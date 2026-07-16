Tenistka Kasatkinová si v Řecku vzala krasobruslařku. Zvolily netradiční oblečení

Autor:
  16:07
Svatba australské tenistka Darjy Kasatkinové a krasobruslařky Natalji...

Svatba australské tenistka Darjy Kasatkinové a krasobruslařky Natalji Zabijakové. | foto: Instagram/@kasatkina

Svatba australské tenistka Darjy Kasatkinové a krasobruslařky Natalji...
Svatba australské tenistka Darjy Kasatkinové a krasobruslařky Natalji...
Svatba australské tenistka Darjy Kasatkinové a krasobruslařky Natalji...
Svatba australské tenistka Darjy Kasatkinové a krasobruslařky Natalji...
5 fotografií
Australská tenistka Darja Kasatkinová se provdala za svou partnerku, krasobruslařku Natalju Zabijakovovou. Komorní obřad se konal na řeckém pobřeží a novomanželky zaujaly netradičními svatebními outfity.

Sportovkyně tvoří pár od roku 2022, zasnoubení oznámily loni v červnu. Nyní svůj vztah stvrdily svatbou na břehu moře v Řecku.

„Prožily jsme ten nejlepší den vůbec. Oslavovaly jsme lásku, svobodu a přijetí. Beze slov, jen s pocitem vděčnosti,“ uvedly ve společném příspěvku na sociálních sítích. Mezi gratulanty byly například ukrajinská tenistka Julija Starodubcevová nebo herečka Rebel Wilsonová.

Výzdoba byla světlá a hosté rovněž dodrželi bílý dress code, obě nevěsty oblékly černou. Kasatkinová zvolila oblek s kravatou, Zabijakovová kalhoty a korzetový top.

Rusko-estonská krasobruslařka Natalja Zabijakovová získala během kariéry několik medailí z vrcholných světových soutěží v tancích na ledě, včetně stříbra na olympijských hrách v roce 2022. Darja Kasatkinová, která se narodila v Rusku, ale od roku 2025 reprezentuje Austrálii, je aktuálně 63. hráčkou světového žebříčku.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Kao vs. ValdmannováTenis - - 16. 7. 2026:Kao vs. Valdmannová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 2:5
  • 20.00
  • -
  • 1.01
Valentová vs. SasnovičováTenis - - 16. 7. 2026:Valentová vs. Sasnovičová //www.idnes.cz/sport
Živě5:3
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Inter Turku vs. FK SarajevoFotbal - - 16. 7. 2026:Inter Turku vs. FK Sarajevo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 3.20
  • 3.10
Jelimaj Semej vs. AlaškertFotbal - - 16. 7. 2026:Jelimaj Semej vs. Alaškert //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.85
  • 3.10
  • 4.60
Astana vs. Dinamo CityFotbal - - 16. 7. 2026:Astana vs. Dinamo City //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.56
  • 3.70
  • 5.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Tour ONLINE: Útoky potlačeny, peloton přece jen směřuje k hromadnému dojezdu

Sledujeme online
Silvan Dillier z Alpecinu táhne peloton ve 12. etapě Tour.

Dvanáctá etapa Tour de France nezvolila za svůj výchozí bod žádné město ani vesnici, nýbrž bývalý okruh formule 1 Magny-Cours. Z něj se peloton vydá na 179 kilometrů dlouhou cestu do Chalon sur...

16. července 2026  13:40,  aktualizováno  17:15

Když ikona manažersky selže. Yzermanovi uškodil původní stav kádru i spor s lídrem

Steve Yzerman

Když se před sedmi lety vrátil na jemu velmi dobře známou adresu, v organizaci i celém městě doufali, že tradiční značku NHL dokáže povznést. Cítili naději, že je z marasmu dokáže klubová ikona...

16. července 2026  17:05

Tenistka Kasatkinová si v Řecku vzala krasobruslařku. Zvolily netradiční oblečení

Svatba australské tenistka Darjy Kasatkinové a krasobruslařky Natalji...

