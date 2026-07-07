Sociální sítě obletělo video, na němž Pogačar ve žlutém dresu přichází k fanynce, která stojí s pugetem pro vítěze. Nejprve jí poklepe na rameno, a když se dívka překvapeně otočí, vtiskne jí do rukou bidon. Pak se s úsměvem ztratí z dohledu.
Dívka zůstane několik vteřin stát s otevřenou pusou, než jí dojde, co se právě stalo. „To byl Pogačar. To mi dal Pogačar,“ opakuje na videu se zářivým a nevěřícným úsměvem.
Bezprostřední reakce fanynky pobavila uživatele sociálních sítí. Řada z nich ocenila, že slovinský šampion dokáže i uprostřed závodního kolotoče udělat fanouškům radost.
„Jsou to malé věci, ale pro lidi, kteří takový dárek dostanou, je to něco úžasného,“ napsal jeden z komentujících. „Takhle vypadá správný šampion,“ přidal další. „Taky bych byl v šoku. Skvělý chlapík,“ zněl jiný komentář.
Podobné gesto přitom u Pogačara není výjimkou. V minulosti například během Gira d’Italia potěšil malého chlapce, který v závěrečné fázi závodu běžel podél trati a povzbuzoval ho. Slovinský cyklista, který si tehdy jel pro vítězství, mu jako poděkování za jízdy podal lahev.
Několikavteřinový záběr rychle obletěl svět a dostal se až k zástupcům značky Elite, jejíž lahev byla v centru dění. Ti později pomohli zprostředkovat setkání chlapce s Pogačarem, který mu závodní dárek podepsal.