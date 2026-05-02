Severolondýnský klub čtyři kola před koncem sezony figuruje na sestupové příčce a každý bod má pro něj zásadní význam. O to větší pozornost vzbudilo oznámení nové kolekce, která zahrnuje například růžové čepice, šály nebo batohy s motivy oblíbeného animovaného seriálu. Nechybí ani variace s klubovým znakem nebo slogany mířící na mladší fanoušky.
Zatímco v jiném kontextu by šlo o poměrně standardní marketingový tah, aktuální situace klubu celou věc výrazně mění. Řada fanoušků na sociálních sítích nechápala, proč právě teď Tottenham přichází s podobnou kampaní.
„Myslí tohle vážně?“ ptali se někteří, další ironicky poznamenávali, že klub na pokraji sestupu řeší spíš dětský merch než výkony na hřišti.
Do debaty se zapojili i fanoušci soupeřů, kteří si z celé situace rychle udělali terč posměchu. Objevily se narážky na to, že pokud Tottenham skutečně spadne do nižší soutěže, bude spolupráce s Prasátkem Peppou vlastně docela symbolická.
Tottenham se mezitím snaží soustředit na samotný závěr sezony. Situace zůstává kritická i po výhře nad Wolverhamptonem. Trenér Roberto De Zerbi však věří, že by právě tento výsledek mohl tým nastartovat k lepším výkonům v klíčových zápasech.