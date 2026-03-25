Vyrýsované svaly, minimum tuku a figura, kterou by mu mohli závidět i mnohem mladší sportovci. Tak aktuálně vypadá osmačtyřicetiletý bývalý fotbalista, který se svým pokrokem v posilovně pochlubil na sociálních sítích.
Pod snímky se rychle začaly hromadit obdivné reakce od fanoušků i známých osobností. Henryho formu ocenili například fotbalisté Kylian Mbappé a David Beckham, basketbalista Rudy Gobert nebo herci Isaiah Mustafa a Terry Crews.
Henryho fyzická proměna zaujala i Malika Scotta, známého boxerského trenéra a bývalého kouče Deontaye Wildera. Thierry Henry by se podle něj v boxu neztratil.
„Thierry Henry by rozhodně měl uvažovat o boxerském zápase. Vždy měl silnou psychickou odolnost, tedy přesně to, co je potřeba k soutěžení na vysoké úrovni. Omezil cukr, věnuje se tomu naplno a výsledky jsou vidět. Věřím, že má předpoklady uspět v jakémkoli sportu,“ uvedl Scott pro Action Network.
|
Půjčil mu oblek Elton John? David Pastrňák se štěnětem v náručí pobavil fanoušky
Nezůstal ale jen u chvály. Henrymu rovnou nabídl i pomoc. „Kdyby měl zájem o box a potřeboval mou pomoc, byl bych tu pro něj,“ prohlásil.
Henry ukončil profesionální kariéru v 37 letech poté, co ho dlouhodobě trápily problémy s Achillovou šlachou. Za sebou však zanechal mimořádnou stopu. Během bohaté kariéry získal titul mistra světa, triumf v Lize mistrů i dva tituly v Premier League. A i po konci na trávníku je zřejmé, že vrcholová disciplína mu rozhodně není cizí.