Luxusní hotel i vystoupení Bon Joviho. Jak slavil kulatiny legendární golfista Woods?

Legendární golfista Tiger Woods minulý týden oslavil 50. narozeniny v honosném hotelu Breakers na Palm Beach, kam dorazila zhruba třístovka hostů z řad místní smetánky, filantropů i osobností společenského života.
Tiger Woods s trofejí pro vítěze Prezidentského poháru v Melbourne.

Tiger Woods s trofejí pro vítěze Prezidentského poháru v Melbourne. | foto: AP

Přítelkyně Tigera Woodse Vanessa Trumpová s dcerou Kai na oslavě 50. narozenin...
Tiger Woods a Vanessa Trumpová
Americký prezident Donald Trump udělil golfistovi Tigeru Woodsovi Prezidentskou...
Tiger Woods v Bílém domě v únoru 2025. Na krku má Prezidentskou medailí...
Událost se nesla v charitativním duchu, kromě kulatin slavného golfisty zároveň připomínala 30. výročí jeho nadace TGR Foundation. Woods na akci dorazil po boku přítelkyně Vanessy Trumpové.

I’m excited to partner with my friend Arthur Blank and the Arthur M. Blank Family Foundation to bring a TGR Learning Lab to Atlanta. Together, we’ll build on my @tgrfound’s impact over the last 30 years and provide more students in Atlanta with opportunities to learn, grow, and chase after their dreams.

Celý večírek měl motto: „Touch of Red“ (dotek červené). To odkazovalo na Woodsovu tradici, kdy si v poslední den turnajů oblékal červené polo tričko. Barva se promítla i do výzdoby, která zahrnovala tlumené osvětlení, golfové rekvizity a několik barů i občerstvovacích stanovišť rozmístěných po tanečním sále.

Hosté oslavy si pochutnali například na mořském vlkovi, steaku filet mignon, krabích koláčcích či uzeninách. Nechyběla ani sladká tečka v podobě čokoládového dortu nebo karamelového dezertu dulce de leche.

Tigerův svět. Padesátník Woods vyhrával i na jedné noze a připravil půdu pro Obamu

O jeden z vrcholů večera se postaral Jon Bon Jovi. Zpěvák, který v Palm Beach už roky žije, byl jedním z hlavních taháků programu.

Luxusní večírek měl ale jasný přesah. Podle oficiálního profilu nadace TGR Foundation se během akce podařilo vybrat na charitu zhruba 50 milionů dolarů.

19. ledna 2026  14:35

