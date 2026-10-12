Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tohle tátu potěší! Verstappenova dcera u televize slavila jeho vítězství v Singapuru

Autor:
  18:37
Max Verstappen slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.

Max Verstappen slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru. | foto: Reuters

Max Verstappen slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
Max Verstappen slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
Max Verstappen v čele Velké ceny Singapuru
Max Verstappen vede svůj monopost ve sprintovém závodě v Singapuru, stínuje ho...
98 fotografií
Max Verstappen si připsal další vítězství ve formuli 1, tentokrát na městském okruhu v Singapuru. Zatímco nizozemský pilot slavil úspěch s týmem Red Bull, doma u televize prožívala závod i jeho malá dcera Lily. Její spontánní reakce na tatínkův triumf potěšila fanoušky.

Verstappen měl závod v Singapuru pod kontrolou. Do Velké ceny startoval z pole position a vedení udržel až do cíle.

Na okruhu Marina Bay uspěl vůbec poprvé v kariéře, v aktuálním ročníku triumfoval podruhé v řadě. Na stupních vítězů ho doplnili Charles Leclerc a lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli.

Radost zavládla také u čtyřnásobného mistra světa doma. Jeho partnerka Kelly Piquetová sdílela na Instagramu video jejich dcery Lily, která závod sledovala v televizi.

Ve chvíli, kdy se Nizozemec objevil na obrazovce, roční holčička nadšeně zvedla obě ruce nad hlavu, což vystihlo dětskou radost z úspěchu jejího tatínka.

Je škoda, že tě neslyšíme. Verstappena v Singapuru zlobila vysílačka, tým si poradil

Verstappen si své soukromí obvykle pečlivě hlídá, o vztahu k dceři ale v minulosti promluvil i veřejně.

Narodila se v dubnu 2025, nizozemský závodník během minulé sezony hlásil: „Lily je největším štěstím, které na světě mám“

Zároveň přiznal, že po významné životní události se pro něj některé věci za volantem změnily. „Závody už prožívám trochu jinak, když vím, že na mě doma čeká rodina,“ poznamenal Verstappen.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Forti vs. KolářTenis - 1. kolo - 12. 10. 2026:Forti vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:2, 0:0
  • 1.63
  • -
  • 2.20
Klimovičová vs. HavlíčkováTenis - 1. kolo - 12. 10. 2026:Klimovičová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:1
  • 4.25
  • -
  • 1.19
Bergamo vs. VeneziaFotbal - 6. kolo - 12. 10. 2026:Bergamo vs. Venezia //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.01
  • 50.00
  • 130.00
Buffalo vs. FloridaHokej - - 12. 10. 2026:Buffalo vs. Florida //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.41
  • 4.10
  • 2.60
Mladá Boleslav vs. Vary BohemiansFlorbal - 6. kolo - 12. 10. 2026:Mladá Boleslav vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
12. 10. 19:15
  • 1.20
  • 6.96
  • 8.80
Coventry vs. NewcastleFotbal - 6. kolo - 12. 10. 2026:Coventry vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
12. 10. 21:00
  • 3.46
  • 3.73
  • 2.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Irská radost na Velké pardubické. Faltejsek na rekord nedosáhl, v cíli jen šest koní

Žokej Keith Donoghue s Final Orders slaví vítězství ve Velké pardubické.

Šlo o pořádné drama. V cílové rovince 136. ročníku Velké pardubické se o triumf přetahovali Final Orders a Godfrey, v jehož sedle mohl Jan Faltejsek oslavit rekordní osmé vítězství. To ale nakonec...

Velká pardubická 2026: Startovní listina a výsledky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická patří k nejvýznamnějším sportovním a společenským událostem v Česku. Také v roce 2026 ovládl slavný dostih zahraniční kůň. Z vítězství se radoval Final Orders v sedle s Keithem...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

Slavia favoritem? Snad to potvrdíme, věří Trpišovský. Sabah přirovnal k Barceloně

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem Ligy...

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Svůj tým už jednou v Ázerbájdžánu trénoval. V září 2016 proti Karabachu, ještě když byl na lavičce Liberce. „Dali jsme gól už po sedmi vteřinách a dlouho to byl rekord Evropské ligy. Nezlobil bych...

12. října 2026  18:48

Tohle tátu potěší! Verstappenova dcera u televize slavila jeho vítězství v Singapuru

Max Verstappen slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.

Max Verstappen si připsal další vítězství ve formuli 1, tentokrát na městském okruhu v Singapuru. Zatímco nizozemský pilot slavil úspěch s týmem Red Bull, doma u televize prožívala závod i jeho malá...

12. října 2026  18:37

Kometa Bartůňková: Je neuvěřitelné, co se děje. Konečně nemusím řešit finance

Nikola Bartůňková slaví získaný fiftýn v semifinále turnaje v Pekingu.

Od našeho spolupracovníka v Číně Spousta lidí v branži vidí, že se do tenisové špičky přihnala další česká hvězdička. Nikola Bartůňková ve dvaceti zaujala soupeřky i odborníky zábavným stylem hry i výtečnými výsledky. „Před rokem...

12. října 2026  17:55

ODPÍSKÁNO: Jak VAR určil místo faulu na Provoda? Expert i o (ne)penaltě v Liberci

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Viděli videoasistenti faul zlínského Cletuse Nombila na slávistu Lukáše Provoda správně mimo pokutové území? Co přesně opravoval VAR v Liberci ve chvíli, kdy rozhodčí Jakub Wulkan nařídil proti...

12. října 2026

Nevídané chování u terče. Šipkař provokoval soupeře, fanoušci žádají trest

Mensur Suljović během šipkařského turnaje v Basileji.

Mensur Suljovič rozpoutal na turnaji ve švýcarské Basileji pořádnou kontroverzi. Během rozhodujícího legu vyzýval diváky, aby bučeli na Rosse Smithe, a po jeho neúspěšném hodu se radoval. Když pak...

12. října 2026  16:45

Brankář Kalina z korupční kauzy vystoupil z FAČR, odvolací komise přerušila řízení

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Brankář Marek Kalina, kterému etická komise za účast v korupční kauze zakázala činnost na dvacet let a uložila pokutu půl milionu, vystoupil z Fotbalové asociace ČR (FAČR). Odvolací komise proto s...

12. října 2026  16:38

OKTAGON 95 Karlovy Vary: Karta, program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

MMA organizace OKTAGON je tady s dalším, v pořadí už 95. turnajem. V sobotu 17. října 2026 jej hostí karlovarská Mattoni Arena, sledujte všechny zápasy v přímém přenosu.

12. října 2026  16:29

Kincl vs. Humburger na Oktagonu 95: Kurzy a kde sledovat živě

Patrik Kincl bude v sobotu 20. května zápasit v O2 areně s Karlosem Vémolou o...

Hlavním zápasem MMA turnaje Oktagon 95 je Patrik Kincl vs. Dominik Humburger. Duel ve střední váze je na programu 17. října 2026 před půlnocí, sledujte jej v přímém přenosu online.

12. října 2026  16:23

Handzuš vychovává mládež: Charakter a rozvoj je víc než dovednost a výsledek

Michal Handzuš vede na Slovensku mládežnickou organizaci Barani Banská Bystrica.

Rozvíjet hokejistu, zároveň rozvíjet i člověka. Vznešená myšlenka předkládaná rozvážným a cílevědomým chlapíkem. Vítěz Stanley Cupu Michal Handzuš na Slovensku vede 400 dětí v mládežnické organizaci...

12. října 2026  16:22

Hopi, zázračné dítě teplického fotbalu s balkánskou krví: Kdyby to šlo, jen útočím

Teplice, 11. 10. 2026, FK Teplice - Sigma Olomouc, 1. fotbalová liga. Teplice...

Idris Hopi hopsnul na hřiště a už za 48 sekund slavil gól. Další zázrak zázračného dítěte teplického fotbalu. Osmnáctiletý junák skóroval proti Olomouci poprvé v nové ligové sezoně a navázal na...

12. října 2026  16:15

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostilo od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utkalo více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentovala šestičlenná výprava,...

12. října 2026  16:01

Kolem Lombardie 2026: trasa, favorité, startovní listina a kde sledovat

Remco Evenepoel slaví výhru v 15. etapě Tour de France.

V sobotu 10. října 2026 se uskutečnil jubilejní 120. ročník prestižního cyklistického závodu Kolem Lombardie (Il Lombardia). Poslední z pěti Monumentů sezony, přezdívaný „Klasika padajícího listí“,...

12. října 2026  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.