Australská tenistka Darja Kasatkinová se provdala za svou partnerku, krasobruslařku Natalju Zabijakovovou. Komorní obřad se konal na řeckém pobřeží a novomanželky zaujaly netradičními svatebními...

16. července 2026  16:07

Nechtěl jsem, aby byly buranské, říká designér nových dresů Slavie Fuksa

Pavel Fuksa navrhl nové dresy Slavie pro sezonu 2026/2027.

Už v dětství si vymýšlel a kreslil fotbalové dresy. Snil o tom, že bude fotbalistou a jeden z těch pěkných mundúrů si obleče. Nakonec vystřídal zvučných adres hned několik, jen ne fotbalových....

16. července 2026

Venkovní dresy Viktorie vychází z piva i umu Plzeňanů. Domácí zase z přírody

Viktoria Plzeň představila druhou sadu dresů od společnosti Macron.

Fotbalová Viktoria Plzeň představila unikátní druhou sadu dresů od společnosti Macron. Jejich design odkazuje na schopnosti, tvrdou práci i um všech Plzeňanů, na kterých bylo město budováno. Jeho...

16. července 2026  14:05,  aktualizováno  15:45

Boje o EuroBasket začnou Čechům s Belgií a Norskem. Seveřany vyzvou vůbec poprvé

Český rozehrávač Ondřej Sehnal (vlevo) zastavuje Alexandra Liberta z Belgie.

Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los v Mnichově.

16. července 2026  13:46,  aktualizováno  15:10

Král zamířil do Dánska. FC Kodaň sleduju už řadu let, podotkl český záložník

Český záložník Alex Král oslavuje gól proti Realu Madrid.

Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro osmadvacetiletého...

16. července 2026  15:09

Fotbalové přestupy ONLINE: Král podepsal v Kodani, Slavia pouští Vorlického

Sledujeme online
Alex Král (vpravo) z Unionu Berlín v souboji s Fabianem Nurnbergerem z...

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

16. července 2026  14:38

Vonnová na červeném koberci zářila ve flitrech. Přiznala problémy s chůzí

Lindsey Vonnová během galavečera cen ESPY

Lindsey Vonnová byla ve středu jedním z hostů cen ESPY. Na galavečer dorazila v nepřehlédnutelném třpytivém modelu. Přestože se půl roku po vážném pádu na olympijských hrách cítí podle svých slov...

16. července 2026  14:20

OBRAZEM: Slavící i plačící davy. Argentinci slavili v Buenos Aires postup do finále MS

Fanoušci Argentiny oslavují výhru nad Anglií v semifinále fotbalového MS 2026.

Argentinští fotbalisté po čtyřech letech znovu postoupili do finále mistrovství světa. Tým kolem Lionela Messiho bouřlivě slavil obrat proti Anglii (2:1) už na hřišti. Po závěrečném hvizdu vypukla...

16. července 2026  14:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ze Švédska do Ruska. Hodně hráčů chce do KHL, třeba jim otevřu dveře, hlásí útočník

Útočník Linus Weissbach v dresu švédské Frölundy.

Udělal nečekaný, ojedinělý krok. Jako první švédský hokejista z tamní ligy od vypuknutí války na Ukrajině. Útočník Linus Weissbach podepsal smlouvu v ruské KHL, Frölundu vyměnil za Petrohrad. A...

16. července 2026  13:40

Seberte jim víza, křičí v Británii. Argentinci oslavovali postup i Malvíny. Hrozí jim trest

Malvíny jsou argentinské. Provokativní transparent rozvinuli argentinští...

Ten plakát nejprve drželi fanoušci na tribuně. A po zápase s ním pak přímo na trávníku skotačili také argentinští fotbalisté, kterým za to po postupu do finále mistrovství světa hrozí trest. Na bílé...

16. července 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.