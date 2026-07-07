To mi dal Pogačar! Dárek od šampiona fanynku odzbrojil. Její reakce baví internet

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  14:57
Tadej Pogačar vyhrál třetí etapu a díky lepšímu času z týmové časovky oblékl i...

Tadej Pogačar vyhrál třetí etapu a díky lepšímu času z týmové časovky oblékl i žlutý dres. | foto: Reuters

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) se pro osvěžení po parné třetí etapě...
Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) se pro osvěžení po parné třetí etapě...
Tadej Pogačar slaví zisk žlutého dresu.
Tadeji Pogačarovi patří na Tour i zelený dres za bodovací soutěž.
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Tadej Pogačar po vítězství ve třetí etapě Tour de France potvrdil, že fanoušky umí potěšit nejen výkonem na kole. V dobré náladě po dojezdu překvapil mladou dívku, která si z jeho drobného gesta odnesla zážitek na celý život.

Sociální sítě obletělo video, na němž Pogačar ve žlutém dresu přichází k fanynce, která stojí s pugetem pro vítěze. Nejprve jí poklepe na rameno, a když se dívka překvapeně otočí, vtiskne jí do rukou bidon. Pak se s úsměvem ztratí z dohledu.

Dívka zůstane několik vteřin stát s otevřenou pusou, než jí dojde, co se právě stalo. „To byl Pogačar. To mi dal Pogačar,“ opakuje na videu se zářivým a nevěřícným úsměvem.

Bezprostřední reakce fanynky pobavila uživatele sociálních sítí. Řada z nich ocenila, že slovinský šampion dokáže i uprostřed závodního kolotoče udělat fanouškům radost.

„Jsou to malé věci, ale pro lidi, kteří takový dárek dostanou, je to něco úžasného,“ napsal jeden z komentujících. „Takhle vypadá správný šampion,“ přidal další. „Taky bych byl v šoku. Skvělý chlapík,“ zněl jiný komentář.

Podobné gesto přitom u Pogačara není výjimkou. V minulosti například během Gira d’Italia potěšil malého chlapce, který v závěrečné fázi závodu běžel podél trati a povzbuzoval ho. Slovinský cyklista, který si tehdy jel pro vítězství, mu jako poděkování za jízdy podal lahev.

Několikavteřinový záběr rychle obletěl svět a dostal se až k zástupcům značky Elite, jejíž lahev byla v centru dění. Ti později pomohli zprostředkovat setkání chlapce s Pogačarem, který mu závodní dárek podepsal.

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