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Tradice dodržena. Zlatan Ibrahimovic si dal k narozeninám dar za desítky milionů

Autor:
  18:18
Zlatan Ibrahimovič

Zlatan Ibrahimovič | foto: ROBERTO BREGANI / EPAProfimedia.cz

Zlatan Ibrahimovic z AC Milán pálí na bránu.
Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovič a novinářka Kate Scottová v kampani Nike k...
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Zlatan Ibrahimovic oslavil minulý týden 45. narozeniny a ke svým půlkulatinám si udělal radost. Švédská fotbalová legenda rozšířila svou sbírku luxusních vozů o další mimořádný kousek. Nadělila si Ferrari F80.

Bývalý útočník je známý vášní pro výkonné automobily. V den narozenin se tak pochlubil novým černým Ferrari F80, jehož cena se pohybuje kolem 100 milionů korun. Navázal tak na svou dlouholetou tradici, kdy významné osobní milníky slaví pořízením vzácných a drahých supersportů.

Na sociálních sítích zveřejnil krátké video, na němž si nové černé Ferrari s výrazným žlutočerným interiérem prohlíží. „Šťastné narozeniny Zlatanovi,“ napsal fotbalista k příspěvku.

Video zaznamenalo mimořádný ohlas. Během tří dnů nasbíralo přes 1,3 milionu lajků a více než 18 tisíc komentářů. Ibrahimovic v nich obdržel řadu gratulací. Popřál mu například závodník Ferrari a vítěz čtyřiadvacetihodinovky Le Mans Antonio Giovinazzi, reagoval ale i oficiální účet samotné italské automobilky.

Bývalý švédský reprezentant dnes působí jako seniorní poradce vedení AC Milán a podílí se především na strategických rozhodnutích klubu. Objevuje se také v roli fotbalového komentátora. Pozornost na sebe upoutal například během letošního mistrovství světa ve fotbale. Dal sleduje i své bývalé kluby. Barceloně podle svých slov věří natolik, že jí pro tuto sezonu předpověděl vítězství v La Lize i Lize mistrů.

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Živě1:1
  • 3.60
  • 1.60
  • 7.20
Třebíč vs. HavířovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Třebíč vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.20
  • 5.00
  • 25.00
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Živě1:1
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Živě3:3
  • 1.31
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Slavia Praha vs. Alba BerlínBasketbal - 1. kolo - 7. 10. 2026:Slavia Praha vs. Alba Berlín //www.idnes.cz/sport
Živě61:84
  • 300.00
  • 200.00
  • -
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