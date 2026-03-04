Tenistka Siniaková překvapila fanoušky. Pochlubila se novou vizáží

Česká tenistka Kateřina Siniaková fanoušky před startem turnaje v Indian Wells překvapila novou vizáží. Na Instagramu se pochlubila novým účesem, který jí fanoušci velmi chválí.
Kateřina Siniaková na tiskové konferenci agentury TK PLUS

Kateřina Siniaková na tiskové konferenci agentury TK PLUS | foto: ČTK

Tenistka Kateřina Siniaková.
Tenistka Kateřina Siniaková.
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková na kurtu
Fanoušci se shodují, že tenistce rovné vlasy v kombinaci s ohnivým odstínem, kterým je nyní podbarvená, náramně sluší. „Úžasné. Jako nový člověk,“ napsal jeden z fanoušků. „Nejkrásnější tenistka na světě,“ přidal další.

siniakovakaterina

Blink and you miss it #onedaystraighthair

1. března 2026 v 18:37, příspěvek archivován: 4. března 2026 v 14:40
oblíbit odpovědět uložit

Ozvali se ale i ti, kteří nedají dopustit na její typické kudrny. „Účesy jsou od toho, aby se měnily, ale kudrnaté vlasy jsou top,“ zněl jeden z komentářů.

Potěší je, že ani sama tenistka zřejmě nepočítá s dlouhodobou změnou. Snímek okomentovala trefně: „Jen mrkneš a je to pryč.“ Navíc přidala hashtag #onedaystraighthair, tedy „rovné vlasy na jeden den“.

Není to navíc poprvé, co si Siniaková se svým vzhledem pohrála. Už v roce 2019 sdílela selfie s vyžehlenými vlasy – a i tehdy fanoušci její proměnu ocenili.

4. března 2026  15:11

Ty a já navždy. Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells zasnoubila

Tenistka Aryna Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells zasnoubila

Jen pár dní poté, co fanouškům představila nového psího člena rodiny, má Aryna Sabalenková další důvod k radosti. Světová jednička se před startem turnaje v Indian Wells zasnoubila se svým partnerem...

4. března 2026  12:22

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06

