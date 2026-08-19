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Chybíš mi, Dášo. Mistr světa Kundrátek přišel o milovanou členku rodiny

Autor:
  14:00
Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Tomáš Kundrátek
Tomáš Kundrátek na konci druhé třetiny v duelu proti Švédům snížil na 2:4.
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Hokejový mistr světa Tomáš Kundrátek prožívá smutné chvíle. Na začátku týdne se musel rozloučit s milovanou fenkou Dášou, která byla dlouhé roky součástí jeho rodiny.

O bolestnou zprávu se podělil na Instagramu. „Moje holka. Chybíš mi, Dášo,“ napsal k fotografii čtyřnohé parťačky. Připojil také datum 17. srpna 2026 a emotikon andělského křídla.

Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat kondolence od fanoušků. „Upřímnou soustrast. Kéž by mazlíčci žili věčně,“ stálo v jednom z komentářů. „Dali jste jí ten nejúžasnější život, jaký si mohla přát,“ vzkázal další sledující.

Kundrátkova žena Alannah, která rovněž na svých sítích zveřejnila snímek s Dášou, pak k fotografii připsala. „Moje malá holčičko! Maminka tě miluje.“

Tomáš Kundrátek patří mezi úspěšné české reprezentanty. V roce 2024 se stal mistrem světa, o dva roky dříve získal s národním týmem bronz. Dlouhá léta působil v Třinci, s nímž třikrát ovládl českou extraligu. Od nadcházející sezony bude oblékat dres českobudějovického Motoru. S manželkou vychovávají dva syny, Hudsona a Jaggera.

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