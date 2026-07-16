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Tenisový svět v poslední době nežije jen grandslamy, tituly a dramatickými zápasy. Řada hvězd udělala velký krok také v soukromí a zdá se, že mezi hráči propukla svatební horečka. Světová jednička Aryna Sabalenková se v březnu zasnoubila, Alex de Minaur se oženil v utajení, Tommy Paul uspořádal svatbu jako z pohádky a Darja Kasatkinová si vzala krasobruslařku Natalii Zabiiakovou v netradičních barvách. Připomeňte si tenisové hvězdy, které letos řekly své ano.
Autor: iDNES.cz
Norský tenista Casper Ruud se oženil v polovině června svou dlouholetou partnerkou Mariou Galliganiovou. Svatba se konala v hotelu Grand Hotel Son Net na španělském ostrově Mallorca.
Autor: Instagram/@casperruud
Americký tenista Tommy Paul se 14. července 2026 oženil s podnikatelkou Paige Lorenzeovou. Pohádková svatba se odehrála v historickém areálu Old Westbury Gardens na Long Islandu.
Autor: Instagram/@tommypaull
Ruská tenistka Ljudmila Samsonovová se 18. července v Římě vdala za svého trenéra Alessandra Dumitracheho.
Autor: Instagram/@lyuda_samsonova_
Americká tenistka Asia Muhammadová se 18. července provdala za Jamese Crosse. Obřad proběhl v zahradách VanDusen Botanical Garden ve Vancouveru.
Autor: Instagram/@asia.muhammad
Tenistka Darja Kasatkinová si vzala krasobruslařku Natalju Zabijakovou. Svatba proběhla v červenci v Řecku a pár zvolil netradiční barvu. Svatební hosté byli v bílém, nevěsty oblékly černou.
Autor: Instagram/@kasatkina
Australský tenista Alex de Minaur se tajně oženil se svou dlouholetou partnerkou, britskou tenistkou Katie Boulterovou 12. července, přesně v den finále Wimbledonu. O chystané svatbě se spekulovalo delší dobu. Očekávalo se, že pár uzavře manželství během července na jihu Evropy. Hvězdný tenisový pár však utajenou veselkou v Anglii překvapil všechny.
Autor: Instagram/@alexdeminaur
Běloruská tenisová hvězda a světová jednička Aryna Sabalenková se zasnoubila na začátku března. Jejím vyvoleným je brazilský podnikatel Georgios Frangulis.
Autor: Instagram/@arynasabalenka
Srbská tenistka Olga Danilovičová oznámila v červnu zasnoubení se slovinským fotbalovým brankářem Janem Oblakem.
Autor: Instagram/@danilovicolga
Brazilská tenistka Beatriz Haddad Maiová v červenci oslavila zásnuby s neurochirurgem Alexem Daoudem.
Autor: Instagram/@biahaddadmaia
Tenistka Maria Sakkariová se na začátku ledna pochlubila zasnoubením se svým dlouholetým partnerem Konstantinosem Mitsotakisem.
Autor: Instagram/@mariasakkari
Také tenista Sebastian Korda, syn českého grandslamového šampiona Petra Kordy, se bude ženit. Jeho vyvolenou je Ivana Nedvědová, dcera fotbalové legendy Pavla Nedvěda. Pár se zasnoubil v listopadu 2025. Letos na jaře Korda prozradil, že svatební přípravy jsou v plném proudu, ale organizaci nechává z 99 % na své snoubence. Očekává se, že obřad proběhne buď ve druhé polovině roku 2026, nebo v průběhu příštího roku.
Autor: Instagram/@ivananedved