Tiafoe prohrával už 0:2 na sety a vypadalo to, že se jeho cesta turnajem blíží ke konci. Michelsen měl navíc ve třetím setu zápas prakticky ve svých rukou. Jenže zkušenější Američan se nevzdal.
Za stavu 4:5 ve třetím setu sice už Michelsen servíroval na vítězství. Jenže v tu chvíli se mladému Američanovi výhodná situace začala rozpadat pod rukama. Dvěma dvojchybami nabídl soupeři šanci a Tiafoe ji okamžitě využil. Set nakonec získal 7:5 a rázem byl zpátky ve hře.
Ve čtvrtém setu už byl osmadvacetiletý tenista na koni a zvítězil 6:3. O osudu dramatického utkání tak musela rozhodnout až pátá sada. Ta nabídla další nervy, zvraty, a nakonec také tie-break.
V něm měl dvanáctý hráč v žebříčku ATP pevnější nervy. Po více než čtyřech a půl hodinách proměnil mečbol a zvítězil 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6). Potřetí v kariéře tak postoupil do semifinále US Open. Jenže právě v okamžiku největší radosti přišel moment, který si fanoušci zapamatují možná ještě více než samotný výsledek.
Tiafoe po posledním míčku nezačal okamžitě slavit. Zamířil k síti, kde se jeho soupeř rozplakal. Pro Michelsena přitom šlo o životní turnaj. Ve svých 22 letech se poprvé dostal do grandslamového čtvrtfinále a byl jediný set od toho, aby si zahrál o místo ve finále US Open, proto byl pochopitelně zdrcený. Tiafoe ho proto objal a několik okamžiků ho utěšoval.
„Chlape, taky jsem to zažil. Vím, jak moc to bolí. Budeš mít další šance a já tou dobou už budu v houpacím křesle,“ utěšoval Tiafoe svého soka.
Místo klasických oslav tak přišel lidský moment plný emocí. „Rozumím tomu. Plakal mi na rameni,“ popsal Tiafoe později situaci a přiznal, že moc dobře ví, jak porážka v takové chvíli bolí. Sám totiž letos zažil několik podobně těsných pětisetových porážek.
Hodně emotivní byla i reakce samotného Michelsena. Přiznal, že právě Tiafoeho slova ho zasáhla natolik, že se neubránil slzám. „Nevím, jestli by mě v té chvíli dokázal rozbrečet někdo jiný,“ popsal mladý Američan po utkání. Tiafoe mu prý řekl několik osobních věcí a jeho slova pro něj měla velkou hodnotu.