„Byli jsme s kluky z dresů nadšení. Šlo o skvělý nápad, který zápas ještě víc zpestřil. Vzbudily i velký ohlas, jen škoda, že jsme to všechno ještě nevyšperkovali bodovým ziskem,“ litoval po porážce 1:2 jediný teplický střelec Matyáš Kozák.
Skláři se speciální zápasovou sadou od Macronu vyběhli jako první ligový tým. Jako inspirace sloužily vánoční svetry. Nadšení dresy vzbudily už před utkáním, stejná reakce byla i po něm.
„Jako slávistovi se mi líbí, klidně bych taky jeden koupil. Kdyby takový nápad dostal i náš tým…“ napsal na sociální sítě Jirka Hromadka. Aleš Crha přidal: „Fandím Spartě, ale tohle je nádhera! Už jen nápad cením, opravdu moc povedené.“
Instagramový účet soccerjerseynews se rozplýval: „Mnoho týmů v průběhu let vydalo speciální vánoční dresy, ale nový dres FK Teplice pro sváteční sezonu 2025 by mohl být ze všech nejlepší. Trefuje všechny správné tóny a dokáže i tu nejzamračenější duši proměnit ve veselého milovníka Santy.“
Fanoušci jsou jen smutní, že do prodeje šlo pouze 80 kousků, po kterých se zaprášilo za pár minut. A žádají dotisk, případně výrobu dalšího oblečení jako mikin nebo triček ve stejném designu.
„První myšlenka, když jsme s tím nápadem v září na Macron jeli, byla zápasová sada plus 80 limitka k výročí. Teď sice vidíme, že bychom jich možná prodali klidně 800, ale to už by žádná limitka nebyla,“ vysvětlil fandům marketingový ředitel klubu Martin Kovařík. Každý dres tak bude vzácným sběratelským artefaktem.
Skláři navíc rozběhli aukci hraných zápasových dresů, jejíž výtěžek poputuje na charitativní klubovou nadaci. Vyvolávací cena je 1 945 korun, některé už se prodaly za 10 045 korun. Druhá sada zůstane na památku teplickým hráčům.
Mikulášské utkání se neslo ve svátečním duchu, v případě fanoušků spíš silvestrovském. V obou kotlích zapálili světlice a dýmovnice, domácí vlajkonoši navíc za malou tribunou při výkopu odpálili ohňostroj.
Teplický klub také před utkáním slavnostně pokřtil knihu 80 teplických příběhů od publicisty Františka Bílka k osmdesátiletému výročí.