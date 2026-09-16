Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Těšíme se na to, co přijde. Puskarčíková vyhlíží narození druhého potomka

Autor:
  13:29
Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini

Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Eva Puskarčíková při závodech v Novém Městě na Moravě.
Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini fandí při sprintu žen v Novém Městě
Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini
Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini
9 fotografií
Bývalá česká biatlonistka Eva Puskarčíková se brzy stane dvojnásobnou maminkou. Na sociálních sítích sdílela fotografii z pláže v italském Cavallinu, kde jí dělá společnost dvouletý syn Paride. Právě jemu věnovala pětatřicetiletá olympijská medailistka popisek.

„Poslední podzim, kdy se nemusíš s nikým o nic dělit. Už se moc těšíme na to, co přijde, zároveň mi bude chybět tohle ‚jen my dva‘,“ napsala k fotografii.

O druhém těhotenství informovala bývalá česká reprezentantka na začátku července a zvolila hravou formu oznámení.

„Jak řekl Paride na ultrazvuku při pohledu na obrazovku: ryba. Takže ano, do naší rodiny přibude rybička,“ uvedla na instagramu.

Partnerem Evy Puskarčíkové, která ukončila biatlonovou kariéru v roce 2022, je italský biatlonista Thomas Bormolini. Syn Paride se páru narodil v roce 2024.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Havlíčková vs. GorgodzeováTenis - Osmifinále - 16. 9. 2026:Havlíčková vs. Gorgodzeová //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:1, 0:2
  • 3.07
  • -
  • 1.36
Falkowská vs. SamsonTenis - Osmifinále - 16. 9. 2026:Falkowská vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 0:5
  • 4.06
  • -
  • 1.22
Gentzsch vs. KrumichTenis - Osmifinále - 16. 9. 2026:Gentzsch vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
16. 9. 14:30
  • 1.56
  • -
  • 2.27
Varnsdorf vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Varnsdorf vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 18.60
  • 11.00
  • 1.07
Táborsko vs. TepliceFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Táborsko vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 3.85
  • 3.82
  • 1.69
Příbram vs. Hradec KrálovéFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Příbram vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 5.32
  • 4.49
  • 1.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Těšíme se na to, co přijde. Puskarčíková vyhlíží narození druhého potomka

Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini

Bývalá česká biatlonistka Eva Puskarčíková se brzy stane dvojnásobnou maminkou. Na sociálních sítích sdílela fotografii z pláže v italském Cavallinu, kde jí dělá společnost dvouletý syn Paride. Právě...

16. září 2026  13:29

Roste Tygrům nový Galvas? Kachlíř má učitele z NHL, chválu pouští z hlavy

Lukáš Kachlíř z Liberce v zápase Ligy mistrů s Grazem. Nahání ho Marcus Vela.

Teprve před několika dny oslavil sedmnácté narozeniny. Přesto už má Lukáš Kachlíř za sebou premiéru v extralize i zkušenost z hokejové Ligy mistrů. Teď stojí talentovaný obránce před další výzvou. V...

16. září 2026  12:36

Start východočeským derby. Liga mistrů nás dobře připravila, věří Pardubice

Lukáš Radil před poloprázdnou brankou Hradce.

Začátek Ligy mistrů už mají zdárně za sebou, ve čtyřech kolech uhráli tři vítězství. Ve středu se pardubičtí hokejisté vrhnou na obhajobu titulu v domácí soutěži: v enteria areně hostí od 18 hodin v...

16. září 2026  12:20

Příští sezona F1 bude mít 24 Velkých cen, jeden z deseti sprintů se pojede v Monaku

George Russell na trati při tréninku před Velkou cenou Monaka.

Příští sezona formule 1 bude mít 24 Velkých cen. Vedení seriálu dnes na webu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové Velké...

16. září 2026  12:13

Premiéra v plném domě, Plzeň se vrací. Nemáme v týmu egoisty, těší kouče Lejska

Plzeňský trenér Jaroslav Lejsek

Velká premiéra pod koši. Tedy přesněji, obnovená po 14 letech. Ve čtvrtek v 18 hodin basketbalisté Lokomotivy BaliMania Plzeň nastoupí v městské hale na Slovanech k úvodnímu kolu nového ročníku Maxa...

16. září 2026  12:07

Smrtící žolík Espí. Svůj přestup musel v létě tajit, teď Realu vyhrává zápasy

Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche.

Už podruhé v této sezoně gólem v závěru vyhrál fotbalistům Realu Madrid zápas a to zatím dohromady nestihl ani třicet soutěžních minut. I mezi letními posilami poněkud zapadl, přesto je zatím tou...

16. září 2026  12:05

WTA Guadalajara 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Sára Bejlek se hecuje v prvním kole US Open.

Prvním turnajem po US Open je pro ženy podnik WTA 500 v mexické Guadalajaře, hraje se od 13. do 19. září 2026. V akci jsou i české hráčky, sledujte přímé přenosy online.

16. září 2026  11:36

WTA Sao Paulo 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Dominika Šalková v akci během osmifinále Prague Open.

Druhým ročníkem pokračuje menší tenisový turnaj žen WTA 250 v Sao Paulu. V Brazílii se od 14. do 20. září 2026 představí i české hráčky, sledujte je v přímých přenosech online.

16. září 2026  11:36

Panini, to byl Musil. Volejbalovou slávu pro Modenu zahájil legendární Čech

Syn zakladatele volejbalového klubu v Modeně Antonio Panini ukazuje fotografii,...

Od našeho zpravodaje v Itálii Joseph Musil! Legenda. Nahrávač. V italské Modeně, kde volejbalisté hrají základní skupinu evropského šampionátu, někdejšího československého reprezentanta, mistra světa i Evropy, stále uctívají....

16. září 2026  11:35

Everton nabízí exkluzivní dva dny s týmem. Stačí zaplatit 25 tisíc liber

Hill Dickinson Stadium, svatostánek Evertonu.

Běžná VIP vstupenka nestačí? Everton přišel s nabídkou pro fanoušky, kteří se chtějí přiblížit životu profesionálních fotbalistů. Za 25 tisíc liber, v přepočtu 710 tisíc korun, se mohou kluboví...

16. září 2026  11:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rekordmanem už na startu. Opotřebovaný se necítím, tvrdí hradecký kouč Martinec

Trenér Tomáš Martinec při focení královéhradeckých hokejistů

Stačí, že hradecký tým ve středu vyjede v Pardubicích na led k prvnímu zápasu a v právě začínající extraligové sezoně už bude mít jedno prvenství v kapse. Tomáš Martinec totiž se stane nejdéle...

16. září 2026  11:08

Zlínští a vsetínští hokejisté se těší na první derby. Bude to jízda

Vsetínský útočník Adam Hořanský cloní před brankářem Danielem Hufem ze Zlína.

Buď se trápil jeden tým, nebo druhý, někdy také oba. Ale do prvního vzájemného zápasu v rámci nové sezony Maxa ligy vyjedou ve středu na Lapači hokejisté Robe Vsetín a RI Okna Zlín po podařeném...

16. září 2026  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet