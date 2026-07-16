Siniaková s Townsendovou patřily ve Wimbledonu k hlavním favoritkám, jejich cesta turnajem však skončila ve čtvrtfinále. Nad jejich síly byly Kristina Mladenovicová a Kuo Chan-jü. Držitelka dvanácti grandslamových titulů následně přiznala, že potřebuje odpočinek, neboť ji trápí potíže s kolenem, a vyrazila za sluncem.
O záběry z dovolené se podělila na sociálních sítích. Na fotografiích pózuje ve slaměném klobouku a černobílých bikinách. „Kdyby mě někdo potřeboval, ať zavolá na telefon z mušlí,“ připsala ke snímkům.
Později zveřejnila také video s popiskem „Tlačítko restart stisknuto“. Sestřih zachycuje chvíle u moře, snídaně, večeře i procházky po letovisku.
Na záběrech se opakovaně objevují dva nápoje nebo dvě porce jídla, Siniaková proto zřejmě necestuje sama. Zda ji doprovázejí přátelé, nebo nový partner, však není jasné. Tenistka si soukromí pečlivě střeží a od rozchodu s tenistou Tomášem Macháčem po svém boku žádnou novou známost veřejně nepředstavila.