Emma Navarrová na Instagramu informovala fanoušky, že jí lékaři diagnostikovali syndrom relativní energetické nedostatečnosti ve sportu (RED-S) a zároveň i Hashimotovu chorobu, autoimunitní onemocnění štítné žlázy.
„Na podzim roku 2025 mi po několika letech plných nevysvětlitelných příznaků diagnostikovali RED-S. Jde o stav, kdy tělo nemá dostatek energie na zvládání fyzické zátěže ani běžného života,“ vysvětlila. Léčbu navíc komplikovala snížená funkce štítné žlázy.
Potíže začaly už před třemi lety. Američanka tehdy odehrála 88 zápasů, získala čtyři tituly na okruhu ITF a zhubla devět kilogramů. „Myslela jsem si, že dělám přesně to, co se od profesionálních sportovců očekává. Že když budu štíhlejší, podám lepší výkony,“ vzpomínala.
Výsledky jí zpočátku dávaly za pravdu. V roce 2024 triumfovala v Hobartu, probojovala se do semifinále US Open a vyšplhala se na osmé místo světového žebříčku. Mezitím ale shodila další čtyři a půl kilogramu a tělo začalo vypovídat službu.
Přidaly se závratě, bolesti hlavy, výpadky paměti i potíže se soustředěním. Navarrová u sebe pozorovala také nezvyklou podrážděnost, frustraci a výbuchy vzteku.
„Často jsem nedokázala jasně přemýšlet, měla jsem problém vybavit si věci nebo formulovat myšlenky. Můj mozek byl zpomalený a vyčerpaný. Stejně jako celé tělo,“ popsala.
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Koncem loňského roku si proto dopřála pauzu. Podstoupila řadu vyšetření, upravila jídelníček a společně s lékaři hledala vhodnou léčbu. Klíčové bylo zvýšit příjem energie a dostat pod kontrolu štítnou žlázu.
„Trvalo dlouho, než jsem se začala cítit lépe, ale postupně přicházely pokroky. Konečně jsem začala jíst tolik, kolik moje tělo potřebovalo, aby se zotavilo,“ uvedla.
Náročný tenisový kolotoč přitom zotavování komplikoval. „Neustálé cestování a obrovský tlak na tělo i psychiku si vybírají svou daň,“ připustila už před letošním Roland Garros.
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Navzdory obtížím se v září probojovala do čtvrtfinále US Open. Vedle soupeřek ale musela čelit také kritice své postavy. Někteří uživatelé sociálních sítí si totiž všimli, že přibrala, a neodpustili si nepříjemné komentáře.
Američanka jim však nyní odpověděla výmluvnou větou: „Ano, letos jsem přibrala. Ale také jsem získala zpátky svůj život.“
Aby se mohla naplno zotavit, rozhodla se zbytek sezony 2026 vynechat. Následující měsíce věnuje léčbě a správnému nastavení stravovacího režimu. Na kurty se chce vrátit v lednu na Australian Open.