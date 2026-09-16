„Poslední podzim, kdy se nemusíš s nikým o nic dělit. Už se moc těšíme na to, co přijde, zároveň mi bude chybět tohle ‚jen my dva‘,“ napsala k fotografii.
O druhém těhotenství informovala bývalá česká reprezentantka na začátku července a zvolila hravou formu oznámení.
„Jak řekl Paride na ultrazvuku při pohledu na obrazovku: ryba. Takže ano, do naší rodiny přibude rybička,“ uvedla na instagramu.
Partnerem Evy Puskarčíkové, která ukončila biatlonovou kariéru v roce 2022, je italský biatlonista Thomas Bormolini. Syn Paride se páru narodil v roce 2024.