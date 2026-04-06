Osmadvacetiletý Američan, který je aktuálně sedmnáctým hráčem světa, se ve finále chystal na podání proti Argentinci Romanu Andrési Burruchagaovi. V tu chvíli se do ticha z tribun ozval mužský hlas: „Tommy, vezmeš si mě?“
Paul se na okamžik zarazil, pousmál se, ale nijak nereagoval a pokračoval ve hře.
Video z kuriózní situace zveřejnil na instagramu účet Tennis TV s popiskem: „Nebylo to ne!“
Fanoušci se v komentářích psali například, že dotyčný divák má dobrý vkus, a shodovali se i na tom, že americký tenista vlastně nikoho přímo neodmítl. „Má smůlu, je zasnoubený,“ připomněl však s nadsázkou jeden z nich, že Paul se loni v červenci požádal o ruku partnerku Paige Lorenzeovou.
Podobné momenty nejsou v tenisovém světě výjimkou. Asi nejslavnější reakci předvedla Steffi Grafová v semifinále Wimbledonu v roce 1996. Když z publika zazněla žádost o ruku, s klidem odpověděla: „A jak jsi na tom s penězi?“ Právě její hlášku fanoušci pod videem s Paulem na instagramu připomínali.
Oblíbená je i reakce Novaka Djokoviče, který si podobný pokřik vyslechl během rozhovoru na kurtu na Australian Open 2024. „Promiň, mám manželku, ale můžeme si pak dát drink,“ vtipkoval.
A pobaveně reagoval kdysi i Roger Federer, který na podobnou výzvu odvětil stručně: „Teď?“