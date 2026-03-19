Čtyřiadvacetiletá rodačka z New Jersey s ruskými kořeny spojila síly se značkou opalovací kosmetiky Carroten, která ji představila jako svou novou ambasadorku. Součástí kampaně je série fotografií, na nichž Anisimovová pózuje v plavkách i ve svém tradičním tenisovém outfitu.
Nové snímky okamžitě zaujaly fanoušky z celého světa, kteří zaplavili její sociální sítě pozitivními reakcemi a komplimenty. Pro Anisimovovou přitom nejde o první podobnou spolupráci.
Už před turnajem v Indian Wells oznámila partnerství se značkou LALO Tequila a zdá se, že mimo tenis se postupně zabydluje i v roli influencerky a tváře kampaní.
|
Déšť brzdí program v Miami. Na svůj start čekají i tři české tenistky
Na kurtu ale stále zůstává její hlavní prioritou návrat na úplný vrchol. Přestože dvojnásobná grandslamová finalistka v letošní sezoně zatím na velký titul nedosáhla, drží si stabilní výkonnost. Došla do čtvrtfinále Australian Open a semifinále v Dubaji, čímž potvrdila, že se pravidelně pohybuje mezi elitou.
Další příležitost posunout se ve světovém žebříčku dostane už na Miami Open, kde ji na úvod čeká Australanka Ajla Tomljanovičová.