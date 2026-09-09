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Silný moment na kurtu. Tiafoe odvrátil konec a poté objímal zdrceného krajana

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  17:53
Tiafoe po posledním míčku nezačal okamžitě slavit. Zamířil k síti, kde se jeho...

Tiafoe po posledním míčku nezačal okamžitě slavit. Zamířil k síti, kde se jeho soupeř rozplakal. | foto: Profimedia.cz

Frances Tiafoe předvedl fantastickou otočku.
Američtí tenisté Frances Tiafoe (vlevo) a Alex Michelsen po čtvrtfinále US Open.
Mladý Američan byl po utkání zdrcený.
Alex Michelsen byl na koni, hrál skvěle. Pak ale přišel obrat.
9 fotografií
Fantastický a bláznivý zápas. To by se dalo říct o čtvrtfinále tenisového US Open mezi Francesem Tiafoem a Alexem Michelsenem. Americký souboj nabídl téměř pět hodin obrovského dramatu, nečekaný obrat a nakonec také moment, který dojal fanoušky.

Tiafoe prohrával už 0:2 na sety a vypadalo to, že se jeho cesta turnajem blíží ke konci. Michelsen měl navíc ve třetím setu zápas prakticky ve svých rukou. Jenže zkušenější Američan se nevzdal.

Za stavu 4:5 ve třetím setu sice už Michelsen servíroval na vítězství. Jenže v tu chvíli se mladému Američanovi výhodná situace začala rozpadat pod rukama. Dvěma dvojchybami nabídl soupeři šanci a Tiafoe ji okamžitě využil. Set nakonec získal 7:5 a rázem byl zpátky ve hře.

Ve čtvrtém setu už byl osmadvacetiletý tenista na koni a zvítězil 6:3. O osudu dramatického utkání tak musela rozhodnout až pátá sada. Ta nabídla další nervy, zvraty, a nakonec také tie-break.

V něm měl dvanáctý hráč v žebříčku ATP pevnější nervy. Po více než čtyřech a půl hodinách proměnil mečbol a zvítězil 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6). Potřetí v kariéře tak postoupil do semifinále US Open. Jenže právě v okamžiku největší radosti přišel moment, který si fanoušci zapamatují možná ještě více než samotný výsledek.

Tiafoe po posledním míčku nezačal okamžitě slavit. Zamířil k síti, kde se jeho soupeř rozplakal. Pro Michelsena přitom šlo o životní turnaj. Ve svých 22 letech se poprvé dostal do grandslamového čtvrtfinále a byl jediný set od toho, aby si zahrál o místo ve finále US Open, proto byl pochopitelně zdrcený. Tiafoe ho proto objal a několik okamžiků ho utěšoval.

„Chlape, taky jsem to zažil. Vím, jak moc to bolí. Budeš mít další šance a já tou dobou už budu v houpacím křesle,“ utěšoval Tiafoe svého soka.

Místo klasických oslav tak přišel lidský moment plný emocí. „Rozumím tomu. Plakal mi na rameni,“ popsal Tiafoe později situaci a přiznal, že moc dobře ví, jak porážka v takové chvíli bolí. Sám totiž letos zažil několik podobně těsných pětisetových porážek.

Hodně emotivní byla i reakce samotného Michelsena. Přiznal, že právě Tiafoeho slova ho zasáhla natolik, že se neubránil slzám. „Nevím, jestli by mě v té chvíli dokázal rozbrečet někdo jiný,“ popsal mladý Američan po utkání. Tiafoe mu prý řekl několik osobních věcí a jeho slova pro něj měla velkou hodnotu.

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  • 4.20
Třebíč vs. TáborHokej - 1. kolo - 9. 9. 2026:Třebíč vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
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Živě2:1
  • 1.07
  • 11.00
  • 35.00
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  • 70.00
  • 180.00
Hradec Kr. vs. PlzeňFotbal - 5. kolo - 9. 9. 2026:Hradec Kr. vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.10
  • 3.30
  • 2.25
Žižkov vs. SpartaFotbal - 3. kolo - 9. 9. 2026:Žižkov vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
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  • 7.20
  • 1.14
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