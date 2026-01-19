Událost se nesla v charitativním duchu, kromě kulatin slavného golfisty zároveň připomínala 30. výročí jeho nadace TGR Foundation. Woods na akci dorazil po boku přítelkyně Vanessy Trumpové.
Celý večírek měl motto: „Touch of Red“ (dotek červené). To odkazovalo na Woodsovu tradici, kdy si v poslední den turnajů oblékal červené polo tričko. Barva se promítla i do výzdoby, která zahrnovala tlumené osvětlení, golfové rekvizity a několik barů i občerstvovacích stanovišť rozmístěných po tanečním sále.
Hosté oslavy si pochutnali například na mořském vlkovi, steaku filet mignon, krabích koláčcích či uzeninách. Nechyběla ani sladká tečka v podobě čokoládového dortu nebo karamelového dezertu dulce de leche.
O jeden z vrcholů večera se postaral Jon Bon Jovi. Zpěvák, který v Palm Beach už roky žije, byl jedním z hlavních taháků programu.
Luxusní večírek měl ale jasný přesah. Podle oficiálního profilu nadace TGR Foundation se během akce podařilo vybrat na charitu zhruba 50 milionů dolarů.