McLaren debutoval ve formuli 1 před šedesáti lety během Velké ceny Monaka. Od roku 1966 do současnosti absolvovala britská stáj skoro tisícovku závodů, připsala si 203 vítězství a z řad jejích jezdců vzešlo třináct mistrů světa, včetně úřadujícího šampiona Landa Norrise.
Na počest své historie i jubilejního startu připravil McLaren speciální podobu vozu. V nadcházejících dvou závodních víkendech bude papájový monopost vypadat jinak, přičemž dominantou budou výrazné číslice 0001 a 1000.
Nové lakování tým ukázal na sociálních sítích. S jednoznačným nadšením se ale nesetkalo. Řada fanoušků jej označila za příliš konzervativní a upozorňovala na to, že vůz si zachoval tradiční kombinaci oranžové a černé a není tak na první pohled jasná výjimečnost. „A kromě toho čísla, čím je lakování speciální?“ ptali se někteří diskutující v komentářích.
Část fanoušků připomínala, že v minulosti byl McLaren při speciálních designech odvážnější. „Čekal jsem výraznější změnu barev, třeba jako v roce 2023,“ napsal jeden z komentujících. Tehdy tým v Monaku nastoupil s takzvaným „Triple Crown“ lakováním, které připomínalo 60. výročí založení stáje a její úspěchy napříč motorsportem.
Další diskutující zmiňovali například stříbrné zbarvení, k němuž se stáj při zvláštních příležitostech vrací, nebo poctu Ayrtonu Sennovi v zeleno-žlutých barvách. „Tohle je nudné. Kdyby to zůstalo do konce sezony, nikdo si toho nevšimne,“ konstatoval jeden z fanoušků.
Vedle kritiky se však objevily i kladné reakce. Někteří příznivci označili speciální vzhled monopostu za „krásný“, jiní za „elegantní“.
Závod číslo 1000 měl původně připadnout na Velkou cenu Miami. Kvůli zrušení dvou velkých cen na Blízkém východě a neúčasti vozů McLarenu v Číně, kde tým do závodu nezasáhl kvůli technickým problémům, se však oslavy posunuly. Oficiální 1000. start připadne na Barcelonu. Stáj ale začne jubileum připomínat už v Monaku, kde před šedesáti lety ve formuli 1 debutovala.
Při této příležitosti byli do Monaka pozváni všichni žijící vítězové závodů, kteří triumfovali pod hlavičkou McLarenu. Vedle současných jezdců Landa Norrise a Oscara Piastriho a také Lewise Hamiltona či Fernanda Alonsa, kteří stále působí na startovním roštu, tým uvítá dalších jedenáct osobností. Pozvání se týká mimo jiné bývalých mistrů světa Alaina Prosta, Miky Häkkinena, Kimiho Räikkönena, Jensona Buttona nebo Emersona Fittipaldiho.