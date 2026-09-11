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Trapas světové jedničky. Kuriózní omyl Rybakinové rozladil domácí fanoušky

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  11:04
Jelena Rybakinová během semifinále US Open

Jelena Rybakinová během semifinále US Open | foto: ČTK

Jelena Rybakinová z Kazachstánu v semifinále US Open.
Jelena Rybakinová z Kazachstánu returnuje v semifinále US Open.
Jelena Rybakinová z Kazachstánu se raduje z vítězství v semifinále US Open.
Jelena Rybakinová během čtvrtfinále US Open proti Čeng Čchin-wen.
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Nová světová jednička Jelena Rybakinová nosí během své zatím bezchybné jízdy na US Open kšiltovku s logem New York Yankees. Skalní fanoušky slavného týmu však asi příliš nepotěšila. Ukázalo se totiž, že si kazachstánská hvězda baseballový klub spletla s týmem z NBA.

Před semifinálovým duelem s Coco Gauffovou, který po třech setech vyhrála 3:6, 6:4 a 6:4, se jí novináři zeptali na její oblíbenou kšiltovku. Odpověď překvapila. Rybakinová totiž zřejmě žila v domnění, že jde o basketbalové logo.

„Nemůžu říct, že bych basketbal nějak hodně sledovala. Ale občas se samozřejmě podívám,“ odpověděla. „Pro mě je to prostě kšiltovka, která se mi líbí. Nic zvláštního za tím není,“ dodala.

Skalní příznivce Yankees Rybakinová zřejmě příliš nepotěšila. „Někteří lidé si prostě nasadí čepici, protože se jim líbí. Jako fanouška sportu mě to rozčiluje. Nikdy bych si nenasadil čepici týmu, než je ten, kterému fandím,“ napsal jeden z komentujících na sociální síti X. Další počínání tenistky přirovnávali k člověku, který si koupí triko s logem populární kapely, aniž by jí poslouchal.

Mnozí ale její neznalost brali s nadhledem. „Lidé, kteří nežijí v USA, rádi nosí čepici Yankees. Nezajímá je baseball, prostě to pro ně symbolizuje New York,“ píše se v jednom z komentářů.

„Upřímně jsem si myslela, že tohle NY znamená prostě New York. Stejně jako se v Evropě prodávají trička s nápisy London nebo Paris,“ přidala další komentující.

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Jeden z uživatelů dokonce v příspěvku označil přímo Yankees a vyzval klub, aby Rybakinové rozšířil obzory a pozval ji na některý ze svých zápasů.

Kšiltovka však Rybakinové možná přináší štěstí. Na US Open se poprvé v kariéře probojovala až do finále a její skvělá jízda v New Yorku jí zároveň zajistila pozici světové jedničky.

Dvojnásobná grandslamová vítězka přitom na Flushing Meadows v minulých letech příliš nezářila. Do čtvrtého kola se dostala pouze jednou, v roce 2025, a do třetího kola dvakrát, v letech 2021 a 2023.

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Podle Rybakinové jí letos pomáhá i to, že si k New Yorku postupně nachází cestu. „Je to lepší a lepší,“ řekla.

„New York mám ráda a je to úžasné město. Pro mě možná tak na dva nebo tři týdny, protože potom už by toho asi bylo trochu moc. Zdejší publikum ale opravdu miluju. Baví mě hrát na stadionech, jako je tento,“ konstatovala.

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