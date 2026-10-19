Totti patří k největším ikonám italského fotbalu. Během zápasů zvládal i ty nejtěžší situace. Na podzim roku 2020 ale čelil vážnému problému mimo hřiště. Koronavirem se nakazil krátce poté, co nemoci podlehl jeho otec Enzo. Průběh covidu byl mnohem vážnější, než si zpočátku připouštěl.
„Zpočátku jsem situaci bral s nadhledem. Pak jsem ale začal mít opravdu strach. Strašně jsem se bál, že zemřu stejně jako táta,“ popsal Totti ve své autobiografii Oltre, která vyšla v září.
Jeho otec zemřel v říjnu 2020 ve věku 76 let právě na covid-19. Pro bývalého fotbalistu to byla těžká rána, kterou ještě umocnilo vlastní onemocnění. Dostavily se vysoké horečky, kašel, bolesti a především vážné problémy s dýcháním. Teplota mu vystoupala až na 39 stupňů a podle vlastních slov měl pocit, že se nemůže pořádně nadechnout.
Strach o vlastní život nakonec Tottiho přiměl k telefonátu, na který jeho děti jen tak nezapomenou. Chtěl je připravit i na možnost, že se z nemoci nedostane. „Nevím, jestli to zvládnu,“ řekl jim. Jeho potomci zpočátku nevěřili, že situace může být tak vážná, a mysleli si, že si z nich otec dělá legraci. Totti je ale ujistil, že mluví vážně. „Věřte mi, nevím, jak dlouho to ještě vydržím,“ přiznal jim.
Jeho stav si vyžádal převoz do římské nemocnice Campus Bio-Medico. Vyšetření odhalila oboustranný zápal plic a saturace kyslíku v krvi klesla na pouhých 88 procent. Lékaři doporučili hospitalizaci, Totti se však rozhodl jinak.
Bývalý kapitán AS Řím odmítl zůstat v nemocnici. Důvod souvisel s tím, co právě prožil při ztrátě otce. Představa, že by mohl zemřít odloučený od svých dětí, pro něj byla nesnesitelná. „Nechci skončit jako můj otec. Jestli mám zemřít, chci zemřít doma, ne tady zavřený, aniž bych ještě jednou viděl své děti,“ vysvětlil své rozhodnutí.
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Pomoc mu nakonec nabídla nečekaná osoba. Ozval se mu Pier Silvio Berlusconi, syn bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, a nabídl mu let do Milána, kde ho mohl ošetřit známý lékař Alberto Zangrillo. Totti nabídku na převoz odmítl, s lékařem se ale spojil alespoň na dálku.
Zangrillo mu doporučil, aby při spánku neležel na boku, ale na břiše, s hrudníkem opřeným o matraci a rozpaženýma rukama. Doporučení mu podle jeho vzpomínek pomohlo. Horečka začala ustupovat a saturace kyslíku se postupně vrátila na 99 procent. „Cítil jsem se jako znovuzrozený,“ vzpomínal legendární útočník.