Tohle má být speciál? McLaren drtí kritika, lakování pro tisící závod je prý nudné

Autor:
  18:04
Stáj McLaren si připomíná významný milník. Ve formuli 1 brzy absolvuje svůj 1000. závod. Jubileum připomene mimo jiné speciálním lakováním monopostu. Tým jej představil na sociálních sítích, reakce fanoušků jsou však při nejlepším vlažné. Část z nich považuje nový vzhled vozu za nudný.
Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na sprint v...

Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na sprint v Miami. | foto: AP

Oscar Piastri z týmu McLaren během tréninku v Miami.
Oscar Piastri z McLarenu jede kvalifikaci na Velkou cenu Japonska F1.
Oscar Piastri z McLarenu během tréninku na Velkou cenu Japonska
Monopost McLarenu pro sezonu 2026 formule 1.
McLaren debutoval ve formuli 1 před šedesáti lety během Velké ceny Monaka. Od roku 1966 do současnosti absolvovala britská stáj skoro tisícovku závodů, připsala si 203 vítězství a z řad jejích jezdců vzešlo třináct mistrů světa, včetně úřadujícího šampiona Landa Norrise.

Na počest své historie i jubilejního startu připravil McLaren speciální podobu vozu. V nadcházejících dvou závodních víkendech bude papájový monopost vypadat jinak, přičemž dominantou budou výrazné číslice 0001 a 1000.

Nové lakování tým ukázal na sociálních sítích. S jednoznačným nadšením se ale nesetkalo. Řada fanoušků jej označila za příliš konzervativní a upozorňovala na to, že vůz si zachoval tradiční kombinaci oranžové a černé a není tak na první pohled jasná výjimečnost. „A kromě toho čísla, čím je lakování speciální?“ ptali se někteří diskutující v komentářích.

Část fanoušků připomínala, že v minulosti byl McLaren při speciálních designech odvážnější. „Čekal jsem výraznější změnu barev, třeba jako v roce 2023,“ napsal jeden z komentujících. Tehdy tým v Monaku nastoupil s takzvaným „Triple Crown“ lakováním, které připomínalo 60. výročí založení stáje a její úspěchy napříč motorsportem.

Další diskutující zmiňovali například stříbrné zbarvení, k němuž se stáj při zvláštních příležitostech vrací, nebo poctu Ayrtonu Sennovi v zeleno-žlutých barvách. „Tohle je nudné. Kdyby to zůstalo do konce sezony, nikdo si toho nevšimne,“ konstatoval jeden z fanoušků.

Vedle kritiky se však objevily i kladné reakce. Někteří příznivci označili speciální vzhled monopostu za „krásný“, jiní za „elegantní“.

Závod číslo 1000 měl původně připadnout na Velkou cenu Miami. Kvůli zrušení dvou velkých cen na Blízkém východě a neúčasti vozů McLarenu v Číně, kde tým do závodu nezasáhl kvůli technickým problémům, se však oslavy posunuly. Oficiální 1000. start připadne na Barcelonu. Stáj ale začne jubileum připomínat už v Monaku, kde před šedesáti lety ve formuli 1 debutovala.

Při této příležitosti byli do Monaka pozváni všichni žijící vítězové závodů, kteří triumfovali pod hlavičkou McLarenu. Vedle současných jezdců Landa Norrise a Oscara Piastriho a také Lewise Hamiltona či Fernanda Alonsa, kteří stále působí na startovním roštu, tým uvítá dalších jedenáct osobností. Pozvání se týká mimo jiné bývalých mistrů světa Alaina Prosta, Miky Häkkinena, Kimiho Räikkönena, Jensona Buttona nebo Emersona Fittipaldiho.

Témata: McLaren, Monako

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Zemřel Rick Adelman, kouč s nebývalým důvtipem. V NBA slavil 1042 výher

Rick Adelman v roce 2021.

Ve věku 79 let zemřel v pondělí Rick Adelman, úspěšný trenér v NBA a člen basketbalové Síně slávy. O úmrtí kouče, který v elitní zámořské lize slavil jako šéf lavičky přes 1000 vítězství, informovalo...

