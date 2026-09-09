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Tohle není normální! Navrátilová zuří kvůli nocím na US Open. Zkritizovala pořadatele

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  13:01
Někdejší tenistka Martina Navrátilová nechybí během sobotního programu...

Někdejší tenistka Martina Navrátilová nechybí během sobotního programu Wimbledonu v královské lóži. | foto: AP

Tenista Carlos Alcaraz během čtvrtfinále US Open.
Tenista Carlos Alcaraz během čtvrtfinále US Open.
Tenista Carlos Alcaraz během čtvrtfinále US Open.
Španěl Carlos Alcaraz ve třetím kole US Open
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Noční zápasy k US Open dlouhé roky patří. Jenže s čím dál náročnějším programem a fyzicky vyčerpávajícími výměnami začínají hráčům docházet síly i trpělivost. Když bylo jasné, že i čtvrtfinálový duel Carlose Alcaraze s Benem Sheltonem začne až pozdě večer a skončí dlouho po půlnoci, ozvala se Martina Navrátilová. Podle legendární tenisové šampionky už musí pořadatelé najít řešení.

„Něco se musí změnit… Tohle není v pořádku ani normální. V žádném jiném sportu se zápasy v rámci jedné akce nezačínají v jedenáct dopoledne i v jedenáct večer,“ napsala Navrátilová na síti X.

Její kritika má konkrétní důvod. Desátý den US Open začal na stadionu Arthura Ashe v 11:30 místního času. Aryna Sabalenková s Lindou Noskovou strávily na kurtu přes dvě hodiny. Program však nabral skluz, když se následný duel Francese Tiafoea s Alexem Michelsenem protáhl na čtyři hodiny a 38 minut a skončil až po sedmé večer. Tedy v době, kdy už měl začít večerní blok.

Jenže ani ten se nezkrátil. Jessica Pegulaová s Emmou Navarrovou hrály déle než dvě hodiny, takže Alcaraz se Sheltonem nastoupili až po jedenácté večer a skončili ve 3:34 ráno. Šlo o nejpozdější konec zápasu v celé historii US Open.

Zdaleka nejde o první podobný případ na letošním US Open. Navrátilová kritizuje pozdní zápasy už od začátku turnaje. Hned první den skončil duel Venus Williamsové se Sofií Keninovou až po druhé hodině ráno. Na kurt přitom hráčky nastoupily teprve čtvrt hodiny po půlnoci, protože předchozí zápas Novaka Djokoviče s Marianem Navonem trval více než čtyři a půl hodiny.

„Mohlo to být ještě později. Tenis je jediný sport, který tohle dělá. Myslím, že je to šílené,“ uvedla Navrátilová pro Sky Sports. Na sociálních sítích později označila situaci kolem pozdních zápasů za „neudržitelnou“.

Svou nespokojenost dala najevo i Williamsová. „Bylo opravdu hodně pozdě. Nikdy předtím jsem takhle pozdě zápas nehrála. Nemyslím si, že to bylo dobré ani pro jednu z nás,“ řekla po utkání, které se zapsalo do historie US Open jako jeden z nejpozději rozehraných zápasů vůbec.

Pozdním koncům se nevyhnul ani Alexander Zverev. V prvních dvou kolech dvakrát po sobě dohrával až po jedné hodině ranní.

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Situaci komplikuje i prestiž stadionu Arthura Ashe. Web Yahoo Sport připomíná, že pořadatelé na největší kurt tradičně nasazují největší hvězdy turnaje a kvůli jeho kapacitě se jim zápasy nechce přesouvat jinam ani při výrazném skluzu. S přibývající kritikou hráčů i tenisových osobností ale může být současný model večerního programu stále hůře obhajitelný.

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