2026/27
Jak se čeští šampioni připravovali na další boj o titul? V našem přehledu najdete výsledky fotbalistů Slavie v přípravě na sezonu 2026/27.
Dalo se to čekat. O tom, kdo poběží Pražský půlmaraton, rozhodne poprvé los
Největší běžecký závod v Česku dozná v příštím roce výrazné změny. Účast na Pražském půlmaratonu se bude vůbec poprvé losovat. Dlouho očekávaný krok potvrdili organizátoři největšího běžeckého...
Lepší podmínky pro děti i mládež. Novým trenérům a do regionů míří přes 16 milionů
Fotbalová asociace ČR (FAČR) ve spolupráci se ČSOB spouští další z projektů dlouhodobého programu Společně měníme český fotbal. Nové trenéry podpoří částkou 8,5 milionu korun, dotační výzva Podpora...
Domácí násilí kustoda Floridy. Několikrát měl udeřit manželku, klub ho suspendoval
Na Floridě musí řešit nepříjemné starosti. Kustod tamního hokejového celku z NHL Teddy Richards měl totiž podle policie několikrát udeřit manželku, za což je trestně stíhán. Klub člena realizačního...