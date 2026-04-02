O fotografie z centra Prahy se na svých sociálních sítích podělila Juna Nagaoková, dvacetiletá rodačka z Hokkaida, která reprezentuje Japonsko ve sportovních dvojicích.
Na sérii snímků se objevuje především se svými reprezentačními kolegy, se kterými si v Praze společně užili závěr závodní sezony.
Z příspěvků je patrné, že japonští krasobruslaři kromě tradičního nedělního galavečera vyrazili přes den i za tradičními turistickými cíli. Nechybí fotky z Karlova mostu ani z okolí Pražského hradu. Zastavili se také u oblíbené turistické pochoutky, trdelníku, se kterým se Nagaoková nadšeně vyfotila. A zdá se, že krasobruslařky nebyly jediné, komu zachutnal.
Krasobruslařský komentátor České televize Miroslav Langer totiž na síti X přidal k celé věci zajímavý postřeh. „O trdelnících si můžete myslet cokoli. Fakt je, že když je objevili při MS v krasobruslení Japonci, doslova si je zamilovali. A to nejen kolegové z japonské televize, ale i krasobruslařky, které se jimi odměnily za dlouhou a náročnou sezonu,“ napsal.
Nagaoková se svým partnerem Sumitadou Morigučim obsadila na pražském šampionátu v soutěži sportovních dvojic čtvrté místo. Pro dvojnásobné japonské šampiony jde po nepovedených olympijských hrách, kde skončili devatenáctí, o nejlepší výsledek na velké světové akci.