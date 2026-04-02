Gómez, hráč z druhé světové stovky, vyzval favorizovaného krajana Tomáse Martína Etcheverryho, jenž aktuálně figuruje na konci první třicítky.
Gómez začal skvěle a první set získal jasně 6:1. Etcheverry však stejným poměrem odpověděl a o postupujícím tak rozhodovala třetí sada.
Právě v ní přišel moment, který zaujal nejvíc. Za stavu 3:2 se Gómez během rychlé výměny vydal za míčkem na druhou stranu kurtu. Úder ještě zvládl, při pohybu ale uklouzl a skončil v provaze. Diváci jeho zákrok ocenili potleskem.
Záběry zveřejnila Tennis TV na sociálních sítích. Příspěvek s nadsázkou doplnila popiskem: „Natáhl jsem si sval jen z toho, že jsem to viděl.“ Jen na Instagramu video nasbíralo desítky tisíc lajků a stovky komentářů.
Fanoušci v reakcích oceňovali nejen Gómezovu obětavost, ale i pružnost. „Ukládám si tohle video, abych si vždy připomněl, že nemám podceňovat posilování nohou,“ napsal jeden z nich. Další přidal poznámku, že jde o dobrou motivaci začít s jógou.
Mnozí pak do diskuze přidávali obrázky Sereny Williamsové, která byla podobnými pohyby na kurtu proslulá. Objevil se ale i Jean-Claude Van Damme a jeho ikonická roznožka, kterou předváděl ve svých filmech.
K postupu to ale Gómezovi nepomohlo. Zápas nakonec prohrál 6:1, 1:6 a 4:6.