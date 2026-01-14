Tipněte výsledky 127 zápasů a zbohatnete. Australian Open nabízí 140 milionů korun

Do premiérového ročníku akce nazvané „Bracket Challenge“ se ale mohou přihlásit jen australští fanoušci.
S vyplňováním pavouka mohou začít ve čtvrtek po zveřejnění rozlosování, kompletní odhady výsledků všech 127 zápasů dvouhry musí zaregistrovat nejpozději hodinu před nedělním zahájením soutěží.
|
Předčasná radost. Tenista slavil postup, ale zapomněl na pravidla. A prohrál
„V téhle hře půjde o dovednosti, ne o náhodu,“ uvedli v prohlášení představitelé australského svazu. „Výzva AO Bracket Challenge má za cíl odměnit tenisové znalosti a vytvořit pro fanoušky nový vzrušující způsob, jak se zapojit do turnaje,“ dodali.
Soutěžící, kterým jejich odhady nevyjdou perfektně, mohou doufat ještě v cenu útěchy. Tikety s nejvyšším počtem přesných tipů v každém z pavouků budou odměněny šekem na 10 000 australských dolarů.