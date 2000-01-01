Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě. Připomeňte si jejich příběhy v krátkém ohlédnutí.
Martina Sáblíková patří mezi nejúspěšnější české sportovkyně historie. Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení, mnohonásobná mistryně světa i Evropy a držitelka světových rekordů patřila ke světové špičce dvacet let.
Přelom přišel v sezoně 2005/2006, kdy se na dlouhých tratích začala pravidelně prosazovat v rámci Světového poháru. Na mistrovství Evropy skončila ve víceboji čtvrtá, přičemž na pětikilometrové trati zajela nejrychlejší čas a na trojce byla třetí. Ve svých 18 letech si zároveň odbyla premiéru na olympijských hrách. K medaili přitom měla blízko, na trati 5 km skončila čtvrtá, na trojce sedmá.
Svou mimořádnou kariéru uzavřela symbolicky na další olympiádě v Itálii. Nemoc jí sice nedovolila podat výkony, na jaké byli fanoušci zvyklí, přesto se jí dostalo obrovské podpory ze strany publika i kolegů.
Rodák z Jilemnice Adam Václavík patřil dlouhá léta k oporám české biatlonové reprezentace.
Dvakrát startoval na olympijských hrách, v Pchjongčchangu a Pekingu. Pravidelně se objevoval i na světových šampionátech, poprvé v roce 2017 v Hochfilzenu. Ve Světovém poháru se individuálně nejlépe umístil na 14. místě. Největšího úspěchu dosáhl na mistrovství Evropy v roce 2020, odkud si odvezl stříbro ze supersprintu.
Poslední start ve Světovém poháru si připsal v prosinci 2025 ve francouzském Le Grand-Bornand. Definitivní tečku za mezinárodní účastí udělal v březnu 2026 v Lake Placid, kde v závodě s hromadným startem v rámci IBU Cupu obsadil 42. místo. S profesionální kariérou se následně rozloučil při závěrečné exhibici v Jablonci nad Nisou.
Konec kariéry během letošní zimní sezony ohlásila také další biatlonistka Tereza Vinklárková. Na fotografii je zachycena při startu na olympijských hrách mládeže, kde byla spolu s Petrou Suchou, Vítězslavem Hornigem a Jakubem Štvrteckým součástí smíšené štafety, která obsadila 9. místo.
Ve Světovém poháru debutovala v lednu 2020 během sprintu v německém Oberhofu. Individuálně se v elitním seriálu nejlépe umístila během uplynulé sezony, a to na 20. místě ve stíhacím závodě v Oslu. Na letošních olympijských hrách si připsala nejlepší výsledek kariéry, když ve vytrvalostním závodě obsadila 11. místo.
Po své nejúspěšnější sezoně v kariéře tak nakonec připustila, že konec ještě nemusí být definitivní. „Ještě není nic úplně jisté, ale můžu říct, že je to nějakým způsobem v jednání,“ řekla Vinklárková médiím po posledním závodě.
Ondřej Černý, odchovanec LK Slovan Karlovy Vary, se od pěti do patnácti let věnoval atletice, konkrétně běhu přes překážky, a hrával také hokejbal. Od třinácti let se pak zaměřil na běžecké lyžování. Jeho trenérem byl pozdější reprezentační kouč Vasil Husák.
Černého specializací byly sprinty. V kategorii dospělých začal závodit v roce 2019. Třikrát startoval na mistrovství světa, dvakrát na olympijských hrách a ve Světovém poháru nastoupil celkem jedenačtyřicetkrát. Nejlepším výsledkem v elitním seriálu byla dvě osmá místa, z února 2023 v Toblachu a z března 2023 v Lahti.
Student Fakulty informačních technologií ČVUT v březnu letošního roku na sociálních sítích oznámil, že závod Světového poháru v norském Drammenu bude jeho posledním v kariéře. Tu nakonec uzavřel 22. místem.
Dalším běžcem na lyžích, který se po letošní zimě rozhodl pověsit lyže na hřebík, je dvaatřicetiletý Adam Fellner.
Odchovanec Fenix Ski Teamu Jeseník debutoval ve Světovém poháru v sezoně 2011/2012. První umístění v elitní třicítce zaznamenal ve 27 letech na Mistrovství světa v Oberstdorfu 2021. Během kariéry startoval čtyřikrát na světových šampionátech a jednou také na olympijských hrách v Pekingu.
Ve Světovém poháru nastoupil během jedenácti sezon ke 119 individuálním závodům, přičemž čtyřikrát pronikl do elitní třicítky. Výraznou stopu zanechal také na Tour de Ski, kterou absolvoval sedmkrát po sobě v letech 2019 až 2025, čímž vytvořil český rekord. Ten v roce 2026 vyrovnala Kateřina Janatová.
Eliška Březinová, rodačka z Brna a mladší sestra krasobruslaře Michala Březiny, začala s krasobruslením v roce 2002.
Je devítinásobnou mistryní republiky a devětkrát startovala na mistrovství Evropy, kde bylo jejím maximem 10. místo v sezoně 2018/2019. Na mistrovství světa se představila desetkrát, přičemž nejlépe skončila na 18. příčce (2013/2014 a 2017/2018). V roce 2022 si odbyla premiéru na olympijských hrách, kde si vylepšila osobní rekordy a v individuální soutěži obsadila 20. místo. Součástí byla i týmová soutěž, v níž pomohla české reprezentaci k 8. příčce.
Přestože se letos po třetím místě na republikovém mistrovství nekvalifikovala na domácí světový šampionát, třicetiletá krasobruslařka a dlouholetá česká jednička se nakonec rozloučila právě v Praze. Během slavnostní exhibice zde před domácími fanoušky absolvovala svou poslední jízdu.
Poslední závod kariéry má za sebou také osmadvacetiletý sdruženář z Jilemnice Lukáš Daněk. Na fotografii je se svým kamarádem a kolegou, bývalým sdruženářem Tomášem Portykem, který ze zdravotních důvodů ukončil kariéru v prosinci 2023.
Daněk debutoval ve Světovém poháru v roce 2016 v německém Schonachu, kde se postupně propracoval až k individuálnímu maximu v podobě 23. místa. Patřil také k oporám týmových soutěží a na kontě má dvě účasti na olympijských hrách, a to v Pchjongčchangu a Pekingu.
Po vleklých zdravotních potížích se letos v lednu ještě krátce vrátil do Světového poháru v estonském Otepää. Kariéru pak uzavřel na republikovém šampionátu v Harrachově.
Na stejné akci se s kariérou rozloučil také pětadvacetiletý skokan na lyžích Benedikt Holub, který byl po Romanu Koudelkovi služebně i věkově nejstarším členem české skokanské reprezentace.
Zúčastnil se Evropských her, Evropského zimního olympijského festivalu mládeže i mistrovství světa juniorů. Je také medailistou z mistrovství republiky. Ve FIS Cupu debutoval v březnu 2016 v Harrachově, kde obsadil 81. a 77. místo.
Závodník frenštátské Dukly se s fanoušky rozloučil po finálovém skoku dlouhém 93,5 metru. Rozhodnutí ukončit kariéru přitom padlo už v lednu. „Měl jsem za cíl dostat se na olympiádu, a když jsem viděl, že se mi vzdaluje, dospěl jsem k tomuto závěru,“ vysvětlil po posledním závodě.
