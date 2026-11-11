To už tady bylo! Ferrari ukázalo kolekci pro závod v Las Vegas. Našli se i rýpalové

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  14:00
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Kolekce Ferrari pro Velkou cenu Las Vegas

Kolekce Ferrari pro Velkou cenu Las Vegas | foto: Scuderia Ferrari HP

Kolekce Ferrari pro Velkou cenu Las Vegas
Kolekce Ferrari pro Velkou cenu Las Vegas
Kolekce Ferrari pro Velkou cenu Las Vegas
Kolekce Ferrari pro Velkou cenu Las Vegas
11 fotografií
Formule 1 se příští týden vrátí do ulic Las Vegas, kde jezdce čeká jeden z nejatraktivnějších závodů sezony. Noční velká cena nabízí jedinečnou podívanou. Stáj Ferrari se rozhodla využít její atmosféru a vytvořila speciální kolekci oblečení inspirovanou městem hazardu a zábavy. Od fanoušků se dočkala pochvalných reakcí, ozývaly se ale kritické hlasy.

„Žádné triky v rukávu! Odhalujeme naši týmovou kolekci pro Velkou cenu Las Vegas. (...)Splyneme s nocí ve Vegas,“ uvedla Scuderia Ferrari na sociálních sítích, kde zveřejnila video a fotografie pilotů Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca v nových týmových outfitech.

Černé oblečení se zlatými motivy má evokovat záři světel a laserů, které jsou pro Las Vegas typické. Limitovaná kolekce vznikla ve spolupráci se značkou Puma.

Kolekce sklidila na sociálních sítích řadu pochvalných reakcí. Fanoušci oceňují především její eleganci. „Dávám si to triko na seznam vánočních přání. A vezmu si hned dvě,“ napsal jeden z komentujících. Pochvaly se dočkali i samotní piloti. Leclercovi podle fanoušků černá sluší, zatímco Hamilton svým outfitem připomněl éru v Mercedesu, kde závodil v černé kombinéze.

Navzdory tomu se objevily i četné výtky. Někteří příznivci slavné italské stáje totiž připomínají její nepřesvědčivé výkony a problémy, které ji v letošní sezoně provázejí. Podle nich by se Ferrari mělo místo módních kolekcí soustředit především na rychlost svých monopostů a hlavně závodní strategii.

„Tohle všechno kvůli pátému nebo šestému místu,“ rýpl si jeden z komentujících. „Sotva za sebou udrží Alpine, ale hlavně že mají cool oblečení,“ zaznělo v další ironické reakci. Podobně laděných komentářů se pod fotografiemi napříč sociálními sítěmi stáje objevily stovky.

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Pozornosti neunikla ani samotná podoba kolekce, kterou někteří označili za neoriginální. Černo-zlatá kombinace prý nápadně připomíná černo-žluté oblečení, v němž se tým prezentoval při Velké ceně Itálie v Monze v roce 2024.

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Témata: Ferrari, Las Vegas

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