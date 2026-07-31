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To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce

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  12:08
Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros.

Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros. | foto: AP

Aryna Sabalenková představila šaty pro US Open.
Aryna Sabalenková představila šaty pro US Open.
Aryna Sabalenková porazila v prvním kole Roland Garros Španělku Jéssicu...
Aryna Sabalenková porazila v prvním kole Roland Garros Španělku Jéssicu...
32 fotografií
Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní podprsenka a šortky.

Novinku běloruská tenistka představila ve videu, které symbolicky uzavírá její volno a začíná dobu přípravy na americký grandslam. Nejprve se objeví v domácím oblečení, po efektním střihu už ale pózuje v modelu připraveném pro newyorské kurty.

Zatímco Wimbledon je striktní a jeho pravidla trvají na bílé barvě, US Open dává hráčům v otázce barev i střihů mnohem větší volnost. Obhájkyně titulu toho využila naplno. Výsledkem je výrazná kombinace oranžového sportovního kompletu a černých síťovaných šatů Nike.

Podobný styl Sabalenková oblékla už na Roland Garros. Tehdy černá průsvitná vrstva překrývala červený přiléhavý základ. Šaty byly fanoušky přijaty s nadšením. Newyorská verze je však mnohem odvážnější a velká oka toho příliš neskrývají. Reakce na sociálních sítích jsou proto rozporuplné. Jedni tenistce skládají komplimenty, podle jiných už firma Nike zašla příliš daleko. „Příště už bude vidět úplně všechno. Tohle už je moc,“ napsal jeden z komentujících.

I další fanoušci šaty zkritizovali a své komentáře směřovali přímo na adresu sportovního giganta. „Nelíbí se mi modely, které Nike pro Sabalenkovou připravuje. Určitě by to šlo lépe,“ zaznělo v jedné z reakcí. „Nike, je to světová jednička na grandslamu, nebo dívka z nočního klubu? Tohle ne,“ přidal se další uživatel Instagramu.

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Jeden z fanoušků dokonce vyzval značku Wilson, která obléká například tenistku Martu Kosťukovou, aby si vzala Sabalenkovou pod svá křídla a dala jí model, který si světová hvězda podle něj zaslouží.

Společnost na vlnu kritických komentářů pod videem reagovala s nadhledem. „Asi na to ještě nejsou připravení,“ konstatovala značka v komentářích.

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