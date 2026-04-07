Sedminásobný mistr světa formule 1 se na záběrech prohání Tokiem za volantem ikonického Ferrari F40. Nechybí rychlá jízda, kontrolované smyky ani legendární parkoviště Daikoku, které patří mezi oblíbená místa nejen filmařů, ale především milovníků motorsportu.
Podobná videa z japonské metropole přitom Hamilton sdílel už v minulosti. V roce 2022 se dokonce dostal do sporu s místní autopůjčovnou kvůli neoprávněné jízdě. Víc než řidičské schopnosti ale fanoušky tentokrát zaujalo hlavně to, kdo sedí na místě spolujezdce.
Populární influencerka a podnikatelka se objevuje až v samotném závěru videa a na zběsilou jízdu reaguje slovy: „To je šílené.“ Je to přitom poprvé, kdy Hamilton Kardashianovou veřejně ukázal na svých sociálních sítích.
Nový hvězdný pár na obzoru? Hamilton má údajně blízko ke Kim Kardashian
O jejich vztahu se mluví už delší dobu. Poprvé byli společně spatřeni při příjezdu do luxusního resortu ve Velké Británii, později se společně ukázali také na Super Bowlu. Od začátku sezony formule 1 se ale Kardashianová na závodech oficiálně neobjevila, přestože novináři potvrdili, že před Velkou cenou Japonska koncem března trávila čas právě v Tokiu.
Formule 1 má momentálně několikatýdenní pauzu, protože dva nadcházející závody, Velká cena Bahrajnu a Velká cena Saúdské Arábie, byly bez náhrady zrušeny kvůli probíhajícímu konfliktu na Blízkém východě. Seriál se znovu rozjede na začátku května v Miami, kde se pojede další podnik sezony.