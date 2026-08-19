O bolestnou zprávu se podělil na Instagramu. „Moje holka. Chybíš mi, Dášo,“ napsal k fotografii čtyřnohé parťačky. Připojil také datum 17. srpna 2026 a emotikon andělského křídla.
Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat kondolence od fanoušků. „Upřímnou soustrast. Kéž by mazlíčci žili věčně,“ stálo v jednom z komentářů. „Dali jste jí ten nejúžasnější život, jaký si mohla přát,“ vzkázal další sledující.
Kundrátkova žena Alannah, která rovněž na svých sítích zveřejnila snímek s Dášou, pak k fotografii připsala. „Moje malá holčičko! Maminka tě miluje.“
Tomáš Kundrátek patří mezi úspěšné české reprezentanty. V roce 2024 se stal mistrem světa, o dva roky dříve získal s národním týmem bronz. Dlouhá léta působil v Třinci, s nímž třikrát ovládl českou extraligu. Od nadcházející sezony bude oblékat dres českobudějovického Motoru. S manželkou vychovávají dva syny, Hudsona a Jaggera.
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