Sportovkyně tvoří pár od roku 2022, zasnoubení oznámily loni v červnu. Nyní svůj vztah stvrdily svatbou na břehu moře v Řecku.
„Prožily jsme ten nejlepší den vůbec. Oslavovaly jsme lásku, svobodu a přijetí. Beze slov, jen s pocitem vděčnosti,“ uvedly ve společném příspěvku na sociálních sítích. Mezi gratulanty byly například ukrajinská tenistka Julija Starodubcevová nebo herečka Rebel Wilsonová.
Výzdoba byla světlá a hosté rovněž dodrželi bílý dress code, obě nevěsty oblékly černou. Kasatkinová zvolila oblek s kravatou, Zabijakovová kalhoty a korzetový top.
Rusko-estonská krasobruslařka Natalja Zabijakovová získala během kariéry několik medailí z vrcholných světových soutěží v tancích na ledě, včetně stříbra na olympijských hrách v roce 2022. Darja Kasatkinová, která se narodila v Rusku, ale od roku 2025 reprezentuje Austrálii, je aktuálně 63. hráčkou světového žebříčku.