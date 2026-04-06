To nebylo ne! Tenista dostal během finále nabídku k sňatku. Jeho reakce baví

  10:54
Americký tenista Tommy Paul ovládl antukový turnaj v Houstonu a během finále pobavil také reakcí na nabídku k sňatku z publika. Na velkou otázku však neodpověděl.
Americký tenista Tommy Paul | foto: ČTK

Osmadvacetiletý Američan, který je aktuálně sedmnáctým hráčem světa, se ve finále chystal na podání proti Argentinci Romanu Andrési Burruchagaovi. V tu chvíli se do ticha z tribun ozval mužský hlas: „Tommy, vezmeš si mě?“

Paul se na okamžik zarazil, pousmál se, ale nijak nereagoval a pokračoval ve hře.

Video z kuriózní situace zveřejnil na instagramu účet Tennis TV s popiskem: „Nebylo to ne!“

Fanoušci se v komentářích psali například, že dotyčný divák má dobrý vkus, a shodovali se i na tom, že americký tenista vlastně nikoho přímo neodmítl. „Má smůlu, je zasnoubený,“ připomněl však s nadsázkou jeden z nich, že Paul se loni v červenci požádal o ruku partnerku Paige Lorenzeovou.

Podobné momenty nejsou v tenisovém světě výjimkou. Asi nejslavnější reakci předvedla Steffi Grafová v semifinále Wimbledonu v roce 1996. Když z publika zazněla žádost o ruku, s klidem odpověděla: „A jak jsi na tom s penězi?“ Právě její hlášku fanoušci pod videem s Paulem na instagramu připomínali.

Zhenbaogee Shop @blanka2998

"will you marry me?"�������� #rulebreakers#tennislife#tennis#funny#fyp

6. dubna 2026 v 10:29, příspěvek archivován: 6. dubna 2026 v 10:29

Oblíbená je i reakce Novaka Djokoviče, který si podobný pokřik vyslechl během rozhovoru na kurtu na Australian Open 2024. „Promiň, mám manželku, ale můžeme si pak dát drink,“ vtipkoval.

A pobaveně reagoval kdysi i Roger Federer, který na podobnou výzvu odvětil stručně: „Teď?“

Tipsport - partner programu
Rubljov vs. BorgesTenis - - 6. 4. 2026:Rubljov vs. Borges //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.30
  • -
  • 3.40
Rinderknech vs. ChačanovTenis - - 6. 4. 2026:Rinderknech vs. Chačanov //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.71
  • -
  • 1.45
Udinese vs. ComoFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Udinese vs. Como //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 5.29
  • 3.87
  • 1.71
Lehečka vs. NavaTenis - - 6. 4. 2026:Lehečka vs. Nava //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.30
  • -
  • 3.47
Bergs vs. MannarinoTenis - - 6. 4. 2026:Bergs vs. Mannarino //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.24
  • -
  • 3.98
Báez vs. WawrinkaTenis - - 6. 4. 2026:Báez vs. Wawrinka //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.39
  • -
  • 2.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Lehečka je poprvé světovou třináctkou, Bouzková si polepšila na 24. příčku

Jiří Lehečka ve finále turnaje v Miami

Jiří Lehečka má ve světovém tenisovém žebříčku ATP nové maximum, je třináctý. Marie Bouzková si po zisku titulu v Bogotě polepšila na 24. příčku. Jedničkami jsou Běloruska Aryna Sabalenková a Španěl...

6. dubna 2026  10:48

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

James málem psal historii i s Kennardem. Curry je zpět, jenže výhru netrefil

Stephen Curry (30) z Golden State Warriors je zklamaný, šanci na výhru proti...

Souboj nejstaršího a nejmladšího hráče NBA poprvé dopadl lépe pro toho druhého. Devatenáctiletý Cooper Flagg táhl basketbalisty Dallas Mavericks k výhře 134:128 nad Los Angeles Lakers, když zapsal 45...

6. dubna 2026  7:41,  aktualizováno  10:23

NEJ Z LIGY: Trpišovský má strach z MS, křehká Sparta i plzeňské déjà vu

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Už je jasné, že vítězem základní části fotbalové Chance Ligy bude Slavia. Tři kola před koncem ji druhá Sparta s desetibodovou ztrátou už nedožene. Pak následuje pět kol nadstavby. A záhy mistrovství...

6. dubna 2026  10:05

Zákon silnějšího, kývl po Flandrech Van der Poel. Pogačar už velí: Teď si užít kostky

Vítěz Tadej Pogačar se v cíli monumentu Kolem Flander zdraví s druhým Mathieuem...

Ten pohled měl před očima už mnohokrát, přesto ho nikdy neomrzí. Do cíle cyklistického monumentu Kolem Flander zbývaly dva kilometry a Slovinec Tadej Pogačar se ohlédl za sebe. A tam nikdo. Jen...

6. dubna 2026

O Češích v Barceloně: Satoranskému i Veselému končí smlouvy. Co bude dál?

Tomáš Satoranský rozehrává útok proti Crvené zvezdě Bělehrad.

Společně v Barceloně působí od roku 2022, kdy se Tomáš Satoranský vrátil do Evropy ze zámořské NBA a Jan Veselý přestoupil z tureckého Fenerbahce. Hned v první sezoně slavili titul ve španělské lize...

6. dubna 2026  8:39

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

6. dubna 2026  8:26

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

6. dubna 2026

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

