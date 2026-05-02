Je libo batůžek k sestupu? Tottenham představil kolekci s Prasátkem Peppou

Autor:
  7:00
Fotbalisté Tottenhamu prožívají jednu z nejhorších sezon za poslední roky, přesto se vedení klubu rozhodlo spustit novou marketingovou kampaň. Spurs oznámili spolupráci s populární dětskou postavičkou Prasátkem Peppou a představili speciální kolekci fanouškovského zboží. Načasování je však podle reakcí minimálně diskutabilní.
Tottenham představil kolekci ve spolupráci s Prasátkem Peppou a reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Na sociálních sítích se okamžitě zvedla vlna překvapení i kritiky. | foto: Tottenham Hotspur

26 fotografií

Severolondýnský klub čtyři kola před koncem sezony figuruje na sestupové příčce a každý bod má pro něj zásadní význam. O to větší pozornost vzbudilo oznámení nové kolekce, která zahrnuje například růžové čepice, šály nebo batohy s motivy oblíbeného animovaného seriálu. Nechybí ani variace s klubovým znakem nebo slogany mířící na mladší fanoušky.

Zatímco v jiném kontextu by šlo o poměrně standardní marketingový tah, aktuální situace klubu celou věc výrazně mění. Řada fanoušků na sociálních sítích nechápala, proč právě teď Tottenham přichází s podobnou kampaní.

„Myslí tohle vážně?“ ptali se někteří, další ironicky poznamenávali, že klub na pokraji sestupu řeší spíš dětský merch než výkony na hřišti.

Do debaty se zapojili i fanoušci soupeřů, kteří si z celé situace rychle udělali terč posměchu. Objevily se narážky na to, že pokud Tottenham skutečně spadne do nižší soutěže, bude spolupráce s Prasátkem Peppou vlastně docela symbolická.

Tottenham se mezitím snaží soustředit na samotný závěr sezony. Situace zůstává kritická i po výhře nad Wolverhamptonem. Trenér Roberto De Zerbi však věří, že by právě tento výsledek mohl tým nastartovat k lepším výkonům v klíčových zápasech.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Příbram B vs. PísekFotbal - 26. kolo - 2. 5. 2026:Příbram B vs. Písek //www.idnes.cz/sport
2. 5. 10:00
  • 2.00
  • 3.58
  • 2.59
Chrudim vs. Sparta BFotbal - 26. kolo - 2. 5. 2026:Chrudim vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
2. 5. 10:15
  • 1.99
  • 3.57
  • 3.31
Ml. Boleslav B vs. Hradec Králové BFotbal - 26. kolo - 2. 5. 2026:Ml. Boleslav B vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
2. 5. 10:15
  • 2.15
  • 3.39
  • 2.46
Č. Budějovice B vs. Plzeň BFotbal - 26. kolo - 2. 5. 2026:Č. Budějovice B vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
2. 5. 10:30
  • 3.30
  • 3.87
  • 1.66
Velké Hamry vs. VarnsdorfFotbal - 26. kolo - 2. 5. 2026:Velké Hamry vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
2. 5. 10:30
  • 1.86
  • 3.57
  • 2.87
Brancaccio vs. KolářTenis - - 2. 5. 2026:Brancaccio vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
2. 5. 11:00
  • 2.32
  • -
  • 1.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hamzová bojuje o WNBA: Musíte být víc sobec. Soupeřky jsou i spoluhráčky

Premium
Eliška Hamzová v přípravném zápase za Minnesotu Lynx

Skok z brněnských Žabin do nejlepší basketbalové značky WNBA? „Jiný svět,“ stihla za uplynulý týden poznat Eliška Hamzová. V dresu Minnesota Lynx má za sebou dva přípravné zápasy, ve druhém se...

2. května 2026

Sinner může v Madridu překonat legendy, Siniakovou čeká finále čtyřhry

Jannik Sinner oslavuje výhru nad Arthurem Filsem v semifinále turnaje v Madridu.

Jannik Sinner porazil v semifinále madridského tenisového podniku Arthura Filse po setech 6:2, 6:4 a jako teprve třetí hráč historie postoupil do finále na pěti turnajích Masters v řadě. Italská...

1. května 2026  18:25,  aktualizováno  23:49

Norris ovládl kvalifikaci sprintu v Miami před Antonellim a Piastrim, Russell zaostal

Lando Norris (McLaren) slaví pole position pro sprintový závod v Miami.

Kvalifikaci na sprint na Velké ceně Miami formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Itala Andreu Kimiho Antonelliho...

1. května 2026  20:46,  aktualizováno  23:45

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

29. dubna 2026  20:54,  aktualizováno  1. 5. 22:14

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

1. května 2026  18:50,  aktualizováno  22:09

Nymburk pokořil stovku i ve druhém čtvrtfinále, Děčín nad Brnem znovu vede

Vojtěch Hruban z Nymburka útočí v zápase s Ostravou, brání Dominik Heinzl (7) a...

Nymburští basketbalisté vyhráli suverénně i druhé utkání čtvrtfinále play off s Ostravou. Stejně jako ve čtvrtek nadělili úřadující šampioni soupeři stovku, tentokrát zvítězili 101:67. Roli favorita...

1. května 2026  17:50,  aktualizováno  22:03

Infantinův trapas. Bafuňáře Izraele a Palestiny vybízel k podání rukou marně

Prezident palestinské fotbalové asociace na kongresu FIFA nepodal ruku...

Trapnou situaci způsobil na konci 76. kongresu Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) ve Vancouveru její šéf Gianni Infantino. Prezident Palestinské fotbalové asociace Džibríl Radžúb odmítl...

1. května 2026  20:26

Pogačar ve žlutém spurtoval o vítězství. Dojezd třetí etapy Romandie ovládl Godon

Francouz Dorian Godon slaví vítězství ve třetí etapě závodu Kolem Romandie.

Tadej Pogačar spurtoval na závodě Kolem Romandie o třetí etapové vítězství v řadě, tentokrát mu však porážku oplatil ve čtvrtek druhý francouzský cyklista Dorian Godon z týmu Ineos, těsně za ním byl...

1. května 2026  19:45

Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram doma přehrála Budějovice

Fanoušci Artisu Brno na derby se Zbrojovkou

Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas...

1. května 2026  19:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.