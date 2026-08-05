Příspěvek se objevil ve facebookové skupině zaměřené především na tvorbu vtipných koláží a úpravu fotografií. Teta dívky požádala ostatní členy, zda by její neteři připravili obrázek ve slávistickém stylu.
„Mohl by mi někdo upravit fotku, aby byla slávistická? Udělalo by jí to radost. A kdyby to bylo možné, tak i s Tomášem Holešem. Má totiž dres s číslem tři. Děkuji moc všem,“ napsala.
Znám pár fotbalistů s dobrým srdcem... Díky Bohu za ně! pic.twitter.com/6ZuTcAjorv— Fráňa Šrámek (@FranaSram_ek) August 4, 2026
Zatímco běžné žádosti získávají desítky až stovky reakcí, tentokrát příspěvek zaujal výrazně více lidí. Komentáře rychle zaplnily koláže vytvořené pomocí umělé inteligence.
Prosba se nakonec dostala až k samotnému Holešovi. „Rád bych holčičce poslal videovzkaz. Komu bych ho mohl poslat?“ reagoval český reprezentant. Teta dívky mu obratem odpověděla, že se ozve prostřednictvím soukromé zprávy.
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Nemusel ani psát jméno. Haaland zveřejnil fotku s legendou. Nasbírala miliony lajků
Holešovo gesto ocenili fanoušci napříč fotbalovými tábory. Za dva dny nasbírala jeho reakce přes 11 tisíc lajků a stovky komentářů. „Smekám,“ napsal jeden z diskutujících. „Jsi opravdu chlap se srdcem na pravém místě,“ přidal se další. Uznání vyjádřil dokonce i příznivec konkurenční Sparty: „Respekt i od fanouška z druhého břehu.“