Tlačítko restart stisknuto. Siniaková si užívá dovolenou v tropickém ráji

Autor:
  10:20
Kateřina Siniaková na dovolené v červenci 2026

Kateřina Siniaková na dovolené v červenci 2026 | foto: Instagram/@siniakovakaterina

Kateřina Siniaková na dovolené v červenci 2026
Kateřina Siniaková na dovolené v červenci 2026
Kateřina Siniaková na dovolené v červenci 2026
Kateřina Siniaková se natahuje po balonku ve druhém kole Wimbledonu.
65 fotografií
Wimbledon Kateřině Siniakové nevyšel podle představ. S Taylor Townsendovou překvapivě vypadly už ve čtvrtfinále čtyřhry, česká tenistka proto po náročném programu zamířila k moři. Fanouškům nyní ukázala, jak tráví volné dny.

Siniaková s Townsendovou patřily ve Wimbledonu k hlavním favoritkám, jejich cesta turnajem však skončila ve čtvrtfinále. Nad jejich síly byly Kristina Mladenovicová a Kuo Chan-jü. Držitelka dvanácti grandslamových titulů následně přiznala, že potřebuje odpočinek, neboť ji trápí potíže s kolenem, a vyrazila za sluncem.

O záběry z dovolené se podělila na sociálních sítích. Na fotografiích pózuje ve slaměném klobouku a černobílých bikinách. „Kdyby mě někdo potřeboval, ať zavolá na telefon z mušlí,“ připsala ke snímkům.

Později zveřejnila také video s popiskem „Tlačítko restart stisknuto“. Sestřih zachycuje chvíle u moře, snídaně, večeře i procházky po letovisku.

Na záběrech se opakovaně objevují dva nápoje nebo dvě porce jídla, Siniaková proto zřejmě necestuje sama. Zda ji doprovázejí přátelé, nebo nový partner, však není jasné. Tenistka si soukromí pečlivě střeží a od rozchodu s tenistou Tomášem Macháčem po svém boku žádnou novou známost veřejně nepředstavila.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Polsko vs. ČeskoBasketbal - - 16. 7. 2026:Polsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
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  • 12.90
  • 1.85
Program a výsledky
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