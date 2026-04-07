Tokijská jízda podle Hamiltona. Ve ferrari driftoval na legendárním parkovišti

Pilot Ferrari Lewis Hamilton se na sociálních sítích poprvé ukázal se svou údajnou partnerkou Kim Kardashianovou. Americkou influencerku vyvezl do ulic japonského hlavního města a natočil přitom další ze série videí odkazujících na populární film Rychle a zběsile: Tokijská jízda.
Lewis Hamilton z Ferrari se v Japonsku podepisuje fandům. | foto: Kim Kyung-HoonReuters

Lewis Hamilton po boku Kim Kardashianové a Demi Moore na WSJ Innovator Awards...
Kim Kardashianová
Hamilton oslavil první pódiové umístění v barvách Ferrari společně se svou...
Kim Kardashianová (Skims, 2026)
Sedminásobný mistr světa formule 1 se na záběrech prohání Tokiem za volantem ikonického Ferrari F40. Nechybí rychlá jízda, kontrolované smyky ani legendární parkoviště Daikoku, které patří mezi oblíbená místa nejen filmařů, ale především milovníků motorsportu.

Podobná videa z japonské metropole přitom Hamilton sdílel už v minulosti. V roce 2022 se dokonce dostal do sporu s místní autopůjčovnou kvůli neoprávněné jízdě. Víc než řidičské schopnosti ale fanoušky tentokrát zaujalo hlavně to, kdo sedí na místě spolujezdce.

Populární influencerka a podnikatelka se objevuje až v samotném závěru videa a na zběsilou jízdu reaguje slovy: „To je šílené.“ Je to přitom poprvé, kdy Hamilton Kardashianovou veřejně ukázal na svých sociálních sítích.

Nový hvězdný pár na obzoru? Hamilton má údajně blízko ke Kim Kardashian

O jejich vztahu se mluví už delší dobu. Poprvé byli společně spatřeni při příjezdu do luxusního resortu ve Velké Británii, později se společně ukázali také na Super Bowlu. Od začátku sezony formule 1 se ale Kardashianová na závodech oficiálně neobjevila, přestože novináři potvrdili, že před Velkou cenou Japonska koncem března trávila čas právě v Tokiu.

Formule 1 má momentálně několikatýdenní pauzu, protože dva nadcházející závody, Velká cena Bahrajnu a Velká cena Saúdské Arábie, byly bez náhrady zrušeny kvůli probíhajícímu konfliktu na Blízkém východě. Seriál se znovu rozjede na začátku května v Miami, kde se pojede další podnik sezony.

Tipsport - partner programu
Kolář vs. SakellaridisTenis - - 7. 4. 2026:Kolář vs. Sakellaridis //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 3:4
  • 3.85
  • -
  • 1.24
Zlín vs. JihlavaHokej - Finále - 7. 4. 2026:Zlín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 4. 17:00
  • 2.69
  • 4.00
  • 2.20
K. Vary vs. TřinecHokej - Semifinále - 7. 4. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:00
  • 2.47
  • 4.00
  • 2.47
Nymburk vs. Rytas VilniusBasketbal - - 7. 4. 2026:Nymburk vs. Rytas Vilnius //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:30
  • 2.13
  • 15.70
  • 1.86
Mladá Boleslav vs. SpartaFlorbal - 1. kolo - 7. 4. 2026:Mladá Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:30
  • 1.15
  • 7.00
  • 11.00
Vary Bohemians vs. TatranFlorbal - 1. kolo - 7. 4. 2026:Vary Bohemians vs. Tatran //www.idnes.cz/sport
7. 4. 19:00
  • 2.10
  • 4.51
  • 2.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Nadal si užívá život po kariéře. Fanouškům ukázal snímky z rodinné dovolené

Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc...

Rafael Nadal si po konci profesionální kariéry naplno užívá čas s rodinou. Tenisová legenda se s fanoušky podělila o sérii fotografií z dovolené na Bahamách, konkrétně z oblasti Exuma, a nabídla tak...

Deset měsíců od posledního gólu. Hložek se zotavuje, zabojuje o nominaci na MS?

Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Z levé strany si navedl míč do středu hřiště, jednoho protihráče oběhl, druhému udělal kličku a ze šestnácti metrů poslal míč přesně k tyči. Od posledního gólu fotbalového reprezentanta Adama Hložka...

7. dubna 2026  14:30

Tokijská jízda podle Hamiltona. Ve ferrari driftoval na legendárním parkovišti

Lewis Hamilton z Ferrari se v Japonsku podepisuje fandům.

Pilot Ferrari Lewis Hamilton se na sociálních sítích poprvé ukázal se svou údajnou partnerkou Kim Kardashianovou. Americkou influencerku vyvezl do ulic japonského hlavního města a natočil přitom...

7. dubna 2026  14:10

Byl to tu můj poslední zápas. Tomášek se smutně loučí. A dál ze Švédska do Pardubic

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

S čím se počítalo dopředu, teď už David Tomášek jen potvrdil. Český hokejista po třech odehraných sezonách a jednom intermezzu v NHL opouští švédský Färjestad. „Ano, byl to tady můj poslední zápas....

7. dubna 2026  13:55

Hajlování v Dallasu. Klub zakázal divákovi vstup po více než čtvrt roce od incidentu

American Airlines Center, aréna hokejových Stars a basketbalových Mavericks v...

Zatímco v NHL vrcholí základní část a Dallas se chystá na vyřazovací boje, tamní hokejový klub musel řešit nepříjemnou situaci. Před několika dny totiž po sociálních sítích začalo kolovat video, na...

7. dubna 2026  13:12

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Král je zpět! Bolt se vrátil na místo svého posledního vítězství a dostal speciální dar

Jamajský sprinter Usain Bolt na snímku z března 2026

Legendární jamajský sprinter Usain Bolt o uplynulém víkendu potěšil fanoušky v Monaku, když se vrátil na místo svého posledního vítězství v Diamantové lize. Na stadionu Stade Louis II tentokrát ale...

7. dubna 2026  12:36

Páni, to je tak dávno! Hvězdy vzpomínají, jak Sparta a Pardubice bojovaly o titul

Premium
Sparťanští hokejisté se raduji ze zisku extraligového titulu v roce 2007.

Uplynulo už takřka devatenáct let. Od smutku pardubických hokejistů z finálové porážky. A také od sparťanských titulových oslav, v extralize od té doby stále znovu neviděných. Jak si boj o titul z...

7. dubna 2026

Vary na nás vlétnou, my musíme jít do nich, velí třinecký Michal Kovařčík

Karlovarští hokejisté se radují z vedoucího gólu ve druhém semifinálovém utkání...

Zmrtvýchvstáním na Bílou sobotu třinečtí Oceláři zasadili hokejistům Karlových Varů pořádnou ránu. Prohrávali 1:4, načež třemi góly během 129 vteřin ve druhé třetině vyrovnali a Michal Kovařčík 14...

7. dubna 2026  11:55

Fotbalové přestupy ONLINE: Maquire prodloužil v United, Kinského v Tottenhamu povede De Zerbi

Sledujeme online
HRDINA HARRY. Fotbalisté Manchesteru United po bláznivé odvetě čtvrtfinále...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

31. března 2026  17:58,  aktualizováno  7. 4. 11:27

Fotbalový mistr světa se stal znovu otcem. S manželkou dodrželi důležitou tradici

Německý fotbalista Mesut Özil s manželkou Amine a nejstarší dcerou Edou v roce...

Bývalý hvězdný německý fotbalista Mesut Özil se pochlubil radostnou novinkou. Se svou manželkou Amine přivítali na světě třetí dceru.

7. dubna 2026  11:12

Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě.

V prvním extraligovém semifinále se Spartou inkasovali už ve druhé minutě, ve druhém v sedmé, takže žádná velká změna. Jenže v pozdějším případě to dost přispělo k finální porážce pardubických...

7. dubna 2026  11:11

Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Kouč Arsenalu Mikel Arteta po porážce ve čtvrtfinále FA Cupu proti Southamptonu.

Stačily dva zápasy, jeden před reprezentační přestávkou a druhý po ní, a přišli o šanci na dvě trofeje. Pořád jsou ale ve hře o ty nejcennější - ligový titul a ušatý pohár Ligy mistrů. Tam v úterý...

7. dubna 2026  11:05

