Titul jim vzal Mussolini, doma je ale vítali jako mistry světa. Příběh „zlatých hochů“

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  9:10
Bylo to teprve druhé fotbalové mistrovství světa v historii, pro československý fotbal šlo dokonce o první velkou cestu mezi světovou elitu. Když tedy reprezentace v roce 1934 odjížděla do Itálie, málokdo čekal nějaký úspěch. Tým kolem legendárního brankáře Františka Pláničky však šokoval všechny a jen pár minut mu zbývalo k tomu, aby zbořil sen italského diktátora Benita Mussoliniho o triumfálním domácím vítězství.
Českoslovenští fotbalisté před finálovým zápasem na MS 1934 Československá reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 1934 Tým Československa skončil na mistrovství světa v roce 1934 druhý. Ve finále se... Tým Československa skončil na mistrovství světa v roce 1934 druhý. Velkolepé uvítání československých fotbalistů po návratu z MS 1934 Tým Československa skončil na mistrovství světa v roce 1934 druhý. Tým Československa skončil na mistrovství světa v roce 1934 druhý. Tým Československa skončil na mistrovství světa v roce 1934 druhý. Tým Československa skončil na mistrovství světa v roce 1934 druhý. Uvítání československých fotbalistů na Staroměstské radnici po příjezdu z... Tým Československa skončil na mistrovství světa v roce 1934 druhý. Tým Československa skončil na mistrovství světa v roce 1934 druhý.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Tipsport - partner programu
Rakousko vs. JordánskoFotbal - Skupina J - 17. 6. 2026:Rakousko vs. Jordánsko //www.idnes.cz/sport
17. 6. 06:00
  • 1.40
  • 4.90
  • 8.75
Mertensová vs. BartůňkováTenis - - 17. 6. 2026:Mertensová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
17. 6. 11:00
  • 1.40
  • -
  • 3.00
Palicová vs. TeichmannováTenis - - 17. 6. 2026:Palicová vs. Teichmannová //www.idnes.cz/sport
17. 6. 12:00
  • 4.51
  • -
  • 1.16
Pegulaová vs. SiniakováTenis - - 17. 6. 2026:Pegulaová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
17. 6. 12:30
  • 1.48
  • -
  • 2.71
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