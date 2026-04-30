Rodačka z Washingtonu přitom přiznává, že její cesta k profesionálnímu tenisu nebyla vůbec samozřejmá. „Ani ve snu by mě ani mé rodiče nenapadlo, že budu profesionální tenistkou. Nikomu v mé rodině se to nepovedlo. Byla to neskutečná a bláznivá cesta. Přišly těžké, ale i krásné momenty,“ řekla pro Tennis Channel současná světová dvaatřicítka.
Zároveň vybrala tři okamžiky, které ve své dosavadní kariéře považuje za nejsilnější. „První je můj premiérový titul na okruhu ITF. Myslím, že mi tehdy bylo sedmnáct. Čekala jsem, že odehraju jen pár zápasů, ale nakonec z toho byl velký moment,“ vzpomínala na rok 2019, kdy triumfovala na Floridě.
Jako druhý milník zmínila rok 2021, kdy se poprvé kvalifikovala na Roland Garros. „Předtím jsem dostala divokou kartu na US Open, ale tohle bylo něco většího. Je jiné, když si to místo v turnaji sama vybojujete,“ uvedla.
Za vůbec nejsilnější zážitek však označila vítězství nad krajankou Madison Keysovou z roku 2019 ve svém rodném Washingtonu. „Bylo to doma! To byl nejsilnější moment. Miluju DC,“ řekla.
Baptisteová nyní v Madridu bojuje o svůj pátý titul v kariéře. Po senzační výhře nad Arynou Sabalenkovou ji ve čtvrtek v podvečer čeká semifinále proti Rusce Andrejevové.