Nejkrásnější vánoční dresy na světě?! Teplice sklízí chválu, limitka je fuč

  19:15
Ach dresy krásné, dresy mé! Na góly vyhrála páteční ligový zápas Slavia, ale pokud by se soutěžilo na molu, jednoznačnou převahu by měli fotbalisté Teplic. Jejich speciální vánoční trikoty sklízejí chválu a limitovaná série byla rekordně rychle vyprodaná.
Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti Slavii.

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti Slavii.

Teplický stoper Takács gestikuluje v zápase se Slavií.
Speciální vánoční dresy fotbalových Teplic.
Speciální vánoční dresy fotbalových Teplic.
Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....
„Byli jsme s kluky z dresů nadšení. Šlo o skvělý nápad, který zápas ještě víc zpestřil. Vzbudily i velký ohlas, jen škoda, že jsme to všechno ještě nevyšperkovali bodovým ziskem,“ litoval po porážce 1:2 jediný teplický střelec Matyáš Kozák.

Skláři se speciální zápasovou sadou od Macronu vyběhli jako první ligový tým. Jako inspirace sloužily vánoční svetry. Nadšení dresy vzbudily už před utkáním, stejná reakce byla i po něm.

Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

„Jako slávistovi se mi líbí, klidně bych taky jeden koupil. Kdyby takový nápad dostal i náš tým…“ napsal na sociální sítě Jirka Hromadka. Aleš Crha přidal: „Fandím Spartě, ale tohle je nádhera! Už jen nápad cením, opravdu moc povedené.“

Instagramový účet soccerjerseynews se rozplýval: „Mnoho týmů v průběhu let vydalo speciální vánoční dresy, ale nový dres FK Teplice pro sváteční sezonu 2025 by mohl být ze všech nejlepší. Trefuje všechny správné tóny a dokáže i tu nejzamračenější duši proměnit ve veselého milovníka Santy.“

Teplice proti Slavii nastoupily ve vánočních drsech.

Fanoušci jsou jen smutní, že do prodeje šlo pouze 80 kousků, po kterých se zaprášilo za pár minut. A žádají dotisk, případně výrobu dalšího oblečení jako mikin nebo triček ve stejném designu.

„První myšlenka, když jsme s tím nápadem v září na Macron jeli, byla zápasová sada plus 80 limitka k výročí. Teď sice vidíme, že bychom jich možná prodali klidně 800, ale to už by žádná limitka nebyla,“ vysvětlil fandům marketingový ředitel klubu Martin Kovařík. Každý dres tak bude vzácným sběratelským artefaktem.

Chytil vystřílel speciální Tvrdíkovu prémii. Svítí nejen jeho góly, básní kouč

Skláři navíc rozběhli aukci hraných zápasových dresů, jejíž výtěžek poputuje na charitativní klubovou nadaci. Vyvolávací cena je 1 945 korun, některé už se prodaly za 10 045 korun. Druhá sada zůstane na památku teplickým hráčům.

Mikulášské utkání se neslo ve svátečním duchu, v případě fanoušků spíš silvestrovském. V obou kotlích zapálili světlice a dýmovnice, domácí vlajkonoši navíc za malou tribunou při výkopu odpálili ohňostroj.

Teplický klub také před utkáním slavnostně pokřtil knihu 80 teplických příběhů od publicisty Františka Bílka k osmdesátiletému výročí.

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Hyský po výbuchu: Velká rána pro naše ambice, nebyli jsme dobře nastavení

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání na Slovácku

Dva měsíce zpátky slavil v Uherském Hradišti vítězství svého týmu pod kotlem karvinských fanoušků, kteří skandovali, aby nikam neodcházel. Už jako trenér Plzně teď utržil Martin Hyský na stejném...

6. prosince 2025  20:16

ONLINE: Liverpool opět vede, Arsenal srazil gól v závěru. City se lídrovi přiblížilo

Sledujeme online
Liverpoolský útočník Hugo Ekitiké střílí gól v utkání proti Leedsu.

Sobotní program 15. kola anglické Premier League odstartoval porážkou lídra. Arsenal po gólu v nastavení podlehl rozjeté Aston Ville 1:2, Manchester City se díky vítězství 3:0 nad Sunderlandem...

6. prosince 2025  13:25,  aktualizováno  20:14

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosté zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Aktualizujeme
Sparťanský obránce Jakub Martinec vyváží míč před Jáchymem Šípem z Olomouce.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

6. prosince 2025  19:56,  aktualizováno  20:11

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky nestačily na Švýcarsko.

Velký florbalový svátek míří do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

6. prosince 2025  20:04

Jednoznačná záležitost na úvod domácího MS. Florbalistky nasázely Dánkám 11 gólů

České florbalistky se radují z trefy proti Dánsku.

České florbalistky odstartovaly domácí mistrovství světa v Brně výhrou nad Dánskem 11:0. Pět bodů za čtyři góly a jednu asistenci si připsala v repríze čtvrtfinále minulého šampionátu obránkyně Šárka...

6. prosince 2025  20:01

Basketbalistky USK nasázely stovku už i Hradci, Žabiny zvládly souboj o třetí místo

Momentka z utkání USK Praha - Hradec Králové.

Basketbalistky USK Praha deklasovaly v 10. ligovém kole Hradec Králové 112:49. Z dosavadních jedenácti zápasů v ŽBL pouze dvakrát nenastřílely obhájkyně titulu sto bodů, právě proti Lvicím se jim to...

6. prosince 2025

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

6. prosince 2025  19:51

Triumfátor Jílek: Dokázal jsem jít přes bolest. V půli jsem věřil, že vyhraju

Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu.

Účet Mezinárodní bruslařské unie ISU na síti X po triumfu Metoděje Jílka při Světovém poháru v Heerenveenu napsal: „Vychází hvězda.“ Ta Jílkova sice na ledových oválech vychází už dva roky, sobota...

6. prosince 2025  19:25

Pokud Češi postoupí na MS, dvakrát budou hrát v nočních hodinách. Začnou s Koreou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, odehrají první zápas ve skupině A proti Korejcům v mexickém Zapopanu 11. června ve 22 hodin východního standardního času,...

6. prosince 2025  19:24

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti Slavii.

Ach dresy krásné, dresy mé! Na góly vyhrála páteční ligový zápas Slavia, ale pokud by se soutěžilo na molu, jednoznačnou převahu by měli fotbalisté Teplic. Jejich speciální vánoční trikoty sklízejí...

6. prosince 2025  19:15

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

6. prosince 2025  18:36

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

5. prosince 2025  17:47,  aktualizováno  6. 12. 18:21

