Bývalý útočník je známý vášní pro výkonné automobily. V den narozenin se tak pochlubil novým černým Ferrari F80, jehož cena se pohybuje kolem 100 milionů korun. Navázal tak na svou dlouholetou tradici, kdy významné osobní milníky slaví pořízením vzácných a drahých supersportů.
Na sociálních sítích zveřejnil krátké video, na němž si nové černé Ferrari s výrazným žlutočerným interiérem prohlíží. „Šťastné narozeniny Zlatanovi,“ napsal fotbalista k příspěvku.
Video zaznamenalo mimořádný ohlas. Během tří dnů nasbíralo přes 1,3 milionu lajků a více než 18 tisíc komentářů. Ibrahimovic v nich obdržel řadu gratulací. Popřál mu například závodník Ferrari a vítěz čtyřiadvacetihodinovky Le Mans Antonio Giovinazzi, reagoval ale i oficiální účet samotné italské automobilky.
Bývalý švédský reprezentant dnes působí jako seniorní poradce vedení AC Milán a podílí se především na strategických rozhodnutích klubu. Objevuje se také v roli fotbalového komentátora. Pozornost na sebe upoutal například během letošního mistrovství světa ve fotbale. Dal sleduje i své bývalé kluby. Barceloně podle svých slov věří natolik, že jí pro tuto sezonu předpověděl vítězství v La Lize i Lize mistrů.