Tipněte výsledky 127 zápasů a zbohatnete. Australian Open nabízí 140 milionů korun

  14:00
Pořadatelé tenisového Australian Open připravili pro fanoušky speciální výzvu, díky níž mohou vyhrát 10 milionů australských dolarů, což je v přepočtu téměř 140 milionů korun. Mimořádnou odměnu získá ten, kdo správně určí vítěze všech 127 zápasů úvodního grandslamového turnaje sezony v mužské nebo ženské dvouhře. Ale jakmile jediný výsledek netrefí, šanci na celkovou výhru ztrácí.

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem Sinnerem a Alexanderem Zverevem. | foto: AP

Do premiérového ročníku akce nazvané „Bracket Challenge“ se ale mohou přihlásit jen australští fanoušci.

S vyplňováním pavouka mohou začít ve čtvrtek po zveřejnění rozlosování, kompletní odhady výsledků všech 127 zápasů dvouhry musí zaregistrovat nejpozději hodinu před nedělním zahájením soutěží.

Předčasná radost. Tenista slavil postup, ale zapomněl na pravidla. A prohrál

„V téhle hře půjde o dovednosti, ne o náhodu,“ uvedli v prohlášení představitelé australského svazu. „Výzva AO Bracket Challenge má za cíl odměnit tenisové znalosti a vytvořit pro fanoušky nový vzrušující způsob, jak se zapojit do turnaje,“ dodali.

Soutěžící, kterým jejich odhady nevyjdou perfektně, mohou doufat ještě v cenu útěchy. Tikety s nejvyšším počtem přesných tipů v každém z pavouků budou odměněny šekem na 10 000 australských dolarů.

Výsledky

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

14. ledna 2026

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly...

14. ledna 2026  13:56

Prokop zajel na Dakaru desátý čas a mírně si polepšil v průběžném pořadí

Martin Prokop během Rallye Dakar

Martin Prokop zajel v 10. etapě Rallye Dakar desátý čas a průběžně se v kategorii automobilů posunul na 24. místo. Do vedení se vrátil Násir Attíja z Kataru, dosavadní lídr Nani Roma ze Španělska...

14. ledna 2026  13:41

Předčasná radost. Tenista slavil postup, ale zapomněl na pravidla. A prohrál

Sebastian Ofner v kvalifikaci Australian Open.

Na běžných turnajích ATP znamená vedení 7:1 v tiebreaku vítězství. Však taky rakouský tenista Sebastian Ofner toto skóre slavil. Domníval se, že v kvalifikaci Australian Open postupuje do třetího...

14. ledna 2026  13:40

Biatlon ONLINE: Poslední štafeta před olympiádou. Češky jedou bez Davidové

Sledujeme online
Jessica Jislová (vlevo) předává v Oberhofu štafetu Lucii Charvátové

Zastávku Světového poháru v německém Ruhpoldingu otevírá štafeta biatlonistek. Češky ji absolvují bez Markéty Davidové, které trenéři dopřávají předem domluvené závodní volno. Jak kvarteto ve složení...

14. ledna 2026  13:30

Manipulace! Americká skeletonistka přišla o šesté olympijské hry, viní Kanadu

Katie Uhlaenderová ze Spojených států jede na trati během ZOH v Pekingu 2022....

Ve sbírce má dva tituly mistryně světa a z této akce celkem šest cenných kovů. Na olympijských hrách nechyběla od Turína 2006, v Soči 2014 jí medaile unikla jen o titěrných 0,04 sekundy. Američanka...

14. ledna 2026  13:10

Hašek, jak ho neznáte. Buffalo připravuje dokument o brankářské legendě

Plakát k novému dokumentu o Dominikovi Haškovi, který představí americký klub...

Legenda českého i světového hokeje dostává vlastní dokument. Americký klub Buffalo Sabres oznámil vznik filmu Dominik Hašek: Vždy brankář, který se zaměřuje na životní i sportovní cestu jednoho z...

14. ledna 2026  12:50

Česko se na Euru spoléhá na zuberské střední spojky. Jak je vidí jejich trenér

Lukáš Mořkovský se snaží protlačit ke střele přes Quentina Colmana.

Do reprezentace házenkářů dodávali dlouho hlavně křídla. Na mistrovství Evropy, které začíná ve čtvrtek v Norsku, však nejede ani jedno se zuberskými kořeny. Zato všechny tři střední spojky – Lukáš...

14. ledna 2026  12:47

V Česku se ukázal a míří do slavného klubu. Feazell mění Nymburk za AEK Atény

KeyShawn Feazell z Nymburka přihrává v zápase se Sabahem.

Nymburk přišel o jednu z opor, americký pivot KeyShawn Feazell přestoupil do AEK Atény. Dvacetinásobný český šampion bude hledat za sedmadvacetiletého basketbalistu náhradu. Klub o odchodu čtvrtého...

14. ledna 2026  12:32

Kruté pravdy ukrajinského Čecha: Dá se zvyknout na vše. Kromě dršťkové polévky

Dmitrij Prokopcov jako trenér havlíčkobrodských stolních tenistů

Většinu svého života prožil v České republice, společně s českou manželkou zde vychovává dvě dcery (13 a 11 let) a svoji novou vlast dokonce v roce 2016 reprezentoval ve stolním tenise i na...

14. ledna 2026  12:28

Macháč uspěl v Adelaide a vyzve Munara. Čtvrtfinále čeká i Menšíka v Aucklandu

Tomáš Macháč na kurtu

Tomáš Macháč porazil francouzského tenistu Quentina Halyse 6:4. 6:2 a postoupil na turnaji v Adelaide do čtvrtfinále. Markéta Vondroušová z generálky na Australian Open odstoupila kvůli kvůli bolesti...

14. ledna 2026  8:14,  aktualizováno  12:20

