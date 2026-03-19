Anisimovová v nové reklamě. Světová šestka pózovala v plavkách

Americká tenistka Amanda Anisimovová před startem Miami Open potěšila fanoušky i mimo kurty. Aktuální světová šestka totiž oznámila novou spolupráci a v rámci kampaně se představila v letní reklamě, pro kterou pózovala v plavkách.
Amanda Anisimovová se raduje z výhry v prvním kole Australian Open. | foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletá rodačka z New Jersey s ruskými kořeny spojila síly se značkou opalovací kosmetiky Carroten, která ji představila jako svou novou ambasadorku. Součástí kampaně je série fotografií, na nichž Anisimovová pózuje v plavkách i ve svém tradičním tenisovém outfitu.

carrotenus

Happy to introduce our newest Carroten family member, Amanda Anisimova ✨

Being an elite athlete is only part of Amanda’s story.

The rest lives in the moments that recharge her: sun, self-care, confidence, and the glow that follows. Because confidence should shine on and off the court.

Powered by Carroten

17. března 2026 v 17:00, příspěvek archivován: 19. března 2026 v 11:16
Nové snímky okamžitě zaujaly fanoušky z celého světa, kteří zaplavili její sociální sítě pozitivními reakcemi a komplimenty. Pro Anisimovovou přitom nejde o první podobnou spolupráci.

Už před turnajem v Indian Wells oznámila partnerství se značkou LALO Tequila a zdá se, že mimo tenis se postupně zabydluje i v roli influencerky a tváře kampaní.

Na kurtu ale stále zůstává její hlavní prioritou návrat na úplný vrchol. Přestože dvojnásobná grandslamová finalistka v letošní sezoně zatím na velký titul nedosáhla, drží si stabilní výkonnost. Došla do čtvrtfinále Australian Open a semifinále v Dubaji, čímž potvrdila, že se pravidelně pohybuje mezi elitou.

Další příležitost posunout se ve světovém žebříčku dostane už na Miami Open, kde ji na úvod čeká Australanka Ajla Tomljanovičová.

Anisimovová v nové reklamě. Světová šestka pózovala v plavkách

Amanda Anisimovová se raduje z výhry v prvním kole Australian Open.

Americká tenistka Amanda Anisimovová před startem Miami Open potěšila fanoušky i mimo kurty. Aktuální světová šestka totiž oznámila novou spolupráci a v rámci kampaně se představila v letní reklamě,...

