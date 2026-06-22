Ruud prožívá v osobním životě výjimečný rok. Nejprve se na konci ledna stal otcem, nyní vstoupil do manželství. „Je to opravdu vzrušující. Je to pro nás nová kapitola, nový způsob života, na který jsem se moc těšil, i proto, jak blízko jsem vždy měl ke své vlastní rodině, k otci i matce,“ řekl současný hráč číslo 14 webu ATPTour.com už začátkem roku.
Po svatbě obdržel řadu gratulací od soupeřů z okruhu. Nechyběly ani rady do manželství, které někteří pojali s nadhledem.
Kazachstánský tenista Alexandr Bublik, známý svým smyslem pro recesi, měl pro čerstvého ženáče jasné doporučení. „Jsem ženatý šest let a řeknu ti jednu věc: pamatuj si, že se vždycky pleteš. Vždy se za to omluv. A i když máš pravdu, tak se pleteš. To je tajemství úspěchu,“ vzkázal s nadsázkou.
Podobně odlehčeně reagoval také Australan Alex de Minaur. „Nepřeji ti nic jiného než štěstí a spokojenost. A hlavně si zařiď co nejvíce času na golf. Je to opravdu důležité,“ pobavil svou radou.
Novak Djokovič se nejprve pozastavil nad tím, že gratuluje ke svatbě. „Já myslel, že má dítě. Aha, udělal to obráceně. To je taky v pořádku,“ řekl s úsměvem. Poté už novomanželům popřál vážněji. „Chci vám pogratulovat. Vstupujete do nové kapitoly. Je to ta nejkrásnější kapitola života, ale zároveň přinese spoustu výzev. Žádnou radu tedy nemám, jen přeji hodně štěstí,“ dodal držitel čtyřiadvaceti grandslamových titulů.