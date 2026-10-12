Verstappen měl závod v Singapuru pod kontrolou. Do Velké ceny startoval z pole position a vedení udržel až do cíle.
Na okruhu Marina Bay uspěl vůbec poprvé v kariéře, v aktuálním ročníku triumfoval podruhé v řadě. Na stupních vítězů ho doplnili Charles Leclerc a lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli.
Lily celebrating Max’s Singapore win 💙 via: Kelly's IG story https://t.co/WRvp9FyYCF— RBR Hub (@RBRHub) October 11, 2026
Radost zavládla také u čtyřnásobného mistra světa doma. Jeho partnerka Kelly Piquetová sdílela na Instagramu video jejich dcery Lily, která závod sledovala v televizi.
Ve chvíli, kdy se Nizozemec objevil na obrazovce, roční holčička nadšeně zvedla obě ruce nad hlavu, což vystihlo dětskou radost z úspěchu jejího tatínka.
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Verstappen si své soukromí obvykle pečlivě hlídá, o vztahu k dceři ale v minulosti promluvil i veřejně.
Narodila se v dubnu 2025, nizozemský závodník během minulé sezony hlásil: „Lily je největším štěstím, které na světě mám“
Zároveň přiznal, že po významné životní události se pro něj některé věci za volantem změnily. „Závody už prožívám trochu jinak, když vím, že na mě doma čeká rodina,“ poznamenal Verstappen.