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Titul jim vzal Mussolini, doma je ale vítali jako mistry světa. Příběh „zlatých hochů“
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Informace nevíc
Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává
Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...
Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne
První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...
Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil
Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...
Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok
Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
Argentina - Alžírsko 3:0, Jubileum ozdobené hattrickem, Messi na úvod řádil
Lionel Messi rozvlnil síť už v páté minutě, ale kvůli ofsajdu jeho gól nebyl uznán. O chvíli později zaskočil argentinskou obranu Fáris Šájbí, ale i jeho trefu VAR odvolal. A pak začala show...
ONLINE: Rakousko - Jordánsko, země od mrtvého moře hraje poprvé na MS
Jedni čekali skoro třicet let, druzí jsou na světovém šampionátu úplně poprvé. Rakouští fotbalisté ovládli svou evropskou kvalifikační skupinu a v úvodu mistrovství světa hrají s debutanty z...
Irák - Norsko 1:4, Haaland dvěma rychlými trefami řídil úvodní výhru Seveřanů
Fotbalisté Norska v úvodním utkání na mistrovství světa porazili 4:1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly hvězdný kanonýr Erling Haaland, který v 29. minutě otevřel skóre a v závěru prvního...
Recept na JAR? Česká vyčůranost! Plašil myslí francouzsky, inspiruje ho i Brückner
Od našich zpravodajů v USA Když sledujete, jak v plandající teplákovce prochází po hotelovém lobby nebo vede rozcvičku na tréninkovém hřišti, hned vás napadne: On snad nepřibral ani deko! „Co nepřibral... Od konce kariéry mám...
Francie - Senegal 3:1, bláznivá druhá půle. Dvougólový Mbappé překonal rekord
V prvním poločase nestíhali, v tom druhém nastoupili jako vyměnění. Francouzští fotbalisté nakonec ve druhém dějství zápasu se Senegalem dali tři góly a na úvod skupiny I zvítězili v New Jersey 3:1,...
Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin
Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku už naplno běží. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin?
Francie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie
Francie na mistrovství světa ve fotbale dlouhodobě patří mezi největší favority a šampionát v roce 2026 nebude výjimkou. Ve skupině I ji po výhře nad Senegalem čekají ještě Irák a Norsko. Program,...
Senegal na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy, historie
Senegal patří mezi nejzajímavější africké týmy současnosti a na mistrovství světa 2026 se předvádí v silně obsazené skupině I. Začal prohrou s Francií, čekají ho zápasy s Norskem a Irákem. V našem...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...
Softbalistky zahájily domácí základní část MS porážkou 1:7 s Australankami
České softbalistky zahájily domácí základní fázi mistrovství světa porážkou 1:7 s Austrálií. Tým trenéra Mikea Renneyho si v Praze zkomplikoval boj o jedno ze dvou postupových míst do finálové části...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Basketbalistky USK Praha hlásí posilu z WNBA, k týmu se připojí kanadské křídlo
Další posilou basketbalistek ZVVZ USK Praha je Kanaďanka Cassandre Prosperová. Dvacetiletá křídelnice se k týmu českých šampionek připojí po skončení WNBA, kde hraje za tým Washington Mystics....
Menšík na první trávě zaváhal. Uspěly tři Češky, Muchová s Williamsovou prohrály
Semifinalista Roland Garros Jakub Menšík zahájil travnatou část sezony porážkou. Na turnaji v londýnském Queen’s Clubu podlehl v 1. kole Adrianu Mannarinovi 1:2. Nezaváhal naopak Jiří Lehečka. Loňský...