Kubíčková je moderátorkou Viagemu. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V druholigovém klubu bude uvádět vlastní pořady.
Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v pořadu Zakázané uvolnění.

foto: Radek Vebr, MAFRA

Moderátor Martin Moravec si do Zakázaného uvolnění tentokrát pozval sportovní...
Jana Niklová (hokejová reportérka ČT sport) a Tereza Kubíčková (hokejová...
Moderátor Martin Moravec si do Zakázaného uvolnění tentokrát pozval sportovní...
Moderátor Martin Moravec si do Zakázaného uvolnění tentokrát pozval sportovní...
„Tereza posiluje náš Viagem Universe nebo jak to nazvat,“ pousmál se majitel klubu Přemysl Kubáň. „Přichází jako renomovaná moderátorka. Slibujeme si, že díky ní budeme moct dělat kvalitní sportovní pořady. Konečně v tom českém rybníčku bude někdo točit něco, co nejsou jen kopačkoidní kecy, ale má to nějakou úroveň.“

Kubíčková se nezalekla, když dostala nabídku na externí spolupráci. Věděla totiž, že nebude klasickou ústeckou moderátorkou, které chodí na zápasy, ukazují své vnady a fotbalu ani tolik rozumět nepotřebují, protože pozornost přitahují jinak.

„Nehrklo ve mně, protože s Přemkem jsme se už před časem bavili, že do jejich marketingového kontextu jít nechci. Byla to moje podmínka. Vzal to úplně v pohodě s tím, že na to už holčiny má. A ode mě chce moderátorskou pozici ve smyslu, v jakém ji lidi běženě chápou,“ přiblížila námluvy sama reportérka.

Nabídka sexu mezi třetinami i žádost o ruku. Hokejové novinářky vyprávějí

Kubáň přikývl: „Zápasy nebude moderovat, na nich už je moderátorek dost, ona bude dělat sofistikovanější pořady pro fotbalové, odborné publikum, aby to mělo hlavu a patu.“

První z nich, podcast, se jmenuje Dynastie Ústí. Právě v jednom podobném formátu se Kubíčková s Kubáněm potkali jako moderátorka a host.

„Zaprvé to mělo dobrou úroveň, zadruhé jsme si lidsky padli do oka. A tak jsem jí dal nabídku, zda by nechtěla posílit naši viagemáckou organizaci, což se jako obvykle shledalo s pozitivní reakcí. Je ideální čas na posílení, když startujeme vlastní produkci,“ nezůstává Kubáň při zemi.

Jeho provokativní marketing rozvířil českou fotbalovou scénu, ale ne všemi je vnímán pozitivně. Kubíčková ovšem muže, kterému není nic svaté a cíleně vybočuje, hájí.

„V Ústí pracují neortodoxně. A myslím, že Přemek přesně ví, co dělá. Je to chytrý chlap navzdory tomu, že na někoho tak nemusí úplně působit. Má to v hlavě velmi dobře srovnané, v podnikání i ve fotbale,“ zjistila. „Velmi si rozumíme v pracovní rovině a máme také stejný styl humoru.“

Kubíčková na Oneplay zmizí z hokeje. Ke konci přispěly i stížnosti klubů

Jako reportérka se Kubíčková pohybovala na Oneplay v hokejové i fotbalové lize. „Na podzim jsem dala výpověď, ale už není co rozebírat.“

Její záběr je velmi široký. Od listopadu působí na Sporty TV jako redaktorka, moderátorka a reportérka. „To je pro mě priorita ve všech směrech.“ Podílí se na podcastech Vládci fotbalu, Nemalé (o malých sportech) či Bago (o hokeji). Je moderátorkou pořadu Cesta na Olymp, který pro Olymp centrum Ministerstva vnitra vysílá televize A11. „A také dělám voiceovery pro server psychologie.cz a další věci.“

Teď do jejího bohatého portfolia přibyl pestrobarevný Viagem.

