„Něco se musí změnit… Tohle není v pořádku ani normální. V žádném jiném sportu se zápasy v rámci jedné akce nezačínají v jedenáct dopoledne i v jedenáct večer,“ napsala Navrátilová na síti X.
Její kritika má konkrétní důvod. Desátý den US Open začal na stadionu Arthura Ashe v 11:30 místního času. Aryna Sabalenková s Lindou Noskovou strávily na kurtu přes dvě hodiny. Program však nabral skluz, když se následný duel Francese Tiafoea s Alexem Michelsenem protáhl na čtyři hodiny a 38 minut a skončil až po sedmé večer. Tedy v době, kdy už měl začít večerní blok.
Something has got to give… this is not ok and it is not normal … no other sport might start at 11 AM or 11 PM. In the same event…— Martina Navratilova (@Martina) September 9, 2026
Jenže ani ten se nezkrátil. Jessica Pegulaová s Emmou Navarrovou hrály déle než dvě hodiny, takže Alcaraz se Sheltonem nastoupili až po jedenácté večer a skončili ve 3:34 ráno. Šlo o nejpozdější konec zápasu v celé historii US Open.
Zdaleka nejde o první podobný případ na letošním US Open. Navrátilová kritizuje pozdní zápasy už od začátku turnaje. Hned první den skončil duel Venus Williamsové se Sofií Keninovou až po druhé hodině ráno. Na kurt přitom hráčky nastoupily teprve čtvrt hodiny po půlnoci, protože předchozí zápas Novaka Djokoviče s Marianem Navonem trval více než čtyři a půl hodiny.
„Mohlo to být ještě později. Tenis je jediný sport, který tohle dělá. Myslím, že je to šílené,“ uvedla Navrátilová pro Sky Sports. Na sociálních sítích později označila situaci kolem pozdních zápasů za „neudržitelnou“.
This is not sustainable… https://t.co/CVi5ruW4Vb— Martina Navratilova (@Martina) September 5, 2026
Svou nespokojenost dala najevo i Williamsová. „Bylo opravdu hodně pozdě. Nikdy předtím jsem takhle pozdě zápas nehrála. Nemyslím si, že to bylo dobré ani pro jednu z nás,“ řekla po utkání, které se zapsalo do historie US Open jako jeden z nejpozději rozehraných zápasů vůbec.
Pozdním koncům se nevyhnul ani Alexander Zverev. V prvních dvou kolech dvakrát po sobě dohrával až po jedné hodině ranní.
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Situaci komplikuje i prestiž stadionu Arthura Ashe. Web Yahoo Sport připomíná, že pořadatelé na největší kurt tradičně nasazují největší hvězdy turnaje a kvůli jeho kapacitě se jim zápasy nechce přesouvat jinam ani při výrazném skluzu. S přibývající kritikou hráčů i tenisových osobností ale může být současný model večerního programu stále hůře obhajitelný.