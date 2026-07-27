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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy
Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...
Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?
Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
Petr Pavel přivítal finalistky Wimbledonu, pobavil je kšiltovkou
Po třinácti dnech od vzájemného souboje ve finále Wimbledonu se Linda Nosková a Karolína Muchová opět potkaly. Na Pražském hradě je v pátek přijal prezident Petr Pavel. „Jak se nás všichni ptají,...
Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...
Pavel na formuli zabodoval. V zahraniční mu tleskají, doma ale schytal i kritiku
Netradičně pojatá návštěva prezidenta Petra Pavla na Velké ceně Maďarska v zahraničí zaujala fanoušky i média. Formule 1 se jí pochlubila na oficiálních sociálních sítích a radost ze setkání s českou...
V Česku si vydělává jako kopáč. Ukrajinský olympionik Šepjuk je hostem Rozstřelu
Jeden krátký příspěvek na sociálních sítích změnil život ukrajinskému reprezentantovi ve sjezdovém lyžování Dmytru Šepjukovi. Mladého olympionika zachytil při kopání výkopů v Brně, kde si přivydělává...
Zvolnění v přípravě nehrozí. Petrovický plánuje: Nabruslíme hodně kilometrů
Na displeji nad ledem svítí čas 9:57. V tu chvíli se otevírají dveře kabiny s velkým logem klubu a vychází první hráči. V pondělí začala hokejistům českobudějovického Motoru další fáze přípravy na...
ME horských kol 2026 Monteceneri: Program, výsledky a česká nominace
Mistrovství Evropy horských kol 2026 hostí švýcarské Monteceneri. Od 30. července do 2. srpna se zde utkají nejlepší evropští jezdci v disciplínách Cross-country, Short Track, Týmová štafeta. Českou...
Lehečka představil nástupce Navrátila. Povede ho bývalý kouč světové čtyřky
Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný grandslam sezony US Open na turnaji v Los Cabos, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. Dvanáctý tenista světového žebříčku se v Mexiku také představí...
Přilákal mě fenomén Zbrojovky, tvrdí útočník Vašulín. V Plzni zažil těžký půlrok
Toho kluka si na jihu Moravy zamilují. Šest měsíců čekal v Plzni na šanci, která nepřicházela. V Brně mu v sobotu stačilo 34 minut na to, aby si získal narvané ochozy a fotbalovou Zbrojovku nakopl k...
Slovan Bratislava - Iberia 1999 v TV: Kde sledovat předkolo LM živě a sázkové kurzy
Slovan Bratislava má po úvodní výhře 2:0 v Gruzii nakročeno do 3. předkola fotbalové Ligy mistrů 2026/27. Ve středeční domácí odvetě na Tehelném poli se pokusí potvrdit výhru ze hřiště FC Iberia...
Vítkovický kouč Treille: Míříme vysoko. Chceme dostávat soupeře pod tlak
Ze dna na vrchol. V tuhle cestu doufají před novou sezonou hokejové Vítkovice. V minulé sezoně se ostravský klub na poslední chvíli vyhnul extraligové baráži o záchranu, vedení pak ukončilo...
Francie není jen Seixas. Kreuziger vedl Martineze k 5. místu. A děda byl překonán
Devatenáctiletý Paul Seixas byl při Tour na každém kroku pod drobnohledem (nejen) domácích fanoušků. Čtvrtým místem potvrdil svůj velký potenciál. Ale jen 1:06 minuty za ním skončil pátý další...
Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy
Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Soupeřky nechci řešit. Manuel se usadila mezi elitou, zazáří i na mistrovství Evropy?
Už není jen talentovanou a nadějnou běžkyní. Už je hvězdou, která se zaslouženě zařadila mezi čtvrtkařskou elitu. Lurdes Gloria Manuel je úřadující halovou mistryní světa, pravidelně objíždí zastávky...
CSKA Sofia - Spartak Trnava v TV: Kurzy a kde sledovat Konferenční ligu živě
V odvetném utkání 2. předkola Konferenční ligy 2026/27 se fotbalisté Spartaku Trnava představí na půdě bulharského celku CSKA 1948 Sofia. Po úvodní bezbrankové remíze na Slovensku je duel otevřený....