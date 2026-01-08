Trenér Thomas Frank byl před výkopem zachycen při procházce po stadionu s kelímkem s logem Arsenal, tradičního rivala Tottenhamu. Fotografie se rychle rozšířila po sociálních sítích a stala se terčem posměchu.
Dotazu na kelímek se Frank nevyhnul ani na tiskové konferenci po zápase. Trenér Spurs odpovídal: „Rozhodně jsem si toho nevšiml. Bylo by ode mě naprosto hloupé, kdybych si toho všiml, a přesto si ho vzal.“
Zároveň dodal, že považuje za poněkud smutné, když se fotbalová debata stáčí k podobným detailům. „Pokud se musíme zabývat tím, z jakého kelímku piju, asi se ubíráme špatným směrem,“ poznamenal trenér Tottenhamu.
Podle informací BBC Sport dostal dánský trenér kávu při příchodu na stadion od jednoho ze zaměstnanců. Kelímek s logem Arsenalu měl pocházet z předchozího ligového utkání v Bournemouthu, které zde londýnský rival odehrál jen několik dní předtím. Ani Frank, ani člen personálu si znaku údajně nevšimli.
Lidová tvořivost na sebe ovšem dlouho nenechala čekat. Sociální sítě zaplavily upravené verze fotografií, na nichž si Frank dopřává kávu například v pyžamu s logem soupeřova klubu.