Světové šampionáty v hokeji tradičně přinášejí řadu nečekaných příběhů, a to nejen na ledě, ale i na trenérských lavičkách. Nejednou se totiž stalo, že úspěšní kouči přijali nabídku reprezentace země, proti které dříve sami bojovali jako hráči nebo trenéři. Připomeňte si nejznámější případy trenérů, kteří během mistrovství světa vedli týmy svých hokejových rivalů.
Pro české hokejové fanoušky je jedním z nejznámějších příběhů trenéra na lavičce hokejového rivala rodák ze slezských Klimkovic Vladimír Vůjtek. Ten byl v letech 2011 až 2015 hlavním trenérem slovenské reprezentace.
Vůjtek dovedl slovenský tým na světovém šampionátu v roce 2012 až k senzačnímu zisku stříbrných medailí. Češi tehdy na turnaji vybojovali bronz.
Svou stopu však Vůjtek zanechal i u české reprezentace. Po odstoupení Vladimíra Růžičky se v roce 2015 stal hlavním trenérem národního týmu a smlouvu podepsal na jednu sezonu zakončenou mistrovstvím světa v Rusku. Po vyřazení českého týmu ve čtvrtfinále následně oznámil konec trenérské kariéry.
Další výraznou zahraniční osobností na lavičce slovenské reprezentace byl Kanaďan Craig Ramsay, který tým vedl v letech 2017 až 2025. Zkušený trenér ze zámoří výrazně změnil herní styl slovenského týmu a mezi fanoušky si získal značnou popularitu.
Ramsayho největším úspěchem u slovenské reprezentace byl zisk bronzové medaile na olympijských hrách v Pekingu. Poslední zápas v roli hlavního trenéra absolvoval v prosinci 2025 v Banské Bystrici, na letošní olympiádě ale ještě působil jako konzultant slovenského týmu.
Fin Kari Jalonen je fanouškům známý především jako bývalý kouč české reprezentace. Ještě před angažmá u jednoho z největších finských rivalů ale působil u národního týmu své země. Hlavním trenérem reprezentace Finska se stal v roce 2014 a o dva roky později dovedl svůj tým ke stříbrným medailím na mistrovství světa v Rusku.
Od sezony 2022/23 se měl Jalonen stát trenérem finské reprezentace do 20 let, nakonec ale upřednostnil nabídku vést český národní tým, u kterého působil až do května 2024.
Pod Jalonenovým vedením získal český tým na mistrovství světa v roce 2022 bronzové medaile. Reprezentace tak slavila první cenný kov po deseti letech.
Také Jalonenův jmenovec Jukka Jalonen spojil velkou část kariéry s finskou reprezentací, než později zamířil do zahraničí. Finský národní tým vedl už od roku 2008 a pod jeho vedením získali Finové olympijský bronz ve Vancouveru i titul mistrů světa z roku 2011. K reprezentaci své země se následně vrátil také v roce 2018 a během druhého angažmá přidal další velké úspěchy včetně zlatých medailí z mistrovství světa i olympijských her v Pekingu.
Po skončení smlouvy následně zamířil do zahraničí, kde převzal italskou reprezentaci. S tamním svazem podepsal dvouletou smlouvu, jejíž cílem bylo posunout italský hokej před domácími olympijskými hrami v roce 2026.
Ani Jalonenův předchůdce u italské reprezentace nebyl mezi trenéry neznámým jménem. Tým před ním totiž vedl Kanaďan Mike Keenan, jedna z nejvýraznějších osobností NHL a muž, jenž během kariéry dovedl tři různé kluby až do finále Stanley Cupu. O to překvapivěji působilo jeho angažmá u hokejového outsidera z Itálie, jehož reprezentaci převzal v roce 2022.
Hned několik hokejových reprezentací vystřídal Glen Hanlon a ani jednou to nebyla jeho rodná Kanada. V roli hlavního trenéra se mistrovství světa poprvé zúčastnil s Běloruskem, které vedl v letech 2005 a 2006. K týmu se pak ještě několikrát krátce vrátil.
V roce 2010 se Hanlon stal trenérem slovenské reprezentace, u které podepsal čtyřletou smlouvu. Po neúspěšných mistrovstvích světa v Německu a na domácím šampionátu na Slovensku ale jeho angažmá skončilo předčasně už v roce 2011.
Hanlon pak v roce 2014 převzal švýcarskou reprezentaci, u které podepsal dvouletou smlouvu. Jeho angažmá ale skončilo už o rok později, kdy se s tamním svazem dohodl na předčasném ukončení spolupráce z rodinných důvodů.
Dalším Kanaďanem ve službách jiné reprezentace byl Harold Kreis, který po několika letech v roli asistenta převzal v roce 2023 německý národní tým. Hned při svém prvním mistrovství světa v pozici hlavního trenéra dovedl Němce až ke stříbrným medailím. Ve finále ale jeho svěřenci nestačili právě na Kreisovu rodnou Kanadu.
Z Kanady pochází také Ted Nolan, který v roce 2011 převzal lotyšskou reprezentaci. Pod jeho vedením se Lotyši představili na mistrovství světa i olympijských hrách v Soči. Právě tam dosáhli jednoho z největších úspěchů své historie, když po vítězství nad favorizovaným Švýcarskem postoupili do čtvrtfinále. V něm nakonec těsně podlehli zlatému favoritovi z Kanady.
U Lotyšů působil i další Kanaďan Bob Hartley, který reprezentaci převzal v roce 2016. Pod jeho vedením se hokejistům Lotyšska podařil historický moment, když na světovém šampionátu v roce 2021 vůbec poprvé porazili Kanadu. Tým vedený kanadským trenérem tehdy zvítězil nad hokejovou velmocí z jeho vlastní země 2:0.
Trénovat soupeře se rozhodl také Švýcar Roger Bader. Rakouskou reprezentaci převzal před mistrovstvím světa v roce 2019 a postupně se stal výraznou tváří národního týmu našich jižních sousedů. Kouč ze země jednoho z tradičních rivalů rakouského hokeje dovedl tým i k několika cenným vítězstvím nad favority.
