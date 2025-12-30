K incidentu došlo na hřišti ve městě Bujumbura. Guéric se bez cizího zavinění zhroutil během hry, rozhodčí okamžitě přerušil utkání a na trávník vyběhli zdravotníci, kteří mu poskytli první pomoc. Následný převoz do nemocnice však hráč nepřežil.
Burundská fotbalová federace po neštěstí vydala stručné kondolenční vyjádření rodině i klubu zesnulého. Podrobnosti k příčině úmrtí neuvedla s tím, že okolnosti tragédie jsou předmětem vyšetřování.
|
Tragédie v anglickém fotbale. Po autonehodě zemřel mladý útočník
Podle svědectví z místa a informací, které přinesla regionální média, mohl sehrát roli neobvyklý zvyk. Fotbalista měl mít v ústech minci, kterou používal jako talisman pro štěstí. Během zápasu ji měl nešťastnou náhodou spolknout, což mohlo vést ke kolapsu.
|
Dojemná vánoční tradice. Fanoušci naházeli na hřiště 15 tisíc plyšáků
Podle Afrického veřejného rádia (RPA) souvisí podobné praktiky s tradičními rituály označovanými jako „gri-gri“. Ty jsou rozšířené zejména ve střední a západní Africe a někteří sportovci jim přisuzují ochrannou nebo posilující moc.