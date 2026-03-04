Fanoušci se shodují, že tenistce rovné vlasy v kombinaci s ohnivým odstínem, kterým je nyní podbarvená, náramně sluší. „Úžasné. Jako nový člověk,“ napsal jeden z fanoušků. „Nejkrásnější tenistka na světě,“ přidal další.
Ozvali se ale i ti, kteří nedají dopustit na její typické kudrny. „Účesy jsou od toho, aby se měnily, ale kudrnaté vlasy jsou top,“ zněl jeden z komentářů.
Potěší je, že ani sama tenistka zřejmě nepočítá s dlouhodobou změnou. Snímek okomentovala trefně: „Jen mrkneš a je to pryč.“ Navíc přidala hashtag #onedaystraighthair, tedy „rovné vlasy na jeden den“.
Není to navíc poprvé, co si Siniaková se svým vzhledem pohrála. Už v roce 2019 sdílela selfie s vyžehlenými vlasy – a i tehdy fanoušci její proměnu ocenili.