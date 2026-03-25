Vyrýsovaný Thierry Henry sklidil na sítích obdiv, boxerský kouč mu doporučuje ring

Autor:
  17:00
Thierry Henry je v neskutečné formě. Bývalý hvězdný útočník Arsenalu zveřejnil na Instagramu fotografie z posilovny, na nichž ukázal vyrýsovanou postavu, a okamžitě sklidil vlnu obdivu. Jeho proměna je taková, že mu boxerský trenér Malik Scott rovnou doporučil zvážit debut v ringu.
Thierry Henry v posilovně

Thierry Henry v posilovně | foto: Instagram/@thierryhenry

Fotbalista Thierry Henry během charitativního zápasu v lednu 2026
Fotbalista Thierry Henry během charitativního zápasu v lednu 2026
Fotbalista Thierry Henry
Thierry Henry v prosinci 2025
7 fotografií

Vyrýsované svaly, minimum tuku a figura, kterou by mu mohli závidět i mnohem mladší sportovci. Tak aktuálně vypadá osmačtyřicetiletý bývalý fotbalista, který se svým pokrokem v posilovně pochlubil na sociálních sítích.

Pod snímky se rychle začaly hromadit obdivné reakce od fanoušků i známých osobností. Henryho formu ocenili například fotbalisté Kylian Mbappé a David Beckham, basketbalista Rudy Gobert nebo herci Isaiah Mustafa a Terry Crews.

thierryhenry

1 HOUR session with MY PARTNER IN CRIME ❤️ and a 10kg vest on
WORK HARD, EAT WELL, NO SUGAR!!!

14. března 2026 v 10:27
oblíbit odpovědět uložit

Henryho fyzická proměna zaujala i Malika Scotta, známého boxerského trenéra a bývalého kouče Deontaye Wildera. Thierry Henry by se podle něj v boxu neztratil.

„Thierry Henry by rozhodně měl uvažovat o boxerském zápase. Vždy měl silnou psychickou odolnost, tedy přesně to, co je potřeba k soutěžení na vysoké úrovni. Omezil cukr, věnuje se tomu naplno a výsledky jsou vidět. Věřím, že má předpoklady uspět v jakémkoli sportu,“ uvedl Scott pro Action Network.

Nezůstal ale jen u chvály. Henrymu rovnou nabídl i pomoc. „Kdyby měl zájem o box a potřeboval mou pomoc, byl bych tu pro něj,“ prohlásil.

Henry ukončil profesionální kariéru v 37 letech poté, co ho dlouhodobě trápily problémy s Achillovou šlachou. Za sebou však zanechal mimořádnou stopu. Během bohaté kariéry získal titul mistra světa, triumf v Lize mistrů i dva tituly v Premier League. A i po konci na trávníku je zřejmé, že vrcholová disciplína mu rozhodně není cizí.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - Čtvrtfinále - 25. 3. 2026:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.90
  • 3.40
  • 2.00
Sparta vs. VítkoviceFlorbal - 2. kolo - 25. 3. 2026:Sparta vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.60
  • 3.50
  • 5.00
Kynžvart vs. ŠaľaHázená - 21. kolo - 25. 3. 2026:Kynžvart vs. Šaľa //www.idnes.cz/sport
Živě17:15
  • 1.34
  • 6.60
  • 4.60
Vary Bohemians vs. ChodovFlorbal - 2. kolo - 25. 3. 2026:Vary Bohemians vs. Chodov //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 14.00
  • 35.00
K. Vary vs. LiberecHokej - Čtvrtfinále - 25. 3. 2026:K. Vary vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
25. 3. 18:30
  • 2.62
  • 3.81
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

25. března 2026  17:42

25. března 2026  17:16

25. března 2026  14:40,  aktualizováno  17:11

25. března 2026  17:08

Vyrýsovaný Thierry Henry sklidil na sítích obdiv, boxerský kouč mu doporučuje ring

Thierry Henry v posilovně

Thierry Henry je v neskutečné formě. Bývalý hvězdný útočník Arsenalu zveřejnil na Instagramu fotografie z posilovny, na nichž ukázal vyrýsovanou postavu, a okamžitě sklidil vlnu obdivu. Jeho proměna...

25. března 2026

25. března 2026  14:26,  aktualizováno  16:51

25. března 2026  16:45

25. března 2026  16:20

25. března 2026  16:17

25. března 2026  16:09

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  25. 3. 15:58

25. března 2026  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.