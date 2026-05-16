Incident se odehrál při tradičním nástupu hráčů na kurt. Zatímco Ruud při příchodu vzal za ruku jedno z dětí doprovázejících tenisty, Darderi svůj malý doprovod prakticky ignoroval a prošel kolem něj bez jediného pohledu či gesta.
Video pak na sociálních sítích okamžitě vyvolalo řadu pobouřených reakcí. „Tohle určitě nebyla náhoda. Dokonce se tomu dítěti vyhnul,“ napsal jeden z fanoušků na síti X. Další přidávali ironické poznámky o tom, že si Ital možná měl sundat sluneční brýle, aby dítě vůbec viděl.
Nechyběly ale ani mnohem ostřejší komentáře. „Casper Ruud je jeden z nejmilejších hráčů na okruhu, zatímco Darderi se chová jako absolutní arogantní blbec,“ napsal jeden z rozhořčených fanoušků.
Řada lidí zároveň poukazovala na výrazný kontrast mezi oběma semifinalisty. Zatímco Ruud působil při příchodu na kurt klidně a uvolněně, Darderi podle některých fanoušků vypadal nervózně, uspěchaně a zcela pohlcený atmosférou.
Zda šlo o úmysl, nebo jen o nepozornost způsobenou koncentrací před klíčovým zápasem, není zřejmé. Darderi se k celé situaci zatím veřejně nevyjádřil.
Samotné semifinále navíc dopadlo pro italské překvapení turnaje velmi tvrdě. Ruud svého soupeře přehrál jednoznačně 6:1 a 6:1 a bez větších problémů postoupil do finále římského turnaje, kde se utká s domácí hvězdou Jannikem Sinnerem